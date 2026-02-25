Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
‘Love jihad’ प्रकरण! हिंदू मुलीने मुस्लिमाशी लग्न केल्याने देशाच्या रचनेचे नुकसान होतय का? चित्रपटावरून सुप्रीम कोर्टाने फटकारले

Yadav Ji Ki Love Story Controversy: "यादव जी की लव्ह स्टोरी" या चित्रपटाबाबतचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला, जिथे त्याच्या शीर्षकाबद्दल आणि जातीबद्दल प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.

Updated On: Feb 25, 2026 | 03:38 PM
Yadav Ji Ki Love Story Controversy News In Marathi : “यादव जी की लव्ह स्टोरी” या चित्रपटाविरुद्धची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की, चित्रपटात एका विशिष्ट जातीचे नकारात्मक चित्रण करण्यात आले आहे आणि त्यामुळे समाजाला नकारात्मक संदेश जाऊ शकतो. मात्र न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, केवळ त्याच्या नावावर किंवा भीतीवर आधारित चित्रपटावर बंदी घालता येत नाही. रेकॉर्डवरील सर्व तथ्ये विचारात घेतल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय दिला.

“यादव जी की लव्ह स्टोरी” या चित्रपटाविरुद्ध दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. विश्व यादव समाजाने दाखल केलेल्या याचिकेत चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली होती. न्यायालयाने म्हटले आहे की चित्रपटाच्या शीर्षकात यादव समुदायाचे नकारात्मक चित्रण करणारे कोणतेही शब्द नाहीत. न्यायालयाने भ्रष्ट पंडित प्रकरणातील अलीकडील निकालाचाही हवाला दिला.

दिल्लीमध्ये गॅंगवॉरला मिळाली हवा? कुख्यात गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोईच्या वकीलावर गोळीबार

चित्रपटावर बंदीची मागणी याचिकेत

याचिकेत म्हटले आहे की, चित्रपटाचे शीर्षक यादव समुदायाची आक्षेपार्ह प्रतिमा रंगवते. चित्रपटात यादव समुदायातील एका हिंदू मुलीला एका मुस्लिम पुरुषाच्या प्रेमात पडताना दाखवल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाने म्हटले आहे की हा चित्रपट एका सत्य घटनेवर आधारित आहे.

सर्वोच्च न्यायालय असहमत

न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली. खंडपीठाने प्रश्न केला की, “एक हिंदू मुलगी मुस्लिम मुलाशी लग्न करणे देशाच्या रचनेला हानी पोहोचवत आहे.” खंडपीठाने म्हटले की, “आम्ही रेकॉर्डवरील साहित्य तपासले आहे. मुख्य तक्रार अशी आहे की येणाऱ्या चित्रपटाचे नाव समाजात यादव समुदायाची प्रतिमा मलिन करते. म्हणून, चित्रपटाचे नाव बदलले पाहिजे असा युक्तिवाद केला जात आहे. चित्रपटाचे शीर्षक कोणत्याही समुदायाचे नकारात्मक प्रकाशात कसे चित्रण करू शकते हे आम्हाला समजत नाही. चित्रपटाच्या शीर्षकात यादव समुदायाचे नकारात्मक प्रकाशात चित्रण करणारा एकही शब्द नाही. या शंका पूर्णपणे निराधार आहेत.”

दुसऱ्या चित्रपटाचा संदर्भ देत

न्यायालयाने म्हटले की, इंग्रजीत “भुस्खोर” या शब्दाचा अर्थ भ्रष्ट असा होतो आणि म्हणूनच, एखाद्या समुदायाशी खोटी प्रतिमा जोडली जात होती. न्यायालयाने म्हटले की, “या प्रकरणात यादव समुदायाशी अशी कोणतीही खोटी प्रतिमा जोडली गेलेली नाही.” त्यांनी म्हटले की, हे नाव यादव समुदायाचे कोणत्याही प्रकारे नकारात्मक प्रकाशात चित्रण करत नाही. न्यायालयाने “बँडिट क्वीन” चित्रपटाचाही उल्लेख केला. त्यात म्हटले आहे की, “‘बँडिट क्वीन’ चित्रपटात ते म्हणत होते की गुज्जर समुदायाचे नकारात्मक प्रकाशात चित्रण करण्यात आले आहे. या न्यायालयाने म्हटले होते की नाही, तसे नाही.”

जीव वाचवण्यासाठी कर्ज, पण एअर ॲम्ब्युलन्स दुर्घटनेत संपूर्ण कुटुंबाचा अंत; काळजाला भिडणारी कथा आली समोर

Web Title: Is marriage of a hindu girl to a muslim destroying the fabric of the country sc marathi

Published On: Feb 25, 2026 | 03:38 PM

