Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Operation Epic Fury Iran Attack Pm Modi Israel Visit Israeli Ambassador Statement

Operation Epic Fury: PM मोदी भारतात पोहोचले अन् इराण झाला उद्ध्वस्त; इस्रायली राजदूताने उघड केलं ‘त्या’ टायमिंगचं रहस्य

Iran War Update: पंतप्रधान मोदी इस्रायलहून परतल्यानंतर, अमेरिका आणि इस्रायलने ऑपरेशन एपिक फ्युरी अंतर्गत इराणवर हल्ला केला, ज्यामध्ये सर्वोच्च नेत्यासह १,००० हून अधिक लोक मारले गेले.

Updated On: Mar 04, 2026 | 01:43 PM
operation epic fury iran attack pm modi israel visit israeli ambassador statement

Operation Epic Fury: PM मोदी इस्रायलहून परतले अन् इराणवर काळाचा घाला; इस्रायली राजदूताने उघड केलं 'त्या' टायमिंगचं रहस्य ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • लष्करी रणनीती
  • मोठी जीवितहानी
  • सूडाचा वणवा

Operation Epic Fury Iran attack details : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या ऐतिहासिक इस्रायल दौऱ्याची चर्चा संपूर्ण जगात सुरू असतानाच, मध्यपूर्वेतून एका थरारक बातमीने जगाला हादरवून सोडले आहे. पंतप्रधान मोदी २६ फेब्रुवारीला मायदेशी परतले आणि अवघ्या दोन दिवसांत, म्हणजे २८ फेब्रुवारीला अमेरिका आणि इस्रायलने संयुक्तपणे इराणवर ‘ऑपरेशन एपिक फ्युरी’ (Operation Epic Fury) अंतर्गत हल्ला चढवला. या हल्ल्याच्या टायमिंगबद्दल आता भारतात नियुक्त असलेले इस्रायली राजदूत रुवेन अझर यांनी अत्यंत महत्त्वाचा खुलासा केला असून, यामागील राजनैतिक आणि लष्करी रणनीती उघड केली आहे..

राजदूत रुवेन अझर यांचा मोठा खुलासा

इस्रायली राजदूत रुवेन अझर यांनी एका मुलाखतीत स्पष्ट केले की, इराणवरील हा हल्ला एक ‘लष्करी संधी’ होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २५ आणि २६ फेब्रुवारी रोजी इस्रायलमध्ये होते. राजनैतिक शिष्टाचार आणि भारताशी असलेले घनिष्ट संबंध पाहता, पंतप्रधान मोदी इस्रायलच्या भूमीवर असताना असा कोणताही हल्ला करणे इस्रायलला योग्य वाटले नाही. मोदी तेल अवीवहून यशस्वीरीत्या भारतात पोहोचले आणि त्यानंतर तातडीने इस्रायलच्या सुरक्षा मंत्रिमंडळाने या हल्ल्याला हिरवा कंदील दिला. मोदींच्या दौऱ्यात हल्ल्याची कोणतीही माहिती सामायिक केली गेली नव्हती, जेणेकरून भारताची प्रतिमा तटस्थ राहील.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Israel-Iran War: डोळे उघडे ठेवा, मृत्यू जवळ आहे! दातात बसवली चिप अन् झाला घात; खामेनींच्या हत्येमागील ‘सायबर स्ट्राईक’चा खुलासा

खामेनी कुटुंबाचा अंत आणि तेहरानमध्ये विध्वंस

‘ऑपरेशन एपिक फ्युरी’ हा हल्ला इतका भीषण होता की त्यात इराणची राजधानी तेहरानसह अनेक शहरे उद्ध्वस्त झाली. या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचा मृत्यू झाला असून, त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य – पत्नी, मुलगी, जावई आणि नात – यांचाही बळी गेल्याची पुष्टी झाली आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार १,००० हून अधिक लोक या हल्ल्यात मारले गेले आहेत. इराणच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा लष्करी धक्का मानला जात आहे, ज्याने इराणची सत्ताव्यवस्था मुळापासून हादरवून टाकली आहे.

credit – social media and Twitter

आखाती देशांमध्ये क्षेपणास्त्रांचा पाऊस

खामेनींच्या हत्येनंतर इराणने ‘सूड’ घेण्याची घोषणा केली आहे. इराणने प्रत्युत्तरादाखल डागलेली बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आता दुबई, अबू धाबी, कतार आणि बहरीन यांसारख्या प्रमुख शहरांना लक्ष्य करत आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आक्रमक पवित्रा घेत म्हटले आहे की, “इराणने आता चर्चेची वेळ गमावली आहे.” संपूर्ण आखाती प्रदेश आता युद्धाच्या आगीत जळत असून जागतिक तेल पुरवठा आणि अर्थव्यवस्था धोक्यात आली आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : China Betrayal : ड्रॅगनची दुटप्पी चाल! 400 अब्ज डॉलर्सचा करार करूनही चीनने इराणला सोडलं वाऱ्यावर; ‘धूर्त’ बीजिंगचे गूढ मौन

नवे नेतृत्व आणि भारतीय विद्यार्थ्यांची आर्त हाक

खामेनींच्या निधनानंतर इराणच्या तज्ज्ञांच्या सभेने (Assembly of Experts) तातडीने त्यांचे पुत्र मोज्तबा होसेनी खामेनी यांची नवे सर्वोच्च नेते म्हणून निवड केली आहे. दरम्यान, युद्धभूमी बनलेल्या या भागात अडकलेल्या ११० भारतीय विद्यार्थ्यांनी केंद्र सरकारला मदतीचे आवाहन केले आहे. “आम्ही इथे सुरक्षित नाही, आम्हाला लवकरात लवकर बाहेर काढा,” अशी विनंती या विद्यार्थ्यांनी केली आहे. भारत सरकार आता या विद्यार्थ्यांना ‘ऑपरेशन गंगा’ किंवा ‘ऑपरेशन कावेरी’ प्रमाणे विशेष विमानाने सुरक्षित आणण्याची तयारी करत आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: 'ऑपरेशन एपिक फ्युरी' म्हणजे काय?

    Ans: अमेरिका आणि इस्रायलने संयुक्तपणे इराणचे सर्वोच्च नेते आणि लष्करी तळांना लक्ष्य करण्यासाठी राबवलेल्या मोहिमेला 'ऑपरेशन एपिक फ्युरी' नाव दिले आहे.

  • Que: पंतप्रधान मोदींच्या इस्रायल दौऱ्याचा या हल्ल्याशी काय संबंध होता?

    Ans: इस्रायली राजदूतानुसार, मोदींच्या भेटीदरम्यान राजनैतिक शिष्टाचार पाळण्यासाठी हल्ला थांबवण्यात आला होता आणि ते भारतात परतताच कारवाई सुरू झाली.

  • Que: इराणचे नवे सर्वोच्च नेते कोण आहेत?

    Ans: अयातुल्ला खामेनी यांच्या निधनानंतर त्यांचे पुत्र मोज्तबा होसेनी खामेनी यांची इराणचे नवे सर्वोच्च नेते म्हणून निवड करण्यात आली आहे.

Web Title: Operation epic fury iran attack pm modi israel visit israeli ambassador statement

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 04, 2026 | 01:22 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

प्रकाश आंबेडकरांचा धक्कादायक दावा, Epstine Files मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला ‘मुजरा’; वादग्रस्त विधानाने खळबळ
1

प्रकाश आंबेडकरांचा धक्कादायक दावा, Epstine Files मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला ‘मुजरा’; वादग्रस्त विधानाने खळबळ

Middle East Conflict : मध्य पूर्वेत युद्धाचा भडका! भारताने धाडली महाशक्तीशाली युद्धनौका; भारतीयांच्या सुरक्षेसाठी मोठा प्लॅन
2

Middle East Conflict : मध्य पूर्वेत युद्धाचा भडका! भारताने धाडली महाशक्तीशाली युद्धनौका; भारतीयांच्या सुरक्षेसाठी मोठा प्लॅन

China Betrayal : ड्रॅगनची दुटप्पी चाल! 400 अब्ज डॉलर्सचा करार करूनही चीनने इराणला सोडलं वाऱ्यावर; ‘धूर्त’ बीजिंगचे गूढ मौन
3

China Betrayal : ड्रॅगनची दुटप्पी चाल! 400 अब्ज डॉलर्सचा करार करूनही चीनने इराणला सोडलं वाऱ्यावर; ‘धूर्त’ बीजिंगचे गूढ मौन

Iran Regime Change: युद्धाचा नवा अंक सुरू! इराणमध्ये सत्तापालटासाठी CIA आणि कुर्दिश सैन्याची हातमिळवणी; IRGC कडून ड्रोनचा वर्षाव
4

Iran Regime Change: युद्धाचा नवा अंक सुरू! इराणमध्ये सत्तापालटासाठी CIA आणि कुर्दिश सैन्याची हातमिळवणी; IRGC कडून ड्रोनचा वर्षाव

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मोठी बातमी ! आशासेविकांना मिळणार प्रोत्साहन भत्ता; पाच वर्षांची प्रतीक्षा आता संपणार

मोठी बातमी ! आशासेविकांना मिळणार प्रोत्साहन भत्ता; पाच वर्षांची प्रतीक्षा आता संपणार

Mar 04, 2026 | 01:41 PM
रंगाचा नव्हे, तर चप्पलांचा वर्षाव! ‘या’ गावात एकमेकांना चप्पलांनी मारुन साजरी होते होळी, VIDEO VIRAL

रंगाचा नव्हे, तर चप्पलांचा वर्षाव! ‘या’ गावात एकमेकांना चप्पलांनी मारुन साजरी होते होळी, VIDEO VIRAL

Mar 04, 2026 | 01:40 PM
आतड्यांमध्ये वाढलेल्या विषाणूमुळे कोणत्याही क्षणी येऊ शकतो हार्ट अटॅक किंवा स्टोक, आतडे स्वच्छ करण्यासाठी करा ‘हे’ घरगुती उपाय

आतड्यांमध्ये वाढलेल्या विषाणूमुळे कोणत्याही क्षणी येऊ शकतो हार्ट अटॅक किंवा स्टोक, आतडे स्वच्छ करण्यासाठी करा ‘हे’ घरगुती उपाय

Mar 04, 2026 | 01:37 PM
iPhone 17e vs iPhone 17: बेस मॉडेल की स्वस्त पर्याय? तुमच्यासाठी कोणते डिव्हाईस ठरणार योग्य? खरेदीपूर्वी वाचा

iPhone 17e vs iPhone 17: बेस मॉडेल की स्वस्त पर्याय? तुमच्यासाठी कोणते डिव्हाईस ठरणार योग्य? खरेदीपूर्वी वाचा

Mar 04, 2026 | 01:35 PM
Operation Epic Fury: PM मोदी भारतात पोहोचले अन् इराण झाला उद्ध्वस्त; इस्रायली राजदूताने उघड केलं ‘त्या’ टायमिंगचं रहस्य

Operation Epic Fury: PM मोदी भारतात पोहोचले अन् इराण झाला उद्ध्वस्त; इस्रायली राजदूताने उघड केलं ‘त्या’ टायमिंगचं रहस्य

Mar 04, 2026 | 01:22 PM
Nashik Crime: संतापजनक! आधी गुंगीचे औषध दिले, नंतर मद्य पाजले आणि… दहावीच्या विद्यार्थ्यांकडून चिमुकल्यांवर अत्याचार

Nashik Crime: संतापजनक! आधी गुंगीचे औषध दिले, नंतर मद्य पाजले आणि… दहावीच्या विद्यार्थ्यांकडून चिमुकल्यांवर अत्याचार

Mar 04, 2026 | 01:20 PM
“सनई चौघडे” मध्ये राज हंचनाळेची दमदार एन्ट्री; ‘जय खानोलकर’च्या भूमिकेत घालणार धुमाकूळ

“सनई चौघडे” मध्ये राज हंचनाळेची दमदार एन्ट्री; ‘जय खानोलकर’च्या भूमिकेत घालणार धुमाकूळ

Mar 04, 2026 | 01:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM
Jalgaon : युद्ध संपताच सोन्याचे दर उतरणार? आकाश भंगाळे यांचे गुंतवणूकदारांना मोठे आवाहन

Jalgaon : युद्ध संपताच सोन्याचे दर उतरणार? आकाश भंगाळे यांचे गुंतवणूकदारांना मोठे आवाहन

Mar 03, 2026 | 06:39 PM
Ahilyanagar: थकीत वेतनासाठी शनि शिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण

Ahilyanagar: थकीत वेतनासाठी शनि शिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण

Mar 03, 2026 | 03:37 PM