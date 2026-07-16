तळलेले तिखट पदार्थ खाण्याऐवजी पावसाळ्यात घरी बनवा ‘हे’ गरमागरम पौष्टिक सूप, सर्दी खोकल्यापासून राहाल लांब

पावसाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर सगळ्यांचं गरमागरम आणि चविष्ट पदार्थ खाण्याची खूप जास्त इच्छा होते. पाऊस पडल्यानंतर गरमागरम कांदाभजी आणि आल्याच्या चहाचा आस्वाद घेतला जातो. पण सतत तिखट, तेलकट पदार्थ खाल्ल्यामुळे ऍसिडिटी वाढण्याची शक्यता असते. अपचनाच्या समस्या उद्भवल्यानंतर सतत आंबट ढेकर येणे, मळमळ तर काहीवेळा डोकेदुखीची समस्या सुद्धा उद्भवते. त्यामुळे पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये तेलकट पदार्थ खाण्याऐवजी सूप बनवून प्यावे. वेगवेगळ्या भाज्या आणि चिकनपासून बनवलेले सूप चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर आहे. थंडीच्या दिवसांमध्ये सूप प्यायल्यास आजारांपासून सुटका मिळते. चला तर जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – istock)