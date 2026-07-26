घशात वाढलेल्या वेदनांमुळे हैराण झाला आहात? मग लाल भोपळ्यापासून बनवा गरमागरम पौष्टीक सूप, नोट करा रेसिपी

पावसाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर आजारांपण सुद्धा वाढते. दूषित पाणी, उघड्यावरील अन्नपदार्थ आणि वातावरणात सतत होणाऱ्या बदलांच्या परिणामामुळे आरोग्य बिघडून जाते. शरीराला साथीच्या आजारांची लागण झाल्यानंतर खूप जास्त थकवा आणि अशक्तपणा वाढू लागतो. त्यामुळे शरीराची वेळीच काळजी घेणे फार आवश्यक आहे. पावसात भिजून आल्यानंतर सर्दी, खोकला होण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळे घसा खवखवणे किंवा घशातील वेदना वाढू लागतात. अशावेळी प्रत्येकाला काहींना काही गरमागरम पिण्याची खूप जास्त इच्छा होते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये लाल भोपळ्याचे सूप बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेले भोपळ्याचे सूप चवीला अतिशय सुंदर लागते आणि शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त गुणकारी आहे. लाल भोपळ्याची भाजी पाहिल्यानंतर सर्वच लहान मुलं नाक मुरडतात. अशावेळी मुलांना भोपळ्याचा वापर करून वेगवेगळ्या भाज्या बनवून खाण्यास द्यावेत. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)
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