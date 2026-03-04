Nashik Crime: संतापजनक! आधी गुंगीचे औषध दिले, नंतर मद्य पाजले आणि… दहावीच्या विद्यार्थ्यांकडून चिमुकल्यांवर अत्याचार

गुंगीचे औषध, मद्य पाजून…
मिळालेल्या माहिती नुसार, या घटनेतील अनैसर्गिक कृत्य करणारे विध्यार्थी हे दहावीचे विध्यार्थी आहे. तर ५ते ७ वीच्या विद्यार्थ्यांवर अत्याचार केल्याची माहिती आहे. गुंगीचे औषध व मद्य पाजून अत्याचार केल्याचा पिडीत विद्यार्थ्यांसह पालकांचा आरोप आहे. तर व्यवस्थापनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याने हा गंभीर प्रकार घडल्याचा दावा करत पालकांनी कारवाईची मागणी केली आहे.
पोलिसांकडून टाळाटाळ
संताप पालकांसह विद्यार्थ्यांनी गुन्हा दाखल करण्यासाठी इगतपुरी पोलिसांत धाव घेतलीय. इगतपुरी पोलिसांकडून मात्र फिर्याद घेण्यास टाळाटाळ सुरू असल्याचं समोर आलं आहे. आता या टाळाटाळ करण्यामागील पोलिसांची भूमिका संशयास्पद असल्याचं बोललं जात आहे.
Ans: इगतपुरीतील समाजकल्याण विभागाच्या वसतिगृहात घटना घडली.
Ans: दहावीच्या विद्यार्थ्यांकडून लहान वर्गातील मुलांवर अत्याचार केल्याचा आरोप आहे.
Ans: संबंधितांवर गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आहे.