Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • Forget Chemical Based Bleach Forever Make An Ayurvedic Bleach Using This Ingredient That Costs Just 10 Rupees

केमिकलयुक्त ब्लिच कायमचे जा विसरून! १० रुपयांच्या ‘या’ पदार्थाचा वापर करून बनवा आयुर्वेदिक ब्लिच, त्वचा होईल मऊ

स्वयंपाक घरातील पदार्थांचा वापर करून बनवलेले ब्लिच त्वचेसाठी अतिशय गुणकारी ठरते. यामुळे चेहऱ्यावर वाढलेला काळेपणा नष्ट होऊन डेड स्किन निघून जाण्यास मदत होते.

Updated On: Jan 03, 2026 | 09:57 AM
केमिकलयुक्त ब्लिच कायमचे जा विसरून! १० रुपयांच्या 'या' पदार्थाचा वापर करून बनवा आयुर्वेदिक ब्लिच

केमिकलयुक्त ब्लिच कायमचे जा विसरून! १० रुपयांच्या 'या' पदार्थाचा वापर करून बनवा आयुर्वेदिक ब्लिच

Follow Us:
Follow Us:

सर्वच महिलांना आपली त्वचा कायमच चमकदार आणि सुंदर हवी असते. चेहऱ्यावरील कमी झालेला ग्लो पुन्हा परत मिळवण्यासाठी महिन्यातून एकदा ब्लिच किंवा फेशियल यांसारख्या वेगवेगळ्या केमिकल ट्रीटमेंट करून घेतात. तर कधी महागड्या स्किन ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट करून घेतल्या जातात. त्वचेचे सौंदर्य कायमच उठावदार आणि चमकदार करण्यासाठी ब्युटी क्रीम किंवा लोशनचा वापर करणे त्वचेसाठी हानिकारक ठरू शकते. ऊन, धूळ, माती किंवा प्रदूषणामुळे चेहऱ्यावर मोठ्या प्रमाणात डेड स्किन जमा होऊन त्वचा खूप जास्त टॅन होते. चेहऱ्यावर वाढलेला काळपटपणा त्वचेचे सौंदर्य पूर्णपणे खराब करून टाकतो. काळवंडलेली त्वचा पुन्हा नव्याने चमकदार आणि गोरीपान करण्यासाठी महागडे केमिकलयुक्त ब्लिच करून घेतले जाते. पण वारंवार ब्लिच केल्यामुळे त्वचेचे गंभीर नुकसान होते. चेहऱ्यावर लालसरपणा वाढू लागतो.(फोटो सौजन्य – istock)

जपानच्या लोकांचे आयुष्य दीर्घ कसे? काय आहेत त्यांच्या सवयी? जाणून घ्या

चेहऱ्यावर वाढलेले टॅनिंग किंवा डेड स्किन कमी करण्यासाठी कायमच बाजारात उपलब्ध असलेल्या महागड्या स्किन ट्रीटमेंट, ब्लिच किंवा क्लीनअप, फेशिअल करण्याऐवजी घरगुती उपाय करून त्वचेची खूप जास्त काळजी घ्यावी. त्वचेसंबंधित समस्या वाढू लागल्यानंतर नैसर्गिक आणि आयुर्वेदिक उपाय केल्यास आठवडाभरात फरक दिसून येईल. महागड्या ब्लीचमुळे काहीकाळ त्वचा अतिशय देखणी आणि गोरीपान दिसते. पण कालांतराने त्वचेसंबंधित गंभीर समस्या वाढू लागतात.

स्वयंपाक घरात अनेक नैसर्गिक पदार्थ उपलब्ध असतात. त्यातील लिंबू, बटाटा, दही आणि टोमॅटो यांसारख्या पदार्थांमध्ये नैसर्गिक ब्लिचिंग एजंट्स मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. त्यामुळे तुम्ही या पदार्थांचा वापर करून घरीच ब्लिच करू शकता. यामुळे तुमची त्वचा मऊ आणि मुलायम होईल. चेहऱ्यावर वाढलेले काळे डाग, डेड स्किन निघून जाईल. कोणत्याही साईड इफेक्ट्सशिवाय तुमची त्वचा नैसर्गिकरित्या ग्लो करेल. घरगुती पदार्थांपासून तयार केलेले ब्लिच त्वचेसाठी सुरक्षित मानले जाते. केमिकलयुक्त महागड्या प्रॉडक्टवर कायमच खर्च करण्याऐवजी घरगुती उपाय करावेत.

दोन लवंगाच्या काड्या पाण्यात मिसळल्याने त्वचा उजळून निघेल; अवघ्या काही दिवसांतच फरक जाणवेल

घरगुती नैसर्गिक पदार्थांचे ब्लिच कसे बनवावे:

ब्लिच बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मोठ्या वाटीमध्ये बेसन, हळद, लिंबाचा रस, मध आणि दही घालून व्यवस्थित पेस्ट तयार करून घ्या. त्यानंतर त्यात गुलाब पाण्याचे दोन किंवा तीन थेंब टाकून सर्व मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करा. तयार केलेली पेस्ट मिक्स झाल्यानंतर संपूर्ण चेहऱ्यावर लावून काहीवेळ तशीच ठेवा. त्यानंतर हातांना पाणी लावून हलक्या हाताने मसाज करा आणि कॉटनच्या कपड्याने सर्व त्वचा स्वच्छ करा. मसाज केल्यामुळे चेहऱ्यावर जमा झालेली डेड स्किन नष्ट होईल आणि त्वचा अतिशय सुंदर दिसेल. त्वचा स्वच्छ करून झाल्यानंतर मॉइश्चरायझरचा वापर करावा. यामुळे त्वचा कोरडी पडत नाही.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Forget chemical based bleach forever make an ayurvedic bleach using this ingredient that costs just 10 rupees

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 03, 2026 | 09:57 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सकाळी उठल्यानंतर चमचाभर पिठाचा वापर करून त्वचा करा स्वच्छ, चेहऱ्यावर येईल सेलिब्रिटींप्रमाणे ग्लो
1

सकाळी उठल्यानंतर चमचाभर पिठाचा वापर करून त्वचा करा स्वच्छ, चेहऱ्यावर येईल सेलिब्रिटींप्रमाणे ग्लो

चेहऱ्यावर येईल काचेसारखी चमक! ५ रुपयांच्या ‘या’ पदार्थांनी करा चेहऱ्यावर काळे डाग होतील दूर, त्वचा दिसेल सुंदर
2

चेहऱ्यावर येईल काचेसारखी चमक! ५ रुपयांच्या ‘या’ पदार्थांनी करा चेहऱ्यावर काळे डाग होतील दूर, त्वचा दिसेल सुंदर

पाणी आणि साबणाने बादलीवरील हट्टी डाग निघत नाहीयेत? मग या ट्रिकचा वापर करा; काही मिनिटांत मिळेल नव्यासारखी चमक
3

पाणी आणि साबणाने बादलीवरील हट्टी डाग निघत नाहीयेत? मग या ट्रिकचा वापर करा; काही मिनिटांत मिळेल नव्यासारखी चमक

टक्कल पडण्यापूर्वी केसांवर लावा ‘हे’ घरी तयार केलेले आयुर्वेदिक तेल! केस गळणे होईल कायमचे बंद, होईल झपाट्याने केसांची वाढ
4

टक्कल पडण्यापूर्वी केसांवर लावा ‘हे’ घरी तयार केलेले आयुर्वेदिक तेल! केस गळणे होईल कायमचे बंद, होईल झपाट्याने केसांची वाढ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Greenland Controversy : ग्रीनलँडसाठी ट्रम्पची पुन्हा दादागिरी! विरोध करणाऱ्यांवर टॅरिफची तलवार

Greenland Controversy : ग्रीनलँडसाठी ट्रम्पची पुन्हा दादागिरी! विरोध करणाऱ्यांवर टॅरिफची तलवार

Jan 17, 2026 | 03:59 PM
Blast News: हॉटेल जगदंबामध्ये सिलेंडरचा स्फोट अन्…; 5 जखमी कामगारांचा उपचारांदरम्यान मृत्यू

Blast News: हॉटेल जगदंबामध्ये सिलेंडरचा स्फोट अन्…; 5 जखमी कामगारांचा उपचारांदरम्यान मृत्यू

Jan 17, 2026 | 03:58 PM
“ना विचार, ना भूमिका; फक्त….”, महापालिका निकालांवरून ‘सामना’तून प्रहार; एकनाथ शिंदेंवर ‘शहा सेना’ म्हणून टीका

“ना विचार, ना भूमिका; फक्त….”, महापालिका निकालांवरून ‘सामना’तून प्रहार; एकनाथ शिंदेंवर ‘शहा सेना’ म्हणून टीका

Jan 17, 2026 | 03:54 PM
BMC Election Result 2026: मुंबई महापालिकेच्या नगरसेवकांना किती मिळते सॅलरी अन् सोयीसुविधा?

BMC Election Result 2026: मुंबई महापालिकेच्या नगरसेवकांना किती मिळते सॅलरी अन् सोयीसुविधा?

Jan 17, 2026 | 03:54 PM
Tighee Teaser: ‘आईचं घर हजार आठवणी’, आई–मुलींच्या नात्याच्या नाजूक छटा उलगडणारा ‘तिघी’चा भावस्पर्शी टीझर प्रदर्शित

Tighee Teaser: ‘आईचं घर हजार आठवणी’, आई–मुलींच्या नात्याच्या नाजूक छटा उलगडणारा ‘तिघी’चा भावस्पर्शी टीझर प्रदर्शित

Jan 17, 2026 | 03:51 PM
Pune Crime: मालकाच्या विश्वासाला तडा! पुण्यात कामगाराने सोन्याच्या दुकानातून १२ लाखांचं सोने पळवलं

Pune Crime: मालकाच्या विश्वासाला तडा! पुण्यात कामगाराने सोन्याच्या दुकानातून १२ लाखांचं सोने पळवलं

Jan 17, 2026 | 03:49 PM
Astro Tips: लोखंडी अंगठी घालण्याचे काय आहेत नियम, जाणून घ्या अंगठी घालण्याची पद्धत

Astro Tips: लोखंडी अंगठी घालण्याचे काय आहेत नियम, जाणून घ्या अंगठी घालण्याची पद्धत

Jan 17, 2026 | 03:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM
पोलीसांना फक्त ५०० रु भत्ता, ५ हजार रु भत्त्याची पोलीस बॉईज संघटनेची मागणी

पोलीसांना फक्त ५०० रु भत्ता, ५ हजार रु भत्त्याची पोलीस बॉईज संघटनेची मागणी

Jan 17, 2026 | 03:19 PM
Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Jan 16, 2026 | 07:01 PM
Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Jan 16, 2026 | 06:56 PM
Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Jan 16, 2026 | 06:39 PM
Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Jan 16, 2026 | 06:34 PM
Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Jan 16, 2026 | 06:29 PM