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घशात वाढलेल्या वेदनांमुळे हैराण झाला आहात? मग लाल भोपळ्यापासून बनवा गरमागरम पौष्टीक सूप, नोट करा रेसिपी

Updated On: Jul 26, 2026 | 10:37 AM IST
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सारांश

पावसाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर वातावरणात होणाऱ्या बदलांमुळे आरोग्य बिघडून जाते. अशावेळी शरीराची काळजी घेणे फार आवश्यक आहे. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये लाल भोपळ्याचे सूप बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया.

लाल भोपळ्यापासून बनवा गरमागरम पौष्टीक सूप

लाल भोपळ्यापासून बनवा गरमागरम पौष्टीक सूप

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विस्तार

पावसाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर आजारांपण सुद्धा वाढते. दूषित पाणी, उघड्यावरील अन्नपदार्थ आणि वातावरणात सतत होणाऱ्या बदलांच्या परिणामामुळे आरोग्य बिघडून जाते. शरीराला साथीच्या आजारांची लागण झाल्यानंतर खूप जास्त थकवा आणि अशक्तपणा वाढू लागतो. त्यामुळे शरीराची वेळीच काळजी घेणे फार आवश्यक आहे. पावसात भिजून आल्यानंतर सर्दी, खोकला होण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळे घसा खवखवणे किंवा घशातील वेदना वाढू लागतात. अशावेळी प्रत्येकाला काहींना काही गरमागरम पिण्याची खूप जास्त इच्छा होते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये लाल भोपळ्याचे सूप बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेले भोपळ्याचे सूप चवीला अतिशय सुंदर लागते आणि शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त गुणकारी आहे. लाल भोपळ्याची भाजी पाहिल्यानंतर सर्वच लहान मुलं नाक मुरडतात. अशावेळी मुलांना भोपळ्याचा वापर करून वेगवेगळ्या भाज्या बनवून खाण्यास द्यावेत. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

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साहित्य:

  • भोपळ्याचे तुकडे
  • मुगाची डाळ
  • दालचिनी पावडर
  • काळीमिरी पावडर
  • लसूण
  • आलं
  • मीठ
  • जिऱ्याची पावडर
  • कढीपत्ता
  • काळे मीठ
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कृती:

  • भोपळ्याचे सूप बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, भोपळ्याची साल काढून बारीक तुकडे करा.
  • त्यानंतर कुकरच्या भांड्यात स्वच्छ केली मूग डाळ आणि भोपळ्याचे तुकडे, पाणी, लसूण, कढीपत्ता पाने, मिरच्या, जिरे, लवंग आणि आलं घालून कुकरच्या ५ ते ६ शिट्ट्या काढून घ्या.
  • सर्व मिश्रण व्यवस्थित शिजल्यानंतर थंड करण्यासाठी ठेवा आणि मॅशरच्या मदतीने व्यवस्थित मिक्स करून घ्या.
  • पूर्णपणे बारीक करून झाल्यानंतर आवश्यकता वाटल्यास तयार केलेले मिश्रण गाळून घेऊ शकता.
  • मोठ्या कढईमध्ये तयार केलेली भोपळ्याची प्युरी ओतून त्यात काळीमिरी पावडर, चवीनुसार मीठ आणि काळे मीठ घालून मिक्स करा.
  • सूप बनवण्यासाठी तयार केलेल्या पेस्टमध्ये गरजेनुसार पाणी घालून सूपला एक उकळी काढा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले भोपळ्याचे गरमागरम सूप.

Web Title: How to make pumpkin soup at home simple food recipe monsoon special recipe

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Published On: Jul 26, 2026 | 10:37 AM

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