फॅटी लिव्हरच्या त्रासापासून मिळेल कायमची सुटका! रोजच्या आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश, औषधांसोबतच शरीराला मिळेल पोषण

दीर्घकाळ निरोगी आणि उत्साही राहण्यासाठी शरीरातील सर्वच अवयव कायमच हेल्दी आणि सक्रिय असणे फार आवश्यक आहे. शरीरात साचून राहिलेली घाण लिव्हर बाहेर काढून टाकते. पण बऱ्याचदा जीवनशैलीत होणारे बदल, कामाचा वाढलेला तणाव, पोषक घटकांची कमतरता आणि कमी पाण्याचे सेवन केल्यामुळे लिव्हरच्या कार्यात अडथळे निर्माण होतात. लिव्हरमधील घाण बाहेर पडून जाण्याऐवजी लिव्हरमध्ये तशीच साचुन राहते. ज्याच्या परिणामामुळे फॅटी लिव्हर, लिव्हर कॅन्सर किंवा लिव्हर निकामी होऊ शकते. त्यामुळे लिव्हर स्वच्छ करण्यासाठी दैनंदिन आहारात बदल करणे फार आवश्यक आहे. चला तर जाणून घेऊया लिव्हर डिटॉक्स करण्यासाठी कोणते पदार्थ खावेत. (फोटो सौजन्य – istock)