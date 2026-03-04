Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
ग्लेन मॅकग्राची भविष्यवाणी, ‘या’ दोन टीमदरम्यान होणार T20 World Cup 2026 चा अंतिम सामना, घमासान असणार मॅच

मॅकग्राने २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्याबद्दल भाकीत केले आणि सांगितले की यावेळी टी-२० विश्वचषकाचा अंतिम सामना मनोरंजक असेल. कोणत्या दोन टीम्स खेळणार अंतिम सामना जाणून घ्या

Updated On: Mar 04, 2026 | 01:05 PM
ग्लेन मॅकग्राची भविष्यवाणी (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • ग्लेन मॅक्ग्राची भविष्यवाणी
  • कोणत्या दोन टीम खेळणार फायनल?
  • टी२० वर्ल्ड कप फायनलमध्ये कोण मारणार बाजी?
ऑस्ट्रेलियाचा माजी वेगवान गोलंदाज ग्लेन मॅकग्राने टी-२० विश्वचषक अंतिम फेरीत पोहोचणाऱ्या संघांबद्दल चर्चा केली आहे. मॅकग्राने या वर्षी टी-२० विश्वचषक अंतिम फेरीत खेळू शकणाऱ्या दोन संघांबद्दल भविष्यवाणी केली. मॅकग्राने २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीची भविष्यवाणी केली आहे आणि म्हटले आहे की, यावर्षीचा टी-२० विश्वचषक अंतिम सामना मनोरंजक असेल. 

मॅकग्राने यावेळी सांगितले की, अंतिम सामना भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात होईल आणि भारतीय संघ विजेतेपद जिंकण्याचा सर्वात प्रबळ दावेदार आहे. मॅकग्राच्या मते, “कोणते दोन संघ अंतिम फेरीत पोहोचतील? जर मला विचारले गेले तर मी दक्षिण आफ्रिका आणि भारतासोबत जाईन.” असेही म्हटले. 

आज पहिला उपांत्य सामना

टी-२० विश्वचषकाचा पहिला उपांत्य सामना दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड यांच्यात कोलकाता येथे खेळला जाईल. भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील दुसरा उपांत्य सामना ५ मार्च रोजी मुंबईत खेळला जाईल. आज, ४ मार्च रोजी, आफ्रिकन आणि किवी संघांपैकी एक अंतिम फेरीत पोहोचेल.

या सामन्यापूर्वी, ऑस्ट्रेलियाचा माजी वेगवान गोलंदाज ग्लेन मॅकग्राने एक धाडसी भाकित केले आहे. ज्यामध्ये अशा खेळाडूचे नाव सांगितले जो एकट्याने सामना उलटवू शकतो. चेन्नईतील एमआरएफ पेस फाउंडेशनमध्ये बोलताना मॅकग्राने कबूल केले की जसप्रीत बुमराह हा असा खेळाडू आहे जो भारतासाठी सामना पलटवू शकतो. याशिवाय मॅकग्रानुसार, बुमराह हा मोठ्या सामन्यांचा खेळाडू आहे आणि तो एकट्याने उपांत्य फेरीत निकाल उलटवेल.

SA vs NZ Pitch Report: सेमीफायनलमध्ये कोणाची चालणार जादू? बॉलर्स की बॅटर्स, कोलकाताचा पिच रिपोर्ट

जसप्रीतविषयी भरभरून बोलला मॅकग्रा 

बुमराहबद्दल मॅकग्रा म्हणाला की, “मला वाटते की जसप्रीत हा मोठ्या सामन्यांसाठी योग्य खेळाडू आहे. कधीकधी मोठ्या सामन्यांमध्ये, खेळाडू त्यांच्या सामान्य खेळापासून दूर जातात. मी असे म्हणत नाही की ते लक्ष गमावतात, परंतु त्यांना ते मोठे क्षण, मोठे सामने आवडतात. जेव्हा मोठ्या सामन्यांचा विचार केला जातो तेव्हा मला बुमराहवर पूर्ण विश्वास आहे.” मॅकग्राने पुढे स्पष्ट केले की मोठे संघ मोठ्या टप्प्यांवर स्वतःला कसे उंचावतात. तो म्हणतो, “तुम्हाला दबावात असणे आवडते… मी ज्या संघासाठी खेळलो होतो, तेव्हा मला वाटले की आमचा धोक्याचा काळ अंतिम फेरीत पोहोचण्याचा होता. एकदा आम्ही अंतिम फेरीत पोहोचलो की मला वाटले की सामना संपला आहे. मला वाटते की संघाला दबाव आवडतो. त्यांना आव्हाने आवडतात. ते त्यासाठी तयार आहेत.”

मोठ्या सामन्यात कामगिरी उंचावते 

माजी ऑस्ट्रेलियन वेगवान गोलंदाज ग्लेन मॅकग्रानेदेखील कबूल केले की मोठ्या सामन्यांचे खेळाडू मोठ्या सामन्यांमध्ये त्यांची कामगिरी उंचावतात. आशा आहे की, बुमराह या सामन्यात त्यांचे सर्वोत्तम देईल आणि संघाला विजयाकडे नेईल. आंतरराष्ट्रीय टी-२० सामन्यांबद्दल बोलायचे झाले तर, बुमराहने इंग्लंडविरुद्धच्या ५ सामन्यांमध्ये ९ बळी घेतले आहेत. एकूणच, जसप्रीत बुमराहने आंतरराष्ट्रीय टी-२० सामन्यांमध्ये ११६ बळी घेतले आहेत. बुमराहला मुंबईत खेळण्याचा भरपूर अनुभव आहे, त्यामुळे तो त्याच्या गोलंदाजीने इंग्लंड संघावर कहर करेल अशी आशा आहे.

NZ vs SA Semi-Final: पावसाचे सावट की धावांचा पाऊस? पहिल्या उपांत्य फेरीपूर्वी पाहा पिच आणि वेदर रिपोर्ट

उपांत्य फेरीत पोहोचणारे संघ

दक्षिण आफ्रिका: एडेन मार्कराम (कर्णधार), क्विंटन डी कॉक (यष्टीरक्षक), रायन रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रुईस, डेव्हिड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जॅन्सन, कॉर्बिन बॉश, कागिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, जॉर्ज लिंडे, अँरिच नॉर्टजे, क्वेना म्फाका, जेसन स्मिथ

न्यूझीलंड: मिचेल सँटनर (कर्णधार), टिम सेफर्ट (यष्टीरक्षक), फिन अॅलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चॅपमन, डॅरिल मिचेल, कोल मॅककोंची, जेम्स नीशम, काइल जेमिसन, मॅट हेन्री, जेकब डफी, ईश सोधी, डेव्हॉन कॉनवे, लॉकी फर्ग्युसन

भारत: अभिषेक शर्मा, इशान किशन (यष्टीरक्षक), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंग, वॉशिंग्टन सुंदर, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, संजू सॅमसन, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज

इंग्लंड संघ: हॅरी ब्रुक (कर्णधार), जोस बटलर, लियाम डॉसन, आदिल रशीद, जेमी ओव्हरटन, बेन डकेट, जोफ्रा आर्चर, ल्यूक वूड, सॅम करन, फिल साल्ट (यष्टीरक्षक), जोश टंग, टॉम बँटन, विल जॅक्स, जेकब बेथेल, रेहान अहमद

Published On: Mar 04, 2026 | 01:05 PM

