Akola News: अपघात की घातपात? शिंदे गटाच्या जिल्हाध्यक्षाच्या मृत्यूनंतर राजकीय खळबळ; माजी जिल्हाप्रमुखावर गंभीर आरोप

२३ जुलै रोजी संध्याकाळी अकोल्यातील नेहरू पार्क परिसरात शिंदेंच्या शिवसेनेचे अल्पसंख्यांक जिल्हाध्यक्ष शेख मोहसीन यांच्या दुचाकीला मागून आलेल्या एका चारचाकी वाहनाने जोरदार धडक दिली होती. या अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या मोहसीन यांचा रात्री उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. मात्र हा अपघात नसून सुनियोजित घातपात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. हा आरोप त्यांनी शिंदे गटाचे माजी जिल्हाप्रमुख मंगेश काळे यांच्यावर करण्यात आला आहे. मंगेश काळे यांनीच वाहनाने धडक देत मोहसीन यांची हत्या केल्याचा थेट आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. यामुळे आता या प्रकरणाला वेगळेच वळण मिळाले आहे.
मंगेश काळे हे पक्षाचे माजी जिल्हाप्रमुख असून माजी नगरसेवक आहे. सध्या त्यांच्या पत्नी सुरेखा काळे या महापालिकेत नगरसेविका आहेत. जिल्हाध्यक्ष शेख मोहसीन शेख समद यांच्या संशयास्पद मृत्यूमुळे नातेवाईक, समर्थक आणि नागरिक हे संतप्त झाले आहे. संतप्त नागरिकांनी पोलीस ठाण्यासमोर मोठी गर्दी करत निष्पक्ष तपासाची मागणी केली असून आरोपींवर आणि माजी जिल्हाप्रमुख मंगेश काळे यांच्यावर थेट आरोप करत हत्येचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा त्यांनी दिली आहे.
सखोल तपास सुरु
पोलिसांनी या घटनेचा सखोल तपास करत आहे. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज जप्त करण्यात आले आहे. हा अपघात होता की पूर्वनियोजित घातपात, याचा उलगडा तपासनंतरच होणार आहे. या घटनेमुळे सध्या अकोला जिल्ह्यात तणावाचे वातावरण आहे.
कौटुंबिक वादातून विवाहितेची आत्महत्या; गळफास घेऊन संपवलं जीवन