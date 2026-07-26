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Akola News: अपघात की घातपात? शिंदे गटाच्या जिल्हाध्यक्षाच्या मृत्यूनंतर राजकीय खळबळ; माजी जिल्हाप्रमुखावर गंभीर आरोप

Updated On: Jul 26, 2026 | 10:09 AM IST
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सारांश

अकोल्यातील शिवसेना (शिंदे गट) अल्पसंख्यांक आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष शेख मोहसीन यांच्या मृत्यू प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. कुटुंबीयांनी हा अपघात नसून सुनियोजित घातपात असल्याचा आरोप करत माजी जिल्हाप्रमुख मंगेश काळे यांच्यावर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. पोलिसांकडून सीसीटीव्हीसह सर्व बाजूंनी तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • शेख मोहसीन यांच्या मृत्यूला अपघात नसून घातपात असल्याचा कुटुंबीयांचा आरोप.
  • माजी जिल्हाप्रमुख मंगेश काळे यांच्यावर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी.
  • पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज जप्त करून सर्व बाजूंनी तपास सुरू केला.
Akola News: अकोल्यात शिंदे गटाच्या शिवसेनेचे अल्पसंख्यांक आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष शेख मोहसीन शेख समद यांच्या मृत्यू प्रकरणाला मोठे आणि धक्कादायक वळण मिळाले आहे. सुरुवातीला अपघात मानल्या गेलेल्या या घटनेत आता सुनियोजित घातपाताचा संशय व्यक्त करण्यात येत असून, मृताच्या कुटुंबीयांनी थेट पक्षाचे माजी जिल्हाप्रमुख मंगेश काळे यांच्यावर हत्येच्या कटाचा गंभीर आरोप केला आहे. या आरोपांनंतर अकोल्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून, निष्पक्ष तपास आणि आरोपींवर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

काय घडलं नेमक?

२३ जुलै रोजी संध्याकाळी अकोल्यातील नेहरू पार्क परिसरात शिंदेंच्या शिवसेनेचे अल्पसंख्यांक जिल्हाध्यक्ष शेख मोहसीन यांच्या दुचाकीला मागून आलेल्या एका चारचाकी वाहनाने जोरदार धडक दिली होती. या अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या मोहसीन यांचा रात्री उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. मात्र हा अपघात नसून सुनियोजित घातपात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. हा आरोप त्यांनी शिंदे गटाचे माजी जिल्हाप्रमुख मंगेश काळे यांच्यावर करण्यात आला आहे. मंगेश काळे यांनीच वाहनाने धडक देत मोहसीन यांची हत्या केल्याचा थेट आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. यामुळे आता या प्रकरणाला वेगळेच वळण मिळाले आहे.

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…अन्यथा आंदोलन तीव्र

मंगेश काळे हे पक्षाचे माजी जिल्हाप्रमुख असून माजी नगरसेवक आहे. सध्या त्यांच्या पत्नी सुरेखा काळे या महापालिकेत नगरसेविका आहेत. जिल्हाध्यक्ष शेख मोहसीन शेख समद यांच्या संशयास्पद मृत्यूमुळे नातेवाईक, समर्थक आणि नागरिक हे संतप्त झाले आहे. संतप्त नागरिकांनी पोलीस ठाण्यासमोर मोठी गर्दी करत निष्पक्ष तपासाची मागणी केली असून आरोपींवर आणि माजी जिल्हाप्रमुख मंगेश काळे यांच्यावर थेट आरोप करत हत्येचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा त्यांनी दिली आहे.

सखोल तपास सुरु

पोलिसांनी या घटनेचा सखोल तपास करत आहे. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज जप्त करण्यात आले आहे. हा अपघात होता की पूर्वनियोजित घातपात, याचा उलगडा तपासनंतरच होणार आहे. या घटनेमुळे सध्या अकोला जिल्ह्यात तणावाचे वातावरण आहे.

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Web Title: Akola news accident or foul play political stir following the death of the shinde factions district president serious allegations against the former district chief

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Published On: Jul 26, 2026 | 10:09 AM

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