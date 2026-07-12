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फॅटी लिव्हरच्या त्रासापासून मिळेल कायमची सुटका! रोजच्या आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश, औषधांसोबतच शरीराला मिळेल पोषण

दीर्घकाळ निरोगी आणि उत्साही राहण्यासाठी शरीरातील सर्वच अवयव कायमच हेल्दी आणि सक्रिय असणे फार आवश्यक आहे. शरीरात साचून राहिलेली घाण लिव्हर बाहेर काढून टाकते. पण बऱ्याचदा जीवनशैलीत होणारे बदल, कामाचा वाढलेला तणाव, पोषक घटकांची कमतरता आणि कमी पाण्याचे सेवन केल्यामुळे लिव्हरच्या कार्यात अडथळे निर्माण होतात. लिव्हरमधील घाण बाहेर पडून जाण्याऐवजी लिव्हरमध्ये तशीच साचुन राहते. ज्याच्या परिणामामुळे फॅटी लिव्हर, लिव्हर कॅन्सर किंवा लिव्हर निकामी होऊ शकते. त्यामुळे लिव्हर स्वच्छ करण्यासाठी दैनंदिन आहारात बदल करणे फार आवश्यक आहे. चला तर जाणून घेऊया लिव्हर डिटॉक्स करण्यासाठी कोणते पदार्थ खावेत. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Jul 12, 2026 | 11:05 AM
फॅटी लिव्हरच्या त्रासापासून मिळेल कायमची सुटका! रोजच्या आहारात करा 'या' पदार्थांचा समावेश, औषधांसोबतच शरीराला मिळेल पोषण

फॅटी लिव्हरच्या त्रासापासून मिळेल कायमची सुटका! रोजच्या आहारात करा 'या' पदार्थांचा समावेश, औषधांसोबतच शरीराला मिळेल पोषण

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1 / 5 लिव्हर स्वच्छ आणि आतून मजबूत करण्यासाठी ब्लूबेरीचा आहारात समावेश करावा. बेरिजमध्ये असलेले विटामिन सी आणि इतर आवश्यक घटक फॅटी लिव्हरच्या त्रासापासून सुटका मिळवून देतात.

लिव्हर स्वच्छ आणि आतून मजबूत करण्यासाठी ब्लूबेरीचा आहारात समावेश करावा. बेरिजमध्ये असलेले विटामिन सी आणि इतर आवश्यक घटक फॅटी लिव्हरच्या त्रासापासून सुटका मिळवून देतात.

2 / 5 ब्रोकोली पाहिल्यानंतर अनेक लोक नाक मुरडतात. पण आहारात ब्रोकोलीचे सेवन केल्यास शरीराला भरमसाट फायदे होतात आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत होते.

ब्रोकोली पाहिल्यानंतर अनेक लोक नाक मुरडतात. पण आहारात ब्रोकोलीचे सेवन केल्यास शरीराला भरमसाट फायदे होतात आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत होते.

3 / 5 जवस बियांमध्ये ओमेगा ३ आणि इतर काही घटक आढळून येतात, ज्यामुळे फॅटी लिव्हरच्या त्रासापासून सुटका मिळते. लिव्हर डिटॉक्स करण्यासाठी सकाळी उठल्यानंतर नियमित एक ग्लास कोमट पाण्यात जवस बियांची पावडर मिक्स करून प्यावी.

जवस बियांमध्ये ओमेगा ३ आणि इतर काही घटक आढळून येतात, ज्यामुळे फॅटी लिव्हरच्या त्रासापासून सुटका मिळते. लिव्हर डिटॉक्स करण्यासाठी सकाळी उठल्यानंतर नियमित एक ग्लास कोमट पाण्यात जवस बियांची पावडर मिक्स करून प्यावी.

4 / 5 फॅटी लिव्हर किंवा लिव्हरसबंधित इतर आजाराने त्रस्त असलेल्या लोकांनी आहारात अक्रोडाचे सेवन करावे. नियमित भिजवलेले दोन किंवा तीन अक्रोड खावेत.

फॅटी लिव्हर किंवा लिव्हरसबंधित इतर आजाराने त्रस्त असलेल्या लोकांनी आहारात अक्रोडाचे सेवन करावे. नियमित भिजवलेले दोन किंवा तीन अक्रोड खावेत.

5 / 5 सकाळी उठल्यानंतर चहा पिण्याऐवजी ब्लॅक कॉफी प्यावी. ब्लॅक कॉफीमध्ये असलेले गुणकारी घटक, आवश्यक जीवनसत्वे लिव्हर डिटॉक्स करतात.

सकाळी उठल्यानंतर चहा पिण्याऐवजी ब्लॅक कॉफी प्यावी. ब्लॅक कॉफीमध्ये असलेले गुणकारी घटक, आवश्यक जीवनसत्वे लिव्हर डिटॉक्स करतात.

Web Title: Get permanent relief from fatty liver issues include these foods in your daily diet liver care tips

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Published On: Jul 12, 2026 | 11:05 AM

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