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धुरंधर’फेम गायिकेने लाईव्ह कॉन्सर्टमध्येच साखरपुड्याची केली घोषणा, स्टेजवरच होणाऱ्या पतीसाठी व्यक्त केलं प्रेम, VIDEO व्हायरल

Updated On: Jul 12, 2026 | 10:49 AM IST
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सारांश

Jasmine Sandlas Engagement: 'धुरंधर'च्या 'जय्ये सजना' गायिका जस्मिन सँडलसने दिल्लीतील लाईव्ह कॉन्सर्टमध्ये साखरपुड्याची घोषणा केली. एंगेजमेंट रिंग दाखवत होणाऱ्या नवऱ्याची पहिल्यांदाच ओळख करून दिली.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

Jasmine Sandlas Engagement: पंजाबी आणि बॉलीवूड गायिका जस्मिन सँडलसने ११ जुलै रोजी दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियममध्ये एक शानदार कॉन्सर्ट आयोजित केला होता. तिचा आवाज ऐकण्यासाठी हजारो लोक जमले होते. या कॉन्सर्टदरम्यान गायिकेने तिच्या चाहत्यांना एक खास सरप्राईज दिले. ‘धुरंधर’ चित्रपटातील ‘जय्ये सजना’ या गाण्यामुळे सध्या चर्चेत असलेल्या जस्मिनने, या लाईव्ह कॉन्सर्टदरम्यान तिच्या साखरपुड्याची घोषणा केली आणि पहिल्यांदाच तिच्या होणाऱ्या नवऱ्याची चाहत्यांना ओळख करून दिली.

गायिका जस्मिन सँडलसने एका लाईव्ह कॉन्सर्टदरम्यान मंचावर हजारो चाहत्यांना तिच्या होणाऱ्या नवऱ्याची ओळख करून दिली. या गायिकेने तिच्या साखरपुड्याची अंगठीही दाखवली, ज्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. दिल्लीतील तिच्या ‘ड्रीम गर्ल इंडिया टूर’ कॉन्सर्टदरम्यान, जस्मिन सँडलसने अचानक तिचा परफॉर्मन्स थांबवला आणि जाहीर केले की तिला एका खास व्यक्तीला मंचावर आमंत्रित करायचे आहे. त्यानंतर तिने मंचावर तिची अंगठी दाखवून तिच्या साखरपुड्याची घोषणा केली.

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जास्मिन सँडलसने तिच्या होणाऱ्या नवऱ्याला मंचावर बोलावले आणि सर्वांसमोर म्हणाली, “हा माझा प्रियकर आहे.” त्यांनी एकमेकांचे हात धरले आणि जास्मिनने तिची साखरपुड्याची अंगठी दाखवली. या क्षणी कॉन्सर्टमध्ये उपस्थित असलेल्या सर्व चाहत्यांनी जोरदार टाळ्या वाजवल्या आणि शिट्ट्या मारल्या. जास्मिनने तिच्या होणाऱ्या नवऱ्याला “चौधरी साहेब” असे संबोधून प्रेक्षकांना त्याची ओळख करून दिली. त्यानंतर जास्मिनने मंचावरच त्याच्यावरचे प्रेम व्यक्त केले आणि त्या दोघांनी एकमेकांना मिठी मारली.

 

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जरी जस्मिनने तिच्या होणाऱ्या नवऱ्याचे नाव किंवा त्याच्याबद्दल इतर कोणतीही माहिती तिच्या चाहत्यांना सांगितली नसली तरी, तिच्या या सरप्राईजने चाहत्यांना आनंदित केले. सोशल मीडियावर फिरत असलेल्या एका व्हिडिओमध्ये त्यांचे सुंदर नाते दिसून येत आहे आणि चाहते त्यांच्या नवीन सुरुवातीसाठी त्यांना शुभेच्छा देत आहेत.

Web Title: Punjabi and bollywood singer jasmine sandlas announced her engagement during a live concert and the video has gone viral

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Published On: Jul 12, 2026 | 10:49 AM

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