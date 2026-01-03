Green Tea पिऊन कंटाळा आला असेल तर ‘या’ रिफ्रेशिंग पेयांनी करा दिवसाची आनंदी सुरुवात, शरीराला होतील फायदे

जगभरातील असंख्य लोकांचे ग्रीन टी हे आवडते पेय आहे. ग्रीन टी प्यायल्यामुळे अनेकांना कायमच फ्रेश आणि रिफ्रेशिंग वाटते. पण सतत कडू चवीचा चहा पिऊन कंटाळा आल्यानंतर नवीन पेय पिण्याची खूप जास्त इच्छा होते. ग्रीन टी च्या सेवनामुळे डिटॉक्सिफाय सुधारते, चयापचय सक्रिय राहते आणि शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती सुधारण्यास मदत होते. आज आम्ही तुम्हाला ग्रीन टी पिऊन कंटाळा आल्यानंतर तुम्ही इतर कोणत्या रिफ्रेशिंग पेयांचा रोजच्या आहारात समावेश करू शकता, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. या पेयांच्या सेवनामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतील. (फोटो सौजन्य – istock)