Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Photos »
  • If Youre Tired Of Drinking Green Tea Start Your Day On A Happy Note With These Refreshing Drinks

Green Tea पिऊन कंटाळा आला असेल तर ‘या’ रिफ्रेशिंग पेयांनी करा दिवसाची आनंदी सुरुवात, शरीराला होतील फायदे

जगभरातील असंख्य लोकांचे ग्रीन टी हे आवडते पेय आहे. ग्रीन टी प्यायल्यामुळे अनेकांना कायमच फ्रेश आणि रिफ्रेशिंग वाटते. पण सतत कडू चवीचा चहा पिऊन कंटाळा आल्यानंतर नवीन पेय पिण्याची खूप जास्त इच्छा होते. ग्रीन टी च्या सेवनामुळे डिटॉक्सिफाय सुधारते, चयापचय सक्रिय राहते आणि शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती सुधारण्यास मदत होते. आज आम्ही तुम्हाला ग्रीन टी पिऊन कंटाळा आल्यानंतर तुम्ही इतर कोणत्या रिफ्रेशिंग पेयांचा रोजच्या आहारात समावेश करू शकता, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. या पेयांच्या सेवनामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतील. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Jan 03, 2026 | 10:34 AM
Green tea पिऊन कंटाळा आला असेल तर 'या' रिफ्रेशिंग पेयांनी करा दिवसाची आनंदी सुरुवात

Green tea पिऊन कंटाळा आला असेल तर 'या' रिफ्रेशिंग पेयांनी करा दिवसाची आनंदी सुरुवात

Follow Us:
Follow Us:

1 / 5 हिरव्या चहामध्ये ताजी तुळशीची पाने उकळवून प्यायल्यास ग्रीन टी ची चव चांगली लागेल. यामध्ये अँटीबॅक्टेरियल आणि अँटीव्हायरल गुणधर्म रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करतात.

हिरव्या चहामध्ये ताजी तुळशीची पाने उकळवून प्यायल्यास ग्रीन टी ची चव चांगली लागेल. यामध्ये अँटीबॅक्टेरियल आणि अँटीव्हायरल गुणधर्म रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करतात.

2 / 5 ग्रीन टी बनवल्यानंतर त्यात लिंबाच्या रसाचे काही थेंब टाकून प्यायल्यास शरीरातील विषारी घटक बाहेर पडून जातील आणि शरीर डिटॉक्स होईल. लिंबाच्या रसातील विटामिन सी मुळे त्वचा चमकदार राहील.

ग्रीन टी बनवल्यानंतर त्यात लिंबाच्या रसाचे काही थेंब टाकून प्यायल्यास शरीरातील विषारी घटक बाहेर पडून जातील आणि शरीर डिटॉक्स होईल. लिंबाच्या रसातील विटामिन सी मुळे त्वचा चमकदार राहील.

3 / 5 ग्रीन टी ची चव जर तुम्ही कडू वाटत असेल तर त्यात तुम्ही मध मिक्स करून पिऊ शकता. यामुळे पोट आणि मांड्यांवर वाढलेली अनावश्यक चरबी कमी होण्यास मदत होईल.

ग्रीन टी ची चव जर तुम्ही कडू वाटत असेल तर त्यात तुम्ही मध मिक्स करून पिऊ शकता. यामुळे पोट आणि मांड्यांवर वाढलेली अनावश्यक चरबी कमी होण्यास मदत होईल.

4 / 5 ताज्या पुदिन्याच्या पानांचा वापर करून बनवलेला ग्रीन टी चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा फायदेशीर आहे. यामुळे आतड्यांमध्ये जमा झालेले विषारी घटक बाहेर पडून जातील.

ताज्या पुदिन्याच्या पानांचा वापर करून बनवलेला ग्रीन टी चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा फायदेशीर आहे. यामुळे आतड्यांमध्ये जमा झालेले विषारी घटक बाहेर पडून जातील.

5 / 5 दालचिनी, वेलची किंवा लवंग घालून बनवलेला ग्रीन टी चवीला मसालेदार लागतो. पण यामुळे ग्रीन टी चा कडवटपणा कमी होऊन चव सुधारते. नियमित प्यायल्यास सर्दी खोकल्यापासून दूर राहाल.

दालचिनी, वेलची किंवा लवंग घालून बनवलेला ग्रीन टी चवीला मसालेदार लागतो. पण यामुळे ग्रीन टी चा कडवटपणा कमी होऊन चव सुधारते. नियमित प्यायल्यास सर्दी खोकल्यापासून दूर राहाल.

Web Title: If youre tired of drinking green tea start your day on a happy note with these refreshing drinks

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 03, 2026 | 10:33 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM