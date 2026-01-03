Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

मुस्तफिजूर रहमान वादावर बीसीबीने सोडले मौन, म्हटले की – आम्ही या मुद्द्यावर चर्चा…अध्यक्षांनी स्पष्टचं सांगितले

१९ व्या हंगामाच्या मिनी लिलावात केकेआरने मुस्तफिजूरला ९.२० कोटी रुपयांना विकत घेतले. लिलावात विकला गेलेला तो एकमेव बांगलादेशी खेळाडू आहे. मुस्तफिजूरवर झालेल्या गदारोळानंतर बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने आपले मौन सोडले आहे.

Updated On: Jan 03, 2026 | 10:22 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

बांगलादेशमध्ये हिंदूंवरील अत्याचारांचा मुद्दा तापत आहे. आयपीएल २०२६ साठी बांगलादेशी वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूर रहमानला खरेदी केल्याबद्दल कोलकाता नाईट रायडर्स (केकेआर) टीकेचा सामना करत आहे. धार्मिक नेते आणि राजकारण्यांनी केकेआरचा सह-मालक बॉलीवूड सुपरस्टार शाहरुख खानबद्दल वादग्रस्त विधाने केली आहेत. १९ व्या हंगामाच्या मिनी लिलावात केकेआरने मुस्तफिजूरला ९.२० कोटी रुपयांना विकत घेतले. लिलावात विकला गेलेला तो एकमेव बांगलादेशी खेळाडू आहे. ३० वर्षीय मुस्तफिजूरवर झालेल्या गदारोळानंतर बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने (बीसीबी) आपले मौन सोडले आहे.

बीसीबीचे अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम बुलबुल यांनी एएनआयला सांगितले की, “आम्ही संपूर्ण प्रकरण शेवटपर्यंत अनुसरण करू कारण आम्ही क्रिकेटचे लोक आहोत. आम्ही या मुद्द्याकडे राजकीय दृष्टिकोनातून नव्हे तर क्रिकेटच्या दृष्टिकोनातून पाहण्यावर विश्वास ठेवतो. कोलकाता नाईट रायडर्समध्ये मुस्तफिजूर रहमान हा एकमेव बांगलादेशी खेळाडू आहे. त्यामुळे, शेवटपर्यंत काय होते ते आम्ही पाहू. आम्ही शेवटपर्यंत याचे अनुसरण करू. आम्ही नेहमीच क्रिकेट खेळाला प्रोत्साहन देतो.” ते पुढे म्हणाले, “भारत हा आमचा शेजारी देश आहे आणि आमचे त्यांच्याशी खूप चांगले क्रिकेट संबंध आहेत. आमचे क्रिकेटमध्ये खूप चांगले सहकार्यात्मक संबंध आहेत.”

भारताला मोठा धक्का! साई सुदर्शन गंभीर जखमी, किती महिने राहणार बाहेर, आयपीएलमध्ये खेळू शकेल का?

अलिकडच्या घटनांनंतर बांगलादेशविरुद्ध जनतेचा रोष पाहता, फ्रँचायझीवर स्वाक्षरी करण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याचे आवाहन शिवसेना नेते संजय निरुपम यांनी शाहरुख खानला केले. यावेळी बांगलादेशी खेळाडूशी संबंध जोडल्याने जनतेचा रोष वाढू शकतो, असे ते म्हणाले. भाजप नेते आणि उत्तर प्रदेशचे माजी आमदार संगीत सोम यांनी शाहरुखला “देशद्रोही” म्हटले आणि कोणत्याही बांगलादेशी खेळाडूला भारतात खेळण्याची परवानगी देऊ नये असे म्हटले. जगतगुरू रामभद्राचार्य म्हणाले की, शाहरुखची वृत्ती नेहमीच “देशद्रोही” राहिली आहे.

मुस्तफिजूरने आतापर्यंत इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मध्ये पाच संघांसाठी ६५ सामने खेळले आहेत आणि ६५ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याने २०१६ मध्ये सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) कडून आयपीएलमध्ये पदार्पण केले. २०१८ मध्ये तो मुंबई इंडियन्स (MI) मध्ये सामील झाला. तो आयपीएल २०२१ मध्ये राजस्थान रॉयल्स (आरआर) सोबत होता. मुस्तफिजूर २०२२ आणि २०२३ मध्ये दिल्ली कॅपिटल्स (DC) संघाचा भाग होता. तो आयपीएल २०२४ साठी चेन्नई सुपर किंग्ज (CSK) मध्ये गेला आणि २०२५ मध्ये डीसीमध्ये परतला. मुस्तफिजूरला पहिल्यांदा केकेआरने विकत घेतले.

Published On: Jan 03, 2026 | 10:22 AM

