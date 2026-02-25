Nanded News : रेल्वे स्टेशनवर तिकीट दलालीचा संशय; ‘हाऊसफुल’ कोट्यांमागे हजेरीची साखळी?

Nanded News : नांदेड : शहरातील मुख्य रेल्वे स्थानकावर (Indian Railway) तिकीट आरक्षण प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता सुरू असल्याची चर्चा प्रवाशांत रंगू लागली आहे.’हजेरीची माणसं लावून काही मिनिटांत तिकीट कोटा संपवला जातो’, काऊंटरवरील कर्मचाऱ्यांकडून एजंटांना झुकते माप दिले जाते’ अशा आरोपांमुळे प्रवाशांमध्ये नाराजी वाढली आहे. नांदेड हे महत्त्वाचे मुख्य स्थानक असतानाही काही गाड्यांचा कोटा क्षणार्धात ‘हाऊसफुल’ होतो, तर दोन जंक्शन जोडणाऱ्या मार्गांवरही नावापुरता कोटा दिसतो, अशी तक्रार आहे. (Nanded News)
प्रवाशांचे म्हणणे तरी काय?
प्रवाशांच्या मते, ऑनलाईन बुकिंग सुरू झाल्यानंतरही काऊंटरवरील व्यवहारात पारदर्शकता नाही. ‘काही विशिष्ट जी एजंटांकडे तिकिटे उपलब्ध होतात, पण सामान्य प्रवाशांना ‘वेटिंग’ मिळते,’ असा आरोप करण्यात येत आहे. यामुळे प्रवासा नियोजन कोलमडते, तसेच अतिरिक्त दराने तिकीट विक्रीची शंका बळावते.
नेमका आरोप काय?
आरक्षण काऊंटर उघडताच ठरावीक एजंट किंवा ‘हजेरीची माणसं’ मोठ्या प्रमाणावर तिकीट बुक करतात. सामान्य प्रवाशांना रांगेत उभे राहूनही तिकीट मिळत नाही. काही गाड्यांमध्ये काही मिनिटातच पूर्ण कोटा संपल्याचे दिसते. तत्काळ प्रिमियम कोट्यातही समान पद्धतीचा संशय व्यक्त केला जातो.
कारणे की संगनमत ?
काही वेळा मर्यादित कोटा, हंगामी गर्दी, सणासुदीचा काळ, तसेच लांब पल्ल्याच्या गाड्यांवरील मागणी यामुळेही कोटा लवकर संपतो. मात्र, ‘ दररोजच काही मिनिटांत हाऊसफुल’ होणे आणि एजंटांकडे तिकिटे उपलब्ध असणे या विरोधाभासामुळे संशय अधिक गडद होत आहे.
प्रवाशांच्या मागणी काय ?
आरक्षण प्रक्रियेचे सीसीटीव्ही व ऑडिट तपासणी, एजेंट बुकिंगवर मर्यादा आणि पारदर्शक अहवाल, प्रवाशांसाठी स्वतंत्र हेल्पडेस्क व तक्रार निवारण यंत्रणा, कोटा वाटपाची सार्वजनिक माहिती, नांदेडसारख्या प्रमुख स्थानकावर अशी चर्चा होणे हीच चिंतेची बाब आहे. प्रशासनाने त्वरित चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी प्रवाशांची मागणी आहे.
प्रशासनाची भूमिका ?
रेल्वे नियमांनुसार अधिकृत रेल्वे एजंटांना निश्चित मर्यादेतच बुकिंगची परवानगी असते. काऊटरवरील बुकिंग आणि ऑनलाईन बुकिंग स्वतंत्र प्रणालीद्वारे होते. दलाली किंवा संगनमत आढळल्यास कठोर कारवाईची तरतूद आहे.