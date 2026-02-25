Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • India »
  • Imd Gave Heavy Rain And Snowfall Alert To India States Tamilnadu Kashmir Weather Update Marathi News

India Rain Alert: स्वेटर, छत्र्या विकत घ्या! ‘या’ राज्यांमध्ये मुसळधार पाऊस तर…

पर्वतीय भागात बर्फवृष्टी सुरू झाल्याने थंडीची तीव्रता वाढण्यास सुरुवात झाली आहे. अनेक ठिकाणी तापमानात वाढ होताना दिसून येत आहे. सकाळी आणि संध्याकाळच्या वेळेस गार हवा वाहताना दिसून येत आहे.

Updated On: Feb 25, 2026 | 03:50 PM
India Rain Alert: स्वेटर, छत्र्या विकत घ्या! ‘या’ राज्यांमध्ये मुसळधार पाऊस तर…

देशातील राज्यांना पावसाचा इशारा (फोटो- chatgpt)

Follow Us:
Follow Us:

अनेक राज्यांमध्ये बर्फवृष्टी होणेची शक्यता 
दिल्ली-एनसीआरमध्ये वाढले तापमान 
वातावरणात सातत्याने होतोय बदल

India Weather Update: गेले काही दिवस देशातील वातावरणात (IMD) सातत्याने बदल पाहायला मिळत आहे. काही ठिकाणी तापमानात वाढ तर काही ठिकाणी बर्फवृष्टी तर काही राज्यांमध्ये पावसाने हजेरी लावली आहे. पठारी प्रदेशात थंडी पडताना दिसून येत आहे. तर पर्वतीय भागात बर्फवृष्टी सुरू झाली आहे. हवामान विभागाने देशातील 6 राज्यांना पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.

पुढील 24 तासांमध्ये 6 राज्यांमध्ये पाऊस होण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. पर्वतीय भागात बर्फवृष्टी सुरू झाल्याने थंडीची तीव्रता वाढण्यास सुरुवात झाली आहे. अनेक ठिकाणी तापमानात वाढ होताना दिसून येत आहे. सकाळी आणि संध्याकाळच्या वेळेस गार हवा वाहताना दिसून येत आहे.

कोणत्या राज्यांमध्ये पाऊस पडणार? 

हवामान विभागाने अनेक राज्यांना पावसाचा इशारा दिला आहे. मध्यप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्कीम, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा या राज्यांना मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच देशातील 13 जिल्ह्यांना मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. यामुळे वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

अवकाळी पावसाचा पिकांना तडाखा; अनेक पिके जमीनदोस्त, बागांचेही नुकसान

दक्षिण भारतात तापमानात वाढ होऊ शकते. गार वारे वाहण्याची शक्यता आहे. दक्षिण तामिळनाडूमध्ये आजपासून 1 मार्च पर्यन्त तापमानात वाढ होऊ शकते.

अवकाळी पावसाचा पिकांना तडाखा

सोलापूर जिल्ह्यात सोमवारी सायंकाळी अवकाळीचा तडाखा बसल्याने शेतीपिकांसह जनावरांनाही फटका बसला आहे. पंढरपूर तालुक्यात सोमवारी दुपारी झालेल्या अवकाळी पावसाने आणि सुसाट वादळी वाऱ्याने द्राक्ष व रब्बी हंगामातील पिकांचे मोठे नुकसान केले आहे. काढणीला आलेली ज्वारी, गहू आणि हरभरा पिके शेतातच जमीनदोस्त झाल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे.

या परिस्थितीची गंभीर दखल घेत आमदार समाधान आवताडे व प्रशांत परिचारक यांनी प्रशासनाला तातडीने नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. आमदार समाधान आवताडे यांचे प्रशासनाला सूचना नुकसानीची व्याप्ती पाहता आमदार आवताडे यांनी सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. पंढरपूर व मंगळवेढा परिसरातील बाधित शेतकऱ्यांना शासनाकडून लवकरात लवकर आर्थिक मदत मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाने गतीने काम करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

IMD Weather Update: छत्र्या काढून ठेवा! देशातील ११ राज्यांमध्ये पावसाचा इशारा; तर उत्तर भारतात पुन्हा थंडीचा जोर वाढणार

मंगळवेढ्यात अचानक सुरू झाला ढगांचा गडगडाट

मंगळवेढ्यात अचानक आलेल्या पावसामुळे रब्बी पिकांचे झाले. नुकसान, पंचनामे करण्याची शेतकरीवर्गातून मागणी होत आहे. मंगळवेढा शहर व ग्रामीण भागात दिवसभर ढग व ऊन असा नैसर्गिक पाठशिवणीचा खेळ सुरु असताना सायंकाळी अचानक ढगांचा गडगडाट करत अनेक ठिकाणी पाऊस पडल्याचे वृत्त आहे. दरम्यान सध्या सुगीचे दिवस असल्यामुळे हरभरा पिके शेतात काढून ठेवल्याने पिकांची हाणी झाल्याचे शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. भोसे येथे वीज पडून एका शेतकर्याची देशी गाय मृत पावल्याची घटना घडली आहे.

Web Title: Imd gave heavy rain and snowfall alert to india states tamilnadu kashmir weather update marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 25, 2026 | 03:39 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Rain Alert: आज अन् उद्या दारे, खिडक्या बंदच ठेवा; ‘या’ जिल्ह्यांना पाऊस झोडपणार
1

Maharashtra Rain Alert: आज अन् उद्या दारे, खिडक्या बंदच ठेवा; ‘या’ जिल्ह्यांना पाऊस झोडपणार

Maharashtra Rain Alert: राज्यावर भयानक संकट; अवकाळी पावसाने केला घात? आंबा, काजू अन्…
2

Maharashtra Rain Alert: राज्यावर भयानक संकट; अवकाळी पावसाने केला घात? आंबा, काजू अन्…

युरेका! आता एक दोन नव्हे तर 10 वर्षांच्या मान्सूनचा अंदाज शक्य; IITM ची ‘ही’ प्रणाली चर्चेत
3

युरेका! आता एक दोन नव्हे तर 10 वर्षांच्या मान्सूनचा अंदाज शक्य; IITM ची ‘ही’ प्रणाली चर्चेत

India Rain Alert: तुम्ही ‘या’ राज्यांमध्ये राहताय? मग जरा जपूनच; वरुणराजा असा कोसळणार की…
4

India Rain Alert: तुम्ही ‘या’ राज्यांमध्ये राहताय? मग जरा जपूनच; वरुणराजा असा कोसळणार की…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मुंबईत मराठी शाळांचे अस्तित्व गायब? संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

मुंबईत मराठी शाळांचे अस्तित्व गायब? संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

Feb 25, 2026 | 03:53 PM
BMC Budget 2026-27: मुंबईचा कायापालट होणार का? अर्थसंकल्पात ८०,९५२ कोटींची तरतूद

BMC Budget 2026-27: मुंबईचा कायापालट होणार का? अर्थसंकल्पात ८०,९५२ कोटींची तरतूद

Feb 25, 2026 | 03:52 PM
Maharashtra News : निजामकालीन शेतरस्ता गायब; बनावट नकाशाने रस्ता केला गायब? ग्रामस्थांचा प्रशासनावर आरोप

Maharashtra News : निजामकालीन शेतरस्ता गायब; बनावट नकाशाने रस्ता केला गायब? ग्रामस्थांचा प्रशासनावर आरोप

Feb 25, 2026 | 03:51 PM
Chandrapur: चंद्रपूरमध्ये 13 महिन्यांत 82 मृत्यू; महामार्ग की ‘मृत्यूचा सापळा’?

Chandrapur: चंद्रपूरमध्ये 13 महिन्यांत 82 मृत्यू; महामार्ग की ‘मृत्यूचा सापळा’?

Feb 25, 2026 | 03:43 PM
BMC Financial Reserves: ठाकरे गटाचा आरोप ठरला खरा? मुंबई पालिकेच्या हजारो कोटींच्या ठेवी मोडण्याचा निर्णय

BMC Financial Reserves: ठाकरे गटाचा आरोप ठरला खरा? मुंबई पालिकेच्या हजारो कोटींच्या ठेवी मोडण्याचा निर्णय

Feb 25, 2026 | 03:42 PM
साखरपुड्यातील हिरव्या रंगाच्या साडीचे महत्व! नव्या आयुष्याची सुरुवात दर्शवणाऱ्या परंपरेमागील जाणून घ्या खास कारणे

साखरपुड्यातील हिरव्या रंगाच्या साडीचे महत्व! नव्या आयुष्याची सुरुवात दर्शवणाऱ्या परंपरेमागील जाणून घ्या खास कारणे

Feb 25, 2026 | 03:40 PM
Vyatipat Yog: सूर्य-चंद्र तयार करणार व्यतिपात योग, होळीनंतर या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

Vyatipat Yog: सूर्य-चंद्र तयार करणार व्यतिपात योग, होळीनंतर या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

Feb 25, 2026 | 03:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM
Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Feb 25, 2026 | 03:24 PM
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM