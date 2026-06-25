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भारतीय रस्त्यांवर राज्य करणाऱ्या ५ ‘लेजंडरी’ महिंद्रा कार! एका क्लिकवर पाहून घ्या

भारतीय ऑटोमोबाईल विश्वात 'रफ अँड टफ' आणि शक्तिशाली वाहनांची निर्मिती करणारा ब्रँड म्हणून 'महिंद्रा अँड महिंद्रा' कंपनीचे नाव आदराने घेतले जाते. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून सुरू झालेला या कंपनीचा प्रवास आज भारतातील सर्वात मोठ्या एसयूव्ही (SUV) उत्पादकांपैकी एक म्हणून प्रस्थापित झाला आहे. खडतर रस्ते, कठीण आव्हाने आणि दुर्गम भागातही टिकून राहणारी इंजिन्स बनवण्यात महिंद्राचा हातखंडा आहे. केवळ शेती आणि मालवाहतुकीपासून सुरू झालेला हा ब्रँड आज आधुनिक लाइफस्टाइल आणि प्रगत तंत्रज्ञानाचे प्रतीक बनला आहे. भारतीय ग्राहकांच्या गरजा अचूक ओळखून त्यांनी तयार केलेल्या गाड्यांनी देशाच्या कानाकोपऱ्यात स्वतःची एक वेगळी ओळख निर्माण केली. अशाच काही ऐतिहासिक आणि भारतीय रस्त्यांवर आपला दबदबा निर्माण करणाऱ्या ५ लोकप्रिय महिंद्रा गाड्यांची माहिती आपण खाली पाहणार आहोत.

Updated On: Jun 25, 2026 | 06:36 PM
भारतीय रस्त्यांवर राज्य करणाऱ्या ५ ‘लेजंडरी’ महिंद्रा कार! एका क्लिकवर पाहून घ्या
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1 / 5 महिंद्रा कमांडर (Mahindra Commander) १९९० च्या दशकात धुमाकूळ घालणारी महिंद्रा कमांडर ही भारताच्या कानाकोपऱ्यात प्रवासी वाहतुकीचा मुख्य कणा मानली जात असे. या बहुपयोगी आणि ओपन-टॉप पर्यायांमध्ये येणाऱ्या जीपने खेड्यापाड्यातील अत्यंत खराब रस्त्यांवरही यशस्वीपणे धावून लोकांची मने जिंकली. महिंद्रा कंपनीला 'रफ अँड टफ' गाड्या बनवणारा ब्रँड म्हणून प्रस्थापित करण्यात या गाडीचा सिंहाचा वाटा आहे.

महिंद्रा कमांडर (Mahindra Commander) १९९० च्या दशकात धुमाकूळ घालणारी महिंद्रा कमांडर ही भारताच्या कानाकोपऱ्यात प्रवासी वाहतुकीचा मुख्य कणा मानली जात असे. या बहुपयोगी आणि ओपन-टॉप पर्यायांमध्ये येणाऱ्या जीपने खेड्यापाड्यातील अत्यंत खराब रस्त्यांवरही यशस्वीपणे धावून लोकांची मने जिंकली. महिंद्रा कंपनीला 'रफ अँड टफ' गाड्या बनवणारा ब्रँड म्हणून प्रस्थापित करण्यात या गाडीचा सिंहाचा वाटा आहे.

2 / 5 महिंद्रा एक्सयूव्ही ५०० (Mahindra XUV500) २०११ मध्ये आलेल्या महिंद्रा एक्सयूव्ही ५०० ने भारतीय ग्राहकांना पहिल्यांदाच जागतिक दर्जाची प्रीमिअम आणि 'चीता-इन्स्पायर्ड' डिझाइन असलेली मोनॉकॉक एसयूव्ही दिली. त्या काळातील प्रगत तंत्रज्ञान, आरामदायी ७-सीटर जागा आणि हाय-टेक फीचर्समुळे या गाडीने बाजारात प्रचंड खळबळ माजवली होती. या गाडीने महिंद्रा ब्रँडला आधुनिक आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक नवी ओळख मिळवून दिली.

महिंद्रा एक्सयूव्ही ५०० (Mahindra XUV500) २०११ मध्ये आलेल्या महिंद्रा एक्सयूव्ही ५०० ने भारतीय ग्राहकांना पहिल्यांदाच जागतिक दर्जाची प्रीमिअम आणि 'चीता-इन्स्पायर्ड' डिझाइन असलेली मोनॉकॉक एसयूव्ही दिली. त्या काळातील प्रगत तंत्रज्ञान, आरामदायी ७-सीटर जागा आणि हाय-टेक फीचर्समुळे या गाडीने बाजारात प्रचंड खळबळ माजवली होती. या गाडीने महिंद्रा ब्रँडला आधुनिक आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक नवी ओळख मिळवून दिली.

3 / 5 महिंद्रा थार (Mahindra Thar) महिंद्रा थार ही भारतातील ऑफ-रोडिंग शौकिनांची सर्वात पहिली आणि आवडती ४x४ जीप मानली जाते. महिंद्राच्या जुन्या क्लासिक जीपचा वारसा पुढे चालवणाऱ्या थारने आपल्या बोल्ड लूक आणि कठीण आव्हानांना पार करण्याच्या क्षमतेमुळे तरुणाईला वेड लावले. कोणत्याही खडतर रस्त्यावर सहज मात करणारी ही लाइफस्टाइल एसयूव्ही आज स्टेटस सिम्बॉल बनली आहे.

महिंद्रा थार (Mahindra Thar) महिंद्रा थार ही भारतातील ऑफ-रोडिंग शौकिनांची सर्वात पहिली आणि आवडती ४x४ जीप मानली जाते. महिंद्राच्या जुन्या क्लासिक जीपचा वारसा पुढे चालवणाऱ्या थारने आपल्या बोल्ड लूक आणि कठीण आव्हानांना पार करण्याच्या क्षमतेमुळे तरुणाईला वेड लावले. कोणत्याही खडतर रस्त्यावर सहज मात करणारी ही लाइफस्टाइल एसयूव्ही आज स्टेटस सिम्बॉल बनली आहे.

4 / 5 महिंद्रा बोलोरो (Mahindra Bolero) महिंद्रा बोलोरो ही भारताच्या ग्रामीण आणि निमशहरी भागाची 'लाईफलाईन' म्हणून ओळखली जाणारी अत्यंत मजबूत गाडी आहे. २००० मध्ये लाँच झालेली ही गाडी तिच्या साध्या डिझाइन, कमी देखभाल खर्च आणि अफाट लोड वाहून नेण्याच्या क्षमतेमुळे प्रचंड यशस्वी ठरली. अनेक दशकोंपासून ही कार भारतातील सर्वाधिक विकली जाणारी आणि लोकांचा सर्वाधिक विश्वास असलेली युटिलिटी व्हेईकल आहे.

महिंद्रा बोलोरो (Mahindra Bolero) महिंद्रा बोलोरो ही भारताच्या ग्रामीण आणि निमशहरी भागाची 'लाईफलाईन' म्हणून ओळखली जाणारी अत्यंत मजबूत गाडी आहे. २००० मध्ये लाँच झालेली ही गाडी तिच्या साध्या डिझाइन, कमी देखभाल खर्च आणि अफाट लोड वाहून नेण्याच्या क्षमतेमुळे प्रचंड यशस्वी ठरली. अनेक दशकोंपासून ही कार भारतातील सर्वाधिक विकली जाणारी आणि लोकांचा सर्वाधिक विश्वास असलेली युटिलिटी व्हेईकल आहे.

5 / 5 महिंद्रा स्कोर्पिओ (Mahindra Scorpio) महिंद्रा स्कोर्पिओ ही भारतीय ऑटोमोबाईल बाजारात 'मस्कुलर एसयूव्ही'ची नवी व्याख्या तयार करणारी गाडी मानली जाते. २००२ मध्ये लाँच झालेल्या या गाडीने आपल्या दमदार लूक, पॉवरफुल इंजिन आणि रस्त्यावरील भक्कम पकडीमुळे ग्राहकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवले. शहरी भागापासून ते अगदी ग्रामीण भागातील कठीण रस्त्यांपर्यंत स्कोर्पिओने स्वतःची एक वेगळीच क्रेझ आणि रुबाब निर्माण केला आहे.

महिंद्रा स्कोर्पिओ (Mahindra Scorpio) महिंद्रा स्कोर्पिओ ही भारतीय ऑटोमोबाईल बाजारात 'मस्कुलर एसयूव्ही'ची नवी व्याख्या तयार करणारी गाडी मानली जाते. २००२ मध्ये लाँच झालेल्या या गाडीने आपल्या दमदार लूक, पॉवरफुल इंजिन आणि रस्त्यावरील भक्कम पकडीमुळे ग्राहकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवले. शहरी भागापासून ते अगदी ग्रामीण भागातील कठीण रस्त्यांपर्यंत स्कोर्पिओने स्वतःची एक वेगळीच क्रेझ आणि रुबाब निर्माण केला आहे.

Web Title: Five legendary cars of mahindra auto news marathi

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Published On: Jun 25, 2026 | 06:36 PM

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