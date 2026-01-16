समुद्राच्या एक लिटर पाण्यापासून किती मीठ तयार केले जाते? वाचून तुम्हीसुद्धा व्हाल आश्चर्यचकित

अन्नपदार्थांची चव वाढवण्यासाठी रोजच्या जेवणात मिठाचा वापर केला जातो. मिठाशिवाय जेवणाला चव लागत नाही. मीठ खाल्ल्यामुळे शरीराला जितके फायदे होतात तितकेच तोटे सुद्धा होतात. चव वाढवण्यासाठी मिठाचा वापर केला जातो. समुद्राच्या पाण्यातील क्षारतेवर मीठ अवलंबून असते. सर्वसाधारणपणे समुद्राच्या पाण्याची क्षारता 3.5% असते. समुद्राच्या पाण्यात सरासरी ३.५% मीठ विरघळलेले असते. सूर्याच्या उष्णतेमुळे पाण्याची वाफ होते आणि मीठ खाली स्फटिकांच्या रूपात जमा होते. या प्रक्रियेला बाष्पीभवन होणे असे म्हणतात. चला तर जाणून घेऊया समुद्राच्या एक लिटर पाण्यातून किती मीठ तयार होते. (फोटो सौजन्य – istock)