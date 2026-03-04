Operation Epic Fury: PM मोदी भारतात पोहोचले अन् इराण झाला उद्ध्वस्त; इस्रायली राजदूताने उघड केलं ‘त्या’ टायमिंगचं रहस्य

Operation Epic Fury Iran attack details : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या ऐतिहासिक इस्रायल दौऱ्याची चर्चा संपूर्ण जगात सुरू असतानाच, मध्यपूर्वेतून एका थरारक बातमीने जगाला हादरवून सोडले आहे. पंतप्रधान मोदी २६ फेब्रुवारीला मायदेशी परतले आणि अवघ्या दोन दिवसांत, म्हणजे २८ फेब्रुवारीला अमेरिका आणि इस्रायलने संयुक्तपणे इराणवर ‘ऑपरेशन एपिक फ्युरी’ (Operation Epic Fury) अंतर्गत हल्ला चढवला. या हल्ल्याच्या टायमिंगबद्दल आता भारतात नियुक्त असलेले इस्रायली राजदूत रुवेन अझर यांनी अत्यंत महत्त्वाचा खुलासा केला असून, यामागील राजनैतिक आणि लष्करी रणनीती उघड केली आहे..
इस्रायली राजदूत रुवेन अझर यांनी एका मुलाखतीत स्पष्ट केले की, इराणवरील हा हल्ला एक ‘लष्करी संधी’ होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २५ आणि २६ फेब्रुवारी रोजी इस्रायलमध्ये होते. राजनैतिक शिष्टाचार आणि भारताशी असलेले घनिष्ट संबंध पाहता, पंतप्रधान मोदी इस्रायलच्या भूमीवर असताना असा कोणताही हल्ला करणे इस्रायलला योग्य वाटले नाही. मोदी तेल अवीवहून यशस्वीरीत्या भारतात पोहोचले आणि त्यानंतर तातडीने इस्रायलच्या सुरक्षा मंत्रिमंडळाने या हल्ल्याला हिरवा कंदील दिला. मोदींच्या दौऱ्यात हल्ल्याची कोणतीही माहिती सामायिक केली गेली नव्हती, जेणेकरून भारताची प्रतिमा तटस्थ राहील.
‘ऑपरेशन एपिक फ्युरी’ हा हल्ला इतका भीषण होता की त्यात इराणची राजधानी तेहरानसह अनेक शहरे उद्ध्वस्त झाली. या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचा मृत्यू झाला असून, त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य – पत्नी, मुलगी, जावई आणि नात – यांचाही बळी गेल्याची पुष्टी झाली आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार १,००० हून अधिक लोक या हल्ल्यात मारले गेले आहेत. इराणच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा लष्करी धक्का मानला जात आहे, ज्याने इराणची सत्ताव्यवस्था मुळापासून हादरवून टाकली आहे.
#WATCH | On the Israel-Iran conflict, US Secretary of War Pete Hegseth says, “The mission of Operation Epic Fury is laser focused. Destroy Iranian offensive missiles, destroy Iranian missile production, destroy their Navy and other security infrastructure, and they will never… pic.twitter.com/HYBsAtwNhl — ANI (@ANI) March 2, 2026
खामेनींच्या हत्येनंतर इराणने ‘सूड’ घेण्याची घोषणा केली आहे. इराणने प्रत्युत्तरादाखल डागलेली बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आता दुबई, अबू धाबी, कतार आणि बहरीन यांसारख्या प्रमुख शहरांना लक्ष्य करत आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आक्रमक पवित्रा घेत म्हटले आहे की, “इराणने आता चर्चेची वेळ गमावली आहे.” संपूर्ण आखाती प्रदेश आता युद्धाच्या आगीत जळत असून जागतिक तेल पुरवठा आणि अर्थव्यवस्था धोक्यात आली आहे.
खामेनींच्या निधनानंतर इराणच्या तज्ज्ञांच्या सभेने (Assembly of Experts) तातडीने त्यांचे पुत्र मोज्तबा होसेनी खामेनी यांची नवे सर्वोच्च नेते म्हणून निवड केली आहे. दरम्यान, युद्धभूमी बनलेल्या या भागात अडकलेल्या ११० भारतीय विद्यार्थ्यांनी केंद्र सरकारला मदतीचे आवाहन केले आहे. “आम्ही इथे सुरक्षित नाही, आम्हाला लवकरात लवकर बाहेर काढा,” अशी विनंती या विद्यार्थ्यांनी केली आहे. भारत सरकार आता या विद्यार्थ्यांना ‘ऑपरेशन गंगा’ किंवा ‘ऑपरेशन कावेरी’ प्रमाणे विशेष विमानाने सुरक्षित आणण्याची तयारी करत आहे.
