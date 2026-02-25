‘Love jihad’ प्रकरण! हिंदू मुलीने मुस्लिमाशी लग्न केल्याने देशाच्या रचनेचे नुकसान होतय का? चित्रपटावरून सुप्रीम कोर्टाने फटकारले

Yadav Ji Ki Love Story Controversy News In Marathi : “यादव जी की लव्ह स्टोरी” या चित्रपटाविरुद्धची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की, चित्रपटात एका विशिष्ट जातीचे नकारात्मक चित्रण करण्यात आले आहे आणि त्यामुळे समाजाला नकारात्मक संदेश जाऊ शकतो. मात्र न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, केवळ त्याच्या नावावर किंवा भीतीवर आधारित चित्रपटावर बंदी घालता येत नाही. रेकॉर्डवरील सर्व तथ्ये विचारात घेतल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय दिला.
“यादव जी की लव्ह स्टोरी” या चित्रपटाविरुद्ध दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. विश्व यादव समाजाने दाखल केलेल्या याचिकेत चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली होती. न्यायालयाने म्हटले आहे की चित्रपटाच्या शीर्षकात यादव समुदायाचे नकारात्मक चित्रण करणारे कोणतेही शब्द नाहीत. न्यायालयाने भ्रष्ट पंडित प्रकरणातील अलीकडील निकालाचाही हवाला दिला.
याचिकेत म्हटले आहे की, चित्रपटाचे शीर्षक यादव समुदायाची आक्षेपार्ह प्रतिमा रंगवते. चित्रपटात यादव समुदायातील एका हिंदू मुलीला एका मुस्लिम पुरुषाच्या प्रेमात पडताना दाखवल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाने म्हटले आहे की हा चित्रपट एका सत्य घटनेवर आधारित आहे.
न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली. खंडपीठाने प्रश्न केला की, “एक हिंदू मुलगी मुस्लिम मुलाशी लग्न करणे देशाच्या रचनेला हानी पोहोचवत आहे.” खंडपीठाने म्हटले की, “आम्ही रेकॉर्डवरील साहित्य तपासले आहे. मुख्य तक्रार अशी आहे की येणाऱ्या चित्रपटाचे नाव समाजात यादव समुदायाची प्रतिमा मलिन करते. म्हणून, चित्रपटाचे नाव बदलले पाहिजे असा युक्तिवाद केला जात आहे. चित्रपटाचे शीर्षक कोणत्याही समुदायाचे नकारात्मक प्रकाशात कसे चित्रण करू शकते हे आम्हाला समजत नाही. चित्रपटाच्या शीर्षकात यादव समुदायाचे नकारात्मक प्रकाशात चित्रण करणारा एकही शब्द नाही. या शंका पूर्णपणे निराधार आहेत.”
न्यायालयाने म्हटले की, इंग्रजीत “भुस्खोर” या शब्दाचा अर्थ भ्रष्ट असा होतो आणि म्हणूनच, एखाद्या समुदायाशी खोटी प्रतिमा जोडली जात होती. न्यायालयाने म्हटले की, “या प्रकरणात यादव समुदायाशी अशी कोणतीही खोटी प्रतिमा जोडली गेलेली नाही.” त्यांनी म्हटले की, हे नाव यादव समुदायाचे कोणत्याही प्रकारे नकारात्मक प्रकाशात चित्रण करत नाही. न्यायालयाने “बँडिट क्वीन” चित्रपटाचाही उल्लेख केला. त्यात म्हटले आहे की, “‘बँडिट क्वीन’ चित्रपटात ते म्हणत होते की गुज्जर समुदायाचे नकारात्मक प्रकाशात चित्रण करण्यात आले आहे. या न्यायालयाने म्हटले होते की नाही, तसे नाही.”