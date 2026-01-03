भारताला मोठा धक्का! साई सुदर्शन गंभीर जखमी, किती महिने राहणार बाहेर, आयपीएलमध्ये खेळू शकेल का?

विजय हजारे ट्रॉफीचे सामने सध्या सुरु आहेत, सोशल मिडियावर सध्या या स्पर्धेची मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरु आहे. रोहित, विराट, रिषभ पंतसारखे अनेक खेळाडू या स्पर्धेमध्ये सामील झाले आहेत. त्यामुळे सामने पाहण्यासाठी क्रिकेट चाहत्यांनी देखील गर्दी केली होती. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी त्याच्या 2025 च्या विजय हजारे ट्राॅफीच्या सामन्यामध्ये शतके देखील झळकावली होती. आता भारतीय कसोटी संघातील खेळाडू साई सुदर्शन संदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे.
मध्य प्रदेशविरुद्ध सुरू असलेल्या सामन्यामध्ये साई सुदर्शन गंभीर जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. मध्य प्रदेशविरुद्धच्या विजय हजारे ट्रॉफी सामन्यात बरगडीला दुखापत झाल्याने युवा भारतीय फलंदाज साई सुदर्शन एक महिन्याहून अधिक काळ मैदानाबाहेर राहण्याची शक्यता आहे, असे बीसीसीआयच्या एका सूत्राने शुक्रवारी सांगितले. सुदर्शन भारताच्या व्हाईट-बॉल संघाचा भाग नाही.
अहमदाबाद येथे झालेल्या विजय हजारे ट्रॉफी सामन्यात धाव पूर्ण करण्यासाठी डायव्हिंग करताना त्याच्या उजव्या सातव्या बरगडीला (अँटेरियर कॉर्टेक्स) फ्रॅक्चर झाले. सुधरसन तामिळनाडूकडून उर्वरित सामन्यांमध्ये खेळण्याची शक्यता कमी आहे. तथापि, तो आयपीएलमध्ये गुजरात टायटन्ससाठी उपलब्ध असण्याची शक्यता आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुदर्शनने २९ डिसेंबर रोजी बेंगळुरू येथील सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये तक्रार केली आणि तेथे केलेल्या स्कॅनमध्ये त्याच्या उजव्या बाजूला सातव्या बरगडीच्या पुढच्या कॉर्टेक्समध्ये किरकोळ फ्रॅक्चर असल्याचे आढळून आले. स्पर्धेच्या सुरुवातीला नेट सेशन दरम्यान त्याला झालेला हा फ्रॅक्चर तोच आहे.
Sai Sudharsan has been ruled out of action for several weeks after suffering a rib fracture while playing for Tamil Nadu in the Vijay Hazare Trophy. pic.twitter.com/xeaW2UqYt8 — Circle of Cricket (@circleofcricket) January 2, 2026
स्कॅन अहवालानुसार, सुदर्शन सध्या शरीराच्या खालच्या भागाच्या ताकदीवर आणि कंडिशनिंगवर काम करत आहे आणि दुखापत झालेल्या बरगडीसाठी योग्य संरक्षण वापरत आहे. हे त्याच्यासाठी चांगले काम करत आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की पुढील सात ते दहा दिवसांत शरीराच्या वरच्या भागाचे प्रशिक्षण सुरू होईल. असे समजते की अशा दुखापती बऱ्या होण्यासाठी साधारणपणे सहा ते आठ आठवडे लागतात. सुदर्शनची कसोटी क्रिकेटमधील अलीकडील कामगिरी निराशाजनक आहे, जिथे तो त्याच्या ११ पैकी नऊ डावांमध्ये चांगली कामगिरी करण्यात अपयशी ठरला