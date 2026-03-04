Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Middle East Conflict : मध्य पूर्वेत युद्धाचा भडका! भारताने धाडली महाशक्तीशाली युद्धनौका; भारतीयांच्या सुरक्षेसाठी मोठा प्लॅन

Indian Navy on Alert : अमेरिका-इस्राययल विरुद्ध इराणच्या मध्यपूर्वेतील संघर्षादरम्यान भारताने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. भारताने ओमानच्या आखातात आपली सर्वात शक्तिशाली युद्धनौका तैनात केली आहे.

Updated On: Mar 04, 2026 | 01:03 PM
Middle East Conflict India Deploys Warship in Oman Gulf

Middle East Conflict : मध्य पूर्वेत युद्धाचा भडका!भारताने धाडली महाशक्तीशाली युद्धनौका; भारतीयांच्या सुरक्षेसाठी मोठा प्लॅन (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • मध्यपूर्वेतील संघर्षादरम्यान भारताचा मोठा निर्णय
  • ओमानच्या आखातात भारताने युद्धनौका केली तैनात
  • भारतीयांच्या सुरक्षेसाठी मोठा प्लॅन
India Deploys Warship in Oman Gulf : नवी दिल्ली : पश्चिम आशियात अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण तणाव शिगेला पोहोचला आहे. दोन्ही देशांमध्ये भयकंर युद्ध सुरु आहे. याचा आंतरराष्ट्रीय हवाई आणि सागरी वाहतूकीवर मोठा परिणाम झाला आहे. शिवाय अनेक भारतीय नागरिकही मध्यपूर्वेतील आखाती देशांमध्ये आडकले आहे. अशा परिस्थितीत नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आणि  समुद्रात भारताच्या व्यापाराचे रक्षण करण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Israel-Iran War : दुबईत अडकलेल्या भारतीयांना घेऊन पहिले विमान मुंबईत दाखल; पर्यटकांनी सांगितली थरारक आपबीती

भारताने नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आणि  समुद्रात भारताच्या व्यापाराचे रक्षण करण्यासाठी मिशन डिप्लोयमेंट सुरु केले असून ओमानच्या आखातात आपली अत्याधुनिक युद्धनौका INS सूरत तैनात केली आहे.

INS सूरत ची लष्करी क्षमता

  • INS सूरत केवळ एक जहाज नसून भारताचे लष्करी सामर्थ आहे.
  • या युद्धनौकेवर १६ ब्रह्मोस अँटी-शिप मिसाइल्स आणि ३२ मध्यम पल्ल्याची हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्रे तैनात आहेत.
  • तसेच या युद्धनौकेत शत्रूच्या रडारला चुकवून ऑपरेशन करण्याची क्षमता आहे.
  • या जहाजेचे वजन ७४०० टन असून ताशी ३० नॉटेकल वेनमा धावू शकते.
  • या युद्धनौकेत प्रगत टॉरपीडो लॉन्चर आणि पाणबुडीविरोधी रॉकेट यंत्रणा आहे.

भारताचे मिशन डेप्लॉयमेंट

भारताने 2017 मध्ये मिशन डेप्लॉयमेंटची सुरुवात केली होती. या मिशनअंतर्गत भारत संघर्षाच्या ठिकाणी कायमस्वरुपी आपली युद्धनौका तैनात करतो. याचा उद्देश आपल्या नागरिकांची सुरक्षा आणि सागरी व्यापाराचे रक्षण करणे आहे. सध्या मध्यपूर्वेत सुरु असलेल्या संघर्षामुळे भारताने ओमानच्या आखातात युद्धनौका तैनात केली आहे. भारत होमुर्झची सामुद्रधुनी आणि ओमानचे आखातवर, अदन आणि सेशेल्सवर, अंदमान-निकोबार बेट, बंगालचा उपसागरवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.

भारतीयांच्या सुटकेसाठी प्लॅन

सध्या युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतूक यंत्रणा विस्कळीत झाली आहे. यामुळे मध्यपूर्वेतील आखाती देशांमध्ये अनेक भारतीय नागरिक अडकले आहेत. परिस्थिती अत्यंत भयंकर होत चालली असल्याने भारताने आपली युद्धनौका ओमानच्या आखातात तैनात केली आहे. भारत आपल्या नागरिकांचे आणि आर्थिक हिंताचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

मध्यपूर्वेतील सध्याची परिस्थिती

मध्यपूर्वेत सध्या तिसऱ्या महायुद्धाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अमेरिका आणि इस्रपायलने इराणवर मोठ्या प्रमाणात हल्ले केले आहे, तर इराणने देखील आखाती देशात अमेरिकेला मिसाइल व ड्रोनने घेरले आहे. यामुळे संपूर्ण मध्यपूर्वेत अस्थिरतेचे वातावरण पसरले आहे. लेबनॉनमधील हिजबुल्लाह संघटनेविरोधातही इस्रायलचे युद्ध सुरु आहे.

Israel-Iran War : दुबईत अडकलेल्या 84 विद्यार्थ्यांना भारतात परत आणले जाणार; विमानाचे यशस्वी उड्डाण

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ओमानच्या आखातात भारताने युद्धनौका का तैनात केली आहे?

    Ans: मध्यपूर्वेत वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आणि गरज पडल्यात त्यांची सुका करण्यासाठी भारताने ओमानच्या आखातात युद्धानौका तैनात केली आहे.

  • Que: INS सूरतची लष्करी क्षमता काय आहे?

    Ans: INS सूरत हे अत्याधुनिक गाईडेड मिसाईल डेस्ट्रॉयर असून यामध्ये मध्य पल्ल्याचे आकाश क्षेपणास्त्र, ब्रह्मोस अँटी-शिप मिसाइल्स, प्रगत रडार प्रमाली आणि पाणबुडीविरोधात शस्त्रसज्जता आहे. हे जहाज शत्रूच्या रडारपासून वचाव कार्यात सक्षम आहे.

Web Title: Middle east conflict india deploys warship oman gulf

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 04, 2026 | 01:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

China Betrayal : ड्रॅगनची दुटप्पी चाल! 400 अब्ज डॉलर्सचा करार करूनही चीनने इराणला सोडलं वाऱ्यावर; ‘धूर्त’ बीजिंगचे गूढ मौन
1

China Betrayal : ड्रॅगनची दुटप्पी चाल! 400 अब्ज डॉलर्सचा करार करूनही चीनने इराणला सोडलं वाऱ्यावर; ‘धूर्त’ बीजिंगचे गूढ मौन

Iran–Israel Conflict: आशियाई शेअर बाजारात ‘भूकंप’; KOSPI, Nikkei, TAIEX मध्ये मोठी घसरण
2

Iran–Israel Conflict: आशियाई शेअर बाजारात ‘भूकंप’; KOSPI, Nikkei, TAIEX मध्ये मोठी घसरण

Israel-Iran War : दुबईत अडकलेल्या 84 विद्यार्थ्यांना भारतात परत आणले जाणार; विमानाचे यशस्वी उड्डाण
3

Israel-Iran War : दुबईत अडकलेल्या 84 विद्यार्थ्यांना भारतात परत आणले जाणार; विमानाचे यशस्वी उड्डाण

Israel–Iran Strike: मध्य पूर्वेतील युद्धाचा भारतीय हवाई वाहतुकीवर परिणाम; ३,००० हून अधिक उड्डाणे रद्द तर तिकीटांचे दर ९ लाखांवर
4

Israel–Iran Strike: मध्य पूर्वेतील युद्धाचा भारतीय हवाई वाहतुकीवर परिणाम; ३,००० हून अधिक उड्डाणे रद्द तर तिकीटांचे दर ९ लाखांवर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Middle East Conflict : मध्य पूर्वेत युद्धाचा भडका! भारताने धाडली महाशक्तीशाली युद्धनौका; भारतीयांच्या सुरक्षेसाठी मोठा प्लॅन

Middle East Conflict : मध्य पूर्वेत युद्धाचा भडका! भारताने धाडली महाशक्तीशाली युद्धनौका; भारतीयांच्या सुरक्षेसाठी मोठा प्लॅन

Mar 04, 2026 | 01:03 PM
BJP Rajya Sabha Candidates : राज्यसभेसाठी भाजपच्या उमेदवारांची यादी जाहीर, महाराष्ट्रातील ‘या’ चौघांच्या नावावर शिक्कामोर्तब

BJP Rajya Sabha Candidates : राज्यसभेसाठी भाजपच्या उमेदवारांची यादी जाहीर, महाराष्ट्रातील ‘या’ चौघांच्या नावावर शिक्कामोर्तब

Mar 04, 2026 | 12:47 PM
Vasantotsav 2026: वसंत ऋतू म्हणजे काय? हा उत्सव साजरा करण्यामागील काय आहे परंपरा

Vasantotsav 2026: वसंत ऋतू म्हणजे काय? हा उत्सव साजरा करण्यामागील काय आहे परंपरा

Mar 04, 2026 | 12:41 PM
Rohit Pawar PC : अजित पवारांच्या अपघाताला नवे वळण! घटनेपूर्वी बारामती विमान तळाची रेकी? आमदार रोहित पवार यांचा धक्कादायक दावा

Rohit Pawar PC : अजित पवारांच्या अपघाताला नवे वळण! घटनेपूर्वी बारामती विमान तळाची रेकी? आमदार रोहित पवार यांचा धक्कादायक दावा

Mar 04, 2026 | 12:37 PM
मथुरेत होळीची अनोखी प्रथा! धगधगत्या आगीतून जिवंत बाहेर आला प्रल्हाद ; अंगाला चटकाही नाही, थरारक VIDEO VIRAL

मथुरेत होळीची अनोखी प्रथा! धगधगत्या आगीतून जिवंत बाहेर आला प्रल्हाद ; अंगाला चटकाही नाही, थरारक VIDEO VIRAL

Mar 04, 2026 | 12:18 PM
Mental Health Alert: जास्त तणाव शरीराला करतो आतून कमकुवत; जाणून घ्या गंभीर परिणाम

Mental Health Alert: जास्त तणाव शरीराला करतो आतून कमकुवत; जाणून घ्या गंभीर परिणाम

Mar 04, 2026 | 12:11 PM
iPhone 17e VS iPhone 16e: कंपनी एकच पण मॉडेल वेगळे! कोण ऑफर करणार दमदार परफॉर्मंस? खरेदी करण्यापूर्वी वाचा संपूर्ण तुलना

iPhone 17e VS iPhone 16e: कंपनी एकच पण मॉडेल वेगळे! कोण ऑफर करणार दमदार परफॉर्मंस? खरेदी करण्यापूर्वी वाचा संपूर्ण तुलना

Mar 04, 2026 | 12:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM
Jalgaon : युद्ध संपताच सोन्याचे दर उतरणार? आकाश भंगाळे यांचे गुंतवणूकदारांना मोठे आवाहन

Jalgaon : युद्ध संपताच सोन्याचे दर उतरणार? आकाश भंगाळे यांचे गुंतवणूकदारांना मोठे आवाहन

Mar 03, 2026 | 06:39 PM
Ahilyanagar: थकीत वेतनासाठी शनि शिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण

Ahilyanagar: थकीत वेतनासाठी शनि शिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण

Mar 03, 2026 | 03:37 PM