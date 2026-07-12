Jio VS Airtel: 84 दिवसांची व्हॅलिडीटी अन् अनलिमिटेड कॉलिंग; कोणता प्लॅन तुमच्यासाठी ठरणार बेस्ट? रिचार्ज करण्यापूर्वी वाचा तुलना

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जिओ आणि एअरटेल या दोन्ही कंपन्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये 84 दिवसांची व्हॅलिडीटी ऑफर करणारा एक व्हॉइस कॉलिंग पॅक उपलब्ध आहे. जिओच्या या व्हॉइस कॉलिंग पॅकची किंमत 448 रुपये आहे तर एअरटेलच्या व्हॉइस कॉलिंग पॅकची किंमत 469 रुपये आहे. हे प्लॅन्स संपूर्ण भारतातील युजर्ससाठी उपलब्ध आहेत.
जर तुम्हाला डेटाची आवश्यकता नसेल आणि तुम्ही फक्त कॉलिंगसाठी रिचार्ज प्लॅन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर हे व्हॉइस कॉलिंग पॅक तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतात. दोन्ही पॅक्समध्ये केवळ अनलिमिटेड कॉलिंगच नाही तर इतर फायदे देखील ऑफर केले जातात. दोन्ही रिचार्जमधील फायदे वेगवेगळे आहेत. याबाबत आता सविस्तर जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य: Pinterest)
रिलायन्स जिओच्या 448 रुपयांच्या प्लॅनमध्ये यूजर्सना अनलिमिटेड व्हॉईस कॉलिंग, 1000 एसएमएस ऑफर केले जातात. या प्लॅनची व्हॅलिडीटी 84 दिवसांची आहे. या प्लॅनमध्ये कोणताही डेटा ऑफर केला जात नाही. त्यामुळे जर तुम्हाला डेटाची आवश्यकता असेल तर तुम्हाला वेगळा डेटा प्लॅन देखील खरेदी करावा लागणार आहे. तसेच या प्लॅनमध्ये युजर्सना जिओ टीव्ही आणि जिओ क्लाऊडचे फायदे ऑफर केले जातात. या प्लॅनमध्ये जिओच्या 5जी नेटवर्कचा ॲक्सेस मिळत नाही. यासाठी युजर्सना कंपनीचा डेटा पॅक खरेदी करावा लागतो. ज्या यूजर्सना डेटाची आवश्यकता नसते, त्यांना केवळ कॉलिंग आणि एसएमएससाठी रिचार्ज प्लॅनची गरज आहे, अशा युजर्ससाठी कंपनीचा हा प्लॅन एक चांगला पर्याय ठरवू शकतो.
देशातील दुसरी आघाडीची टेलिकॉम कंपनी असलेली भारतीय एअरटेल देखील व्हॉइस कॉलिंग पॅक ऑफर करते. या प्लॅनची किंमत 469 रुपये आहे. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना अनलिमिटेड व्हॉइस कॉलिंग आणि 900 एसएमएस मिळतात. या प्लॅनची व्हॅलिडीटी 84 दिवसांची आहे. जिओ प्लॅन प्रमाणेच या प्लॅनमध्ये देखील कोणतेही डेट फायदे ऑफर केले जात नाहीत. मात्र हा प्लॅन खरेदी करणाऱ्या युजर्सना बारा महिन्यांसाठी ॲडोबी एक्सप्रेस प्रीमियमचा एक्सेस मिळतो. तसेच सेफ नेटवर्क सर्विस आणि फ्री हेलोड्यून्स देखील बंडल मिळतो.
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दोन्ही प्लॅनची व्हॅलिडीटी एक समान आहे. मात्र एअरटेलच्या प्लॅनची किंमत थोडी जास्त आहे. तसेच जर तुम्हाला जिओ नेटवर्क पाहिजे असेल तर तुम्ही जिओ रिचार्ज प्लॅनची निवड करू शकता. हीच गोष्ट एअरटेलच्या बाबतीत देखील लागू केली जाते. तसेच एअरटेल रिचार्ज प्लॅन खरेदी करणाऱ्या युजर्सना ॲडोबी एक्सप्रेस प्रीमियमचा एक्स्ट्रा फायदा देखील मिळणार आहे. पण जर तुम्हाला कमी किमतीत रिचार्ज प्लॅन खरेदी करायचा असेल तर तुम्ही जिओ प्लॅनची निवड करू शकता.