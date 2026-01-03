Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Dhan Shakti Rajyog Shukra Mangal Yuti Drishti Pending Work Of People Of This Zodiac Sign Will Be Completed

Dhan Shakti Rajyog: शुक्र आणि मंगळाच्या युतीमुळे या राशीच्या लोकांची प्रलंबित कामे होतील पूर्ण, प्रत्येक कामात मिळेल यश

गुरुवार, 8 जानेवारीपासून शुक्र आणि मंगळाच्या युतीमुळे धनशक्ती राजयोग तयार होणार आहे. जो प्रेम, आकर्षण, ऊर्जा आणि यशासाठी विशेषतः फायदेशीर मानला जातो. कोणत्या राशीच्या लोकांना या योगाचा फायदा होणार जाणून घ्या

Updated On: Jan 03, 2026 | 09:54 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • धनशक्ती राजयोग म्हणजे काय
  • शुक्र आणि मंगळाची युती
  • प्रलंबित कामे पूर्ण होणे
 

ज्योतिषशास्त्रात, शुक्र आणि मंगळाचा संयोग किंवा परस्पर पैलू खूप महत्त्वाचा मानला जातो, कारण हे दोन्ही ग्रह जीवनाच्या अत्यंत महत्त्वाच्या उर्जेचे प्रतिनिधित्व करतात. शुक्र हा प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण, कला, विवाह, वैवाहिक आनंद, ऐश्वर्य, विलासिता, संतुलन आणि सौम्यता इत्यादींचा कारक आहे, तर मंगळ हा ऊर्जा, धैर्य, शौर्य, आत्मविश्वास, कार्यशक्ती, इच्छा, उत्कटता आणि संघर्षातून विजयाचा कारक आहे. ज्यावेळी हे दोन्ही ग्रह एकत्र येतात. म्हणजेच एकमेकांशी संयोग करतात किंवा एकमेकांच्या बाजू असतात, तेव्हा व्यक्तीमध्ये एक विशेष आकर्षण, आत्मविश्वास विकसित होते.

पंचांगानुसार, गुरुवार, 8 जानेवारी रोजी सकाळी 8.9 वाजता शुक्र आणि मंगळ एकमेकांपासून अंशांच्या कोनीय अंतरावर स्थित असतील, ज्यामुळे या दोन्ही ग्रहांचा संपूर्ण संयोग होईल. ज्योतिषशास्त्रात याला धन शक्ती राजयोग असे म्हणतात. शुक्र आणि मंगळाच्या या युतीचा काही राशीच्या लोकांवर सकारात्मक परिणाम होणार आहे. तर काही राशीच्या लोकांना संपत्ती, भौतिक सुख आणि करिअरमध्ये फायदे होतील. धन शक्ती राजयोगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांसाठी हा काळ खूप फायदेशीर असणार आहे. यावेळी तुमच्यामधील आत्मविश्वास आणि ऊर्जा वाढेल. तसेच तुम्हाला नवीन संधी मिळतील आणि प्रत्येक प्रयत्नात यश मिळण्याची शक्यता आहे. तुमचे आर्थिक आणि भौतिक कल्याण मजबूत होईल. वैवाहिक जीवन चांगले राहील. तुमच्या आरोग्याकडे लक्ष द्या. व्यायाम आणि संतुलित आहार फायदेशीर ठरेल.

Paush Purnima: पौष पौर्णिमेला आकाशात झळकणार पूर्ण चंद्र, जाणून घ्या यामागील धार्मिक महत्त्व

सिंह रास

सिंह राशीच्या लोकांसाठी धनशक्ती राजयोग खूप फायदेशीर ठरणार आहे. तुमचे करिअर आणि सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल. नवीन प्रकल्पांमध्ये यश मिळेल आणि तुमच्या मेहनतीचे फळ मिळेल. जीवनामध्ये उत्साह भरलेला राहील. कौटुंबिक जीवन चांगले राहील. या काळात नवीन प्रकल्प सुरू करणे फायदेशीर ठरेल.

कन्या रास

कन्या राशीच्या लोकांसाठी हा काळ शुभ असणार आहे. खूप मेहनत घेतल्यास तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल आणि कामाच्या ठिकाणी तुमचा आदर आणि सन्मान वाढेल. तुमच्या कुटुंबात शांती आणि आनंदाचे वातावरण असेल. या काळात आर्थिक स्थिती चांगली राहील. नवीन गुंतवणूक किंवा मालमत्तेबाबत काळजीपूर्वक निर्णय घ्या.

Zodiac Sign: ब्रह्म योगासह तयार होत आहे आदित्य योग, मेष आणि तूळ राशीसह या राशीच्या लोकांना मिळणार नशिबाची साथ

तूळ रास

तूळ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ उत्साहाचा राहील. भागीदारींमध्ये काम करणाऱ्या लोकांना या काळामध्ये अपेक्षित यश मिळेल. आर्थिक स्थिती सुधारेल. जुन्या गुंतवणुकीतून अपेक्षित फायदा होईल. वैवाहिक जीवन चांगले राहील. आरोग्य आणि मानसिक ऊर्जा देखील सुधारेल. जुने वाद सोडवणे आणि समेट करणे फायदेशीर ठरेल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: धन शक्ती राजयोग म्हणजे काय

    Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार शुक्र आणि मंगळ ग्रहांच्या युतीमुळे तयार होणाऱ्या योगाला धन शक्ती राजयोग म्हणतात. हा योग धन, यश आणि ऐश्वर्य देणारा मानला जातो.

  • Que: शुक्र आणि मंगळाची युती का विशेष मानली जाते?

    Ans: शुक्र हा सुख, वैभव, कला आणि धनाचा कारक आहे, तर मंगळ हा ऊर्जा, साहस आणि पराक्रम दर्शवतो. या दोन्ही ग्रहांची युती व्यक्तीला आर्थिक प्रगती आणि कार्यसिद्धी देते.

  • Que: या राजयोगामुळे करिअरवर काय परिणाम होईल?

    Ans: नोकरीत प्रगती, पदोन्नती, नवीन संधी आणि व्यवसायात नफा मिळण्याचे संकेत आहेत. दीर्घकाळ रखडलेली कामे पूर्ण होतील.

Web Title: Dhan shakti rajyog shukra mangal yuti drishti pending work of people of this zodiac sign will be completed

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 03, 2026 | 09:54 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Palmistry: बुध ग्रहाच्या करंगळीत दडलेली आहेत अनेक रहस्ये, जाणून घ्या काय सांगते हस्तरेखाशास्त्र
1

Palmistry: बुध ग्रहाच्या करंगळीत दडलेली आहेत अनेक रहस्ये, जाणून घ्या काय सांगते हस्तरेखाशास्त्र

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय, अभ्यासात आणि करिअरमध्ये मिळेल अपेक्षित यश
2

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय, अभ्यासात आणि करिअरमध्ये मिळेल अपेक्षित यश

Jaya Ekadashi 2026: कधी आहे जया एकादशी, जाणून घ्या शुभ मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व
3

Jaya Ekadashi 2026: कधी आहे जया एकादशी, जाणून घ्या शुभ मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Gupt Navratri 2026: यंदा हत्तीवर स्वार होऊन देवीचे आगमन, जाणून घ्या यामागील आध्यात्मिक महत्त्व
4

Gupt Navratri 2026: यंदा हत्तीवर स्वार होऊन देवीचे आगमन, जाणून घ्या यामागील आध्यात्मिक महत्त्व

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NABARD Recruitment 2026:सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! नाबार्डमध्ये 162 जागांसाठी भरती, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

NABARD Recruitment 2026:सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! नाबार्डमध्ये 162 जागांसाठी भरती, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

Jan 19, 2026 | 02:02 PM
सिद्धांत चतुर्वेदी आणि मृणाल ठाकूर घेऊन येत आहेत एक परफेक्ट लव्हस्टोरी; Do Deewane Shehar Mein चा टीझर प्रदर्शित

सिद्धांत चतुर्वेदी आणि मृणाल ठाकूर घेऊन येत आहेत एक परफेक्ट लव्हस्टोरी; Do Deewane Shehar Mein चा टीझर प्रदर्शित

Jan 19, 2026 | 02:00 PM
‘मला माहीत नाही मी परत येईन की नाही…’ सोशल मीडियावर नेहा कक्करची धक्कादायक पोस्ट, नक्की काय घडलंय?

‘मला माहीत नाही मी परत येईन की नाही…’ सोशल मीडियावर नेहा कक्करची धक्कादायक पोस्ट, नक्की काय घडलंय?

Jan 19, 2026 | 01:59 PM
India vs New Zealand : गौतम गंभीरची चाहत्यांनी घेतली शाळा! ODI मालिका गमावल्यानंतर हेड कोचवर फुटलं भांड…

India vs New Zealand : गौतम गंभीरची चाहत्यांनी घेतली शाळा! ODI मालिका गमावल्यानंतर हेड कोचवर फुटलं भांड…

Jan 19, 2026 | 01:56 PM
ऐका हो ऐका! सरकारी नोकरीसाठी तयारी करताय? मग बातमी वाचाच; ‘या’ राज्यात तब्बल 694 पदांसाठी…

ऐका हो ऐका! सरकारी नोकरीसाठी तयारी करताय? मग बातमी वाचाच; ‘या’ राज्यात तब्बल 694 पदांसाठी…

Jan 19, 2026 | 01:52 PM
India Basmati Exports Iran: इराण संकटामुळे भारताच्या बासमती निर्यातीला धक्का; नवे आर्थिक धोक्याचे संकेत?

India Basmati Exports Iran: इराण संकटामुळे भारताच्या बासमती निर्यातीला धक्का; नवे आर्थिक धोक्याचे संकेत?

Jan 19, 2026 | 01:52 PM
अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांच्या रथाला धक्काबुक्की, स्नान करण्यास प्रशासनाचा नकार! UP मध्ये पेटला वाद

अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांच्या रथाला धक्काबुक्की, स्नान करण्यास प्रशासनाचा नकार! UP मध्ये पेटला वाद

Jan 19, 2026 | 01:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM