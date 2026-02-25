साखरपुड्यातील हिरव्या रंगाच्या साडीचे महत्व! नव्या आयुष्याची सुरुवात दर्शवणाऱ्या परंपरेमागील जाणून घ्या खास कारणे

प्रत्येक मुलीच्या आयुष्यातील आनंदाचा दिवस म्हणजे आवडत्या व्यक्तीसोबत लग्न करणे. लग्न ठरल्यानंतर दोन ते तीन महिने साखरपुडा केला जातो. हिंदू विवाहात केलेल्या जाणाऱ्या प्रत्येक सोहळ्याला विशेष महत्व आहे. साखरपुड्याच्या दिवशी नवरा नवरीच्या हातामध्ये अंगठी घालतो. यादिवशी नववधू प्रामुख्याने हिरव्या रंगाची साडी परिधान करते. साखरपुड्यात हिरव्या रंगाची साडी परिधान करण्यामागे समृद्धी, नवीन सुरुवात आणि सुभतेचे प्रतीक मानले जाते. हिरवा रंग नववधूच्या आयुष्यात महाराष्ट्रीयन संस्कृतीत हिरवा रंग नवनिर्मिती, सुखी वैवाहिक जीवन, सुपीकता आणि नैसर्गिकतेचा (निसर्गाचा) आशीर्वाद मानला जातो. हा रंग नववधूच्या आयुष्यात भरभराट आणि शांतता घेऊन येतो, अशी मान्यता आहे. चला तर जाणून घेऊयात साखरपुड्यात नववधू हिरव्या रंगांची साडी का परिधान करते. (फोटो सौजन्य – pinterest)