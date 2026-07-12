Fact Check : पत्नीने पतीला मारत मृतदेह गॅस सिलेंडरमध्ये लपवला? Viral Video मागील सत्य पोलिसांनी केलं उघड

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पोलिसांना दावा फेटाळला
व्हायरल होत असलेल्या दाव्यानुसार, मध्य प्रदेशातील एका पत्नीने पतीची हत्या करत त्याच्या मृतदेहाचे तुकडे गॅस सिलेंडरच्या आतमध्ये लपवून ठेवल्याचे सांगण्यात येत आहे. याचा व्हिडिओ @theindianow.in नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे की “मध्य प्रदेशातील रेवा जिल्ह्यातून हत्येची एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे, जिथे एका महिलेवर आपल्या पतीची हत्या करून त्याचे मृतदेह गॅस सिलिंडरमध्ये लपवून ठेवल्याचा आरोप आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, संशयास्पद परिस्थितीमुळे तपास पथक संबंधित घरापर्यंत पोहोचले आणि त्यानंतर ही घटना उघडकीस आली. फॉरेन्सिक पथकाने घटनास्थळाची पाहणी करून पुरावे गोळा केले आणि मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला. तपास, फॉरेन्सिक अहवाल आणि आरोपीची चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरच हत्येचे नेमके कारण व घटनाक्रम स्पष्ट होईल, असे पोलिसांनी सांगितले. या प्रकरणाची सर्वत्र चर्चा होत असून, सध्या याचा तपास सुरू आहे”.
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फेक व्हिडिओ प्रसारिक करणाऱ्यांवर कारवाई
दरम्यान या घटनेची सत्यता तपासून पाहताना रिवा पोलिसांनी मात्र भलतंच सांगितलं. पोलिसांच्या मते, हा व्हिडिओ खोटा असून यात केलेला दावा देखील खरा नाही. व्हायरल व्हिडिओ खोटा आहे असं सांगत पोलिसांनी म्हटले की, अशी कोणतीच घटना वास्तवात घडलेली नाही. विभागीय पोलीस अधिकारी राजीव पाठक यांनी सांगितले की, रेवाच्या नावाने इंटरनेटवर फिरत असलेला व्हिडिओ खोटा असून पडताळणी न केलेली माहिती शेअर करणाऱ्यांवर लवकरच कायद्याअंतर्गत कायदेशीर कारवाई केली जाईल.