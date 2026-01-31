Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

IND vs PAK U19 : सचिन तेंडुलकरने वैभव सूर्यवंशीसह संपूर्ण संघाला पाकिस्तानविरुद्ध विजयासाठी दिला मोलाचा सल्ला!

बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्सचे प्रमुख व्हीव्हीएस लक्ष्मण देखील झिम्बाब्वेला पोहोचले आहेत. पोहोचल्यानंतर त्यांनी सर्व खेळाडूंना क्रिकेटचा देव सचिन तेंडुलकरशी बोलण्याची व्यवस्था केली.

Updated On: Jan 31, 2026 | 01:23 PM
फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

India Under-19 Cricket Team interacts with Sachin Tendulkar : आयसीसी अंडर-१९ विश्वचषक २०२६ च्या सुपर ६ टप्प्यातील अंतिम सामना भारत अंडर-१९ क्रिकेट संघ आणि पाकिस्तान अंडर-१९ क्रिकेट संघ यांच्यात १ फेब्रुवारी रोजी बुलावायो येथील क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब येथे खेळला जाईल. या सामन्यातील विजयामुळे टीम इंडियाचे सेमीफायनलमध्ये स्थान निश्चित होईल. पाकिस्तानविरुद्धच्या मोठ्या सामन्यापूर्वी, क्रिकेट दिग्गज सचिन तेंडुलकरने वैभव सूर्यवंशीसह संपूर्ण अंडर-१९ संघाशी संवाद साधला. 

संघाने सचिन तेंडुलकरशी बोलले

भारतीय अंडर-१९ क्रिकेट संघासोबत, बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्सचे प्रमुख व्हीव्हीएस लक्ष्मण देखील झिम्बाब्वेला पोहोचले आहेत. पोहोचल्यानंतर त्यांनी सर्व खेळाडूंना क्रिकेटचा देव सचिन तेंडुलकरशी बोलण्याची व्यवस्था केली. महान सचिनशी झालेल्या या संभाषणामुळे संपूर्ण भारतीय अंडर-१९ संघाचे मनोबल वाढले. बीसीसीआयने सोशल मीडियावर पोस्ट करून चाहत्यांना याची माहिती दिली. स्पर्धेत आतापर्यंत संघाची कामगिरी प्रभावी राहिली आहे. टीम इंडिया पराभवाशिवाय इथपर्यंत पोहोचली आहे. 

PAK vs AUS : पाकिस्तानने घरच्या मैदानावर घालवली इज्जत…T20 World Cup 2026 आधी मैदानावर कापले नाक!

टीम इंडियाचे अनेक खेळाडू चांगल्या फॉर्ममध्ये असल्याचे दिसून येते. सचिन तेंडुलकरसारख्या महान खेळाडूशी बोलल्यानंतर, या तरुण खेळाडूंचा आत्मविश्वास वाढेल. त्यामुळे, ते पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी मैदानात उतरतील. एसीसी अंडर-१९ आशिया कप २०२५ च्या अंतिम सामन्यात भारताचा १९ वर्षांखालील क्रिकेट संघ आणि पाकिस्तानचा १९ वर्षांखालील क्रिकेट संघ आमनेसामने आले. पाकिस्तानने भारताचा दणदणीत पराभव केला. 

त्यामुळे, भारतीय खेळाडू या स्पर्धेत मागील पराभवाचा बदला घेण्याचा प्रयत्न करतील. जरी पाकिस्तानने निकराचा सामना जिंकला तरी ते स्पर्धेतून बाहेर पडतील. दरम्यान, एका छोट्या पराभवानंतरही टीम इंडिया उपांत्य फेरीत स्थान निश्चित करू शकते. भारताने आतापर्यंत १९ वर्षांखालील विश्वचषकात अपवादात्मक कामगिरी केली आहे. त्यांनी त्यांचे सर्व सामने जिंकले आहेत, त्यापैकी त्यांचा सर्वात मोठा विजय झिम्बाब्वेविरुद्ध होता. भारताने झिम्बाब्वेचा २०४ धावांनी मोठा पराभव केला. संपूर्ण देशाला आशा असेल की भारताचे युवा खेळाडू पाकिस्तानविरुद्धही विजय मिळवतील.

Published On: Jan 31, 2026 | 01:23 PM

