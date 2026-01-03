Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

रोजच्या जेवणात नियमित करा चमचाभर तिळाच्या चटणीचा समावेश, शरीराला होतील भरमसाट फायदे

थंडीच्या दिवसांमध्ये पांढऱ्या तिळाचे नियमित सेवन करावे. तीळ खाल्ल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. चला तर जाणून घेऊया पांढऱ्या तिळाची चटणी बनवण्याची सोपी रेसिपी.

Updated On: Jan 03, 2026 | 10:14 AM
रोजच्या जेवणात अनेक वेगवेगळ्या चटण्यांचा समावेश केला जातो. कधी खोबऱ्याची चटणी खाल्लली जाते तर कधी शेंगदाणा चटणी, चिंच चटणी, जवस चटणी इत्यादी वेगवेगळ्या चटण्यांचे प्रकार खाल्लेले जातात. गरमागरम भाकरी किंवा चपतीसोबत तुम्ही चटणी खाऊ शकता. थंडीच्या दिवसांमध्ये आहारात उष्ण पदार्थांचे सेवन करण्याचा सल्ला कायमच दिला जातो. त्यातील अनेकांना आवडणारा पदार्थ म्हणजे तीळ. पांढऱ्या रंगाच्या तिळाचा वापर करून अनेक वेगवेगळे पदार्थ कायमच बनवले जातात. पांढरे तीळ खाल्ल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. यामध्ये असलेले कॅल्शियम आणि फॉस्फरस शरीरातील हाडांना भरपूर पोषण देते. तसेच यामध्ये असलेल्या सेसामिन आणि सेसामोलिन नावाच्या घटकामुळे शरीरातील वाईट कोलेस्ट्रॉल नष्ट होते. रोजच्या जेवणात नियमित एक तिळाचा लाडू खाल्ल्यास तुम्ही कायमच हेल्दी राहाल. चला तर जाणून घेऊया तिळाची चटणी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

सफेद साखर, ब्राऊन शुगर की गुळ… आरोग्यासाठी काय आहे सर्वाधिक फायदेशीर

साहित्य:

  • पांढरे तीळ
  • सुकं खोबर
  • लसूण
  • जिरं
  • लाल तिखट
  • मीठ
Recipe : आवळ्यापासून बनवा घरगुती आणि नैसर्गिक ‘माउथ फ्रेशनर’, तोंडाची दुर्गंधीच काय तर चेहऱ्यालाही उजळपणा मिळवून देईल

कृती:

  • तिळाची चटणी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, पांढरे तीळ स्वच्छ साफ करून घ्या. त्यानंतर कढई गरम करण्यासाठी ठेवा.
  • कढई गरम झाल्यानंतर त्यात तीळ टाकून मंद आचेवर लालसर होईपर्यंत भाजा. यामुळे पदार्थाची चव अतिशय सुंदर लागेल.
  • भाजून घेतलेले तीळ ताटात काढून पूर्णपणे थंड करा. यामुळे तीळ कुरकुरीत लागतील.
  • मिक्सरच्या भांड्यात भाजलेले तीळ, सुकं खोबर, लसूण पाकळ्या, लाल तिखट, जिरं आणि चवीनुसार मीठ टाकून जाडसर बारीक चटणी वाटून घ्या.
  • वाटून घेतलेली चटणी काचेच्या बंद डब्यात भरून ठेवा. यामुळे चटणी लवकर खराब होणार नाही.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली तिळाची खमंग चटणी.

How to make sesame seed chutney at home sesame seed benefits simple food recipe

Published On: Jan 03, 2026 | 10:14 AM

