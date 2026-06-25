भारतीय रस्त्यांवर राज्य करणाऱ्या ५ ‘लेजंडरी’ महिंद्रा कार! एका क्लिकवर पाहून घ्या

भारतीय ऑटोमोबाईल विश्वात 'रफ अँड टफ' आणि शक्तिशाली वाहनांची निर्मिती करणारा ब्रँड म्हणून 'महिंद्रा अँड महिंद्रा' कंपनीचे नाव आदराने घेतले जाते. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून सुरू झालेला या कंपनीचा प्रवास आज भारतातील सर्वात मोठ्या एसयूव्ही (SUV) उत्पादकांपैकी एक म्हणून प्रस्थापित झाला आहे. खडतर रस्ते, कठीण आव्हाने आणि दुर्गम भागातही टिकून राहणारी इंजिन्स बनवण्यात महिंद्राचा हातखंडा आहे. केवळ शेती आणि मालवाहतुकीपासून सुरू झालेला हा ब्रँड आज आधुनिक लाइफस्टाइल आणि प्रगत तंत्रज्ञानाचे प्रतीक बनला आहे. भारतीय ग्राहकांच्या गरजा अचूक ओळखून त्यांनी तयार केलेल्या गाड्यांनी देशाच्या कानाकोपऱ्यात स्वतःची एक वेगळी ओळख निर्माण केली. अशाच काही ऐतिहासिक आणि भारतीय रस्त्यांवर आपला दबदबा निर्माण करणाऱ्या ५ लोकप्रिय महिंद्रा गाड्यांची माहिती आपण खाली पाहणार आहोत.