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Canada Shooting : कॅनडाच्या स्ट्रिट फेस्टिव्हलदरम्यान अंदाधुंद गोळीबार; 2 जण ठार, घटनेचा तपास सुरु

Updated On: Jul 12, 2026 | 10:39 AM IST
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सारांश

Canada Shooting News : कॅनडाच्या टोरंटो येथे शनिवारी (११ जुलै) रात्री साल्सा ऑन सेंट क्लेअर या रस्त्यावर स्ट्रिट फेस्टिव्हलदरम्यान अंदाधुंद गोळीबारा करण्यात आला. या गोळीबारा दोन जण ठार झाले असून तिन जण गंभीर जखमी आहेत. या घटनेने संपूर्ण परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

Canada Shooting

Canada Shooting : कॅनडाच्या स्ट्रिट फेस्टिव्हलदरम्यान अंदाधुंद गोळीबार; 2 जण ठार, घटनेचा तपास सुरु (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • कॅनडाच्या टोरंटो फेस्टिव्हलमध्ये अंदाधुंद गोळीबार
  • २ जण ठार, ३ जण गंभीर जखमी
  • घटनेचा तपास सुरु
Canada Shooting News in Marathi : ओटावा : कॅनडाच्या टोरंटो येथे एक धक्कादायक घटना घडली आहे. एका स्ट्रिट फेस्टिव्हलदरम्यान अंदाधुंद गोळीबार करण्यात आला. या गोळीबारात दोन जण ठार झाले असून तीन जण गंभीर जखमी आहेत.  जखमींवर सध्या रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. शनिवारी (११ जुलै) संध्याकाळी साल्सा ऑन सेंट क्लेअर या प्रसिद्ध स्ट्रिट फेस्टिव्हलदरम्यान ही घटना घडली.

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नेमकं काय घडलं?

टोरंटोच्या स्थानिक पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सेंट क्लेअर अव्हेन्यू वेस्ट आणि अर्लिंग्टन अव्हेन्यू परिसरात गोळीबार घडला. रात्री ८ च्या सुमारास फेस्टिव्हलमध्ये मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित असाताना अचानक गोळीबार (Firing) सुरु झाला. यामुळे लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. अनेकांनी जीव वाचवण्यासाठी धावाधाव केली.

या घटनेची माहिती मिळताच पोलिस, अग्निशमन दल आणि आपत्कालीन वैद्यकीय पथके तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी गोळीबारात पाच जण जखमी झाल्याचे सांगितले. यातील दोन जणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर बाकी तीन जण गंभीर जखमी आहेत. सध्या जखमींना रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे.

परिसरात नाकेबंदी

या गोळीबारानंतर पोलिसांनी संपूर्ण पसिरात नाकेबंदी केली आहे. नागरिकांना घटनास्थळी जाणे टाळण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. घटनेचा तपास सुरु असून प्राथमिक तपासानुसार, अॅक्टिव्ह शूटर प्रकरण असल्याचा अंदाज आहे. हल्लेखोराचा शोध सुरु आहे.

गोळीबाराचे कारण अस्पष्ट

सध्या या हल्ल्यामागचे कारण अस्पष्ट आहे. हल्लेखोराची किंवा त्याला अटक झाल्याची अधिकृत माहिती अद्याप पोलिसांनी दिलेली नाही. घटनास्थळावर असलेल्या प्रत्यक्षदर्शींची चौकशी सुरु असून परिसरातील सीसीटीव्ही फूटजेची तपासणी केली जात आहे.

नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण

या घटनेमुळे फेस्टिव्हलमध्ये उपस्थित नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. स्थानिक पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणली असून तपास पूर्ण होईपर्यंत नागरिकांना अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

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Web Title: Canada shooting 2 dead and 3 injured during festival in toronto

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Published On: Jul 12, 2026 | 10:38 AM

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