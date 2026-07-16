कायद्याचा रक्षक बनला भक्षक! सामूहिक बलात्कार पीडित १३ वर्षीय मुलीचे वकिलाकडूनच लैंगिक शोषण

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काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
या घटनेची माहिती देताना पोलिसांनी सांगितले की, वकिल प्रणयराज रणवीर याला बलात्काराच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे. रणवीर डिंडोलीमध्ये प्रॅक्टीस करत होता. मिळालेल्या माहितीनुसार, तो अहमदाबादमधील ढोलका येथील रहिवाशी असून मुलीच्या तक्रारीच्या आधारावर त्याच्या विरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. मुलीचे आई-वडील मजदूर आपल्या मुलीला न्याय मिळवून देण्यासाठी ते आरोपी वकिल रणवीर याच्याजवळ पोहचले. त्यांनी सांगितले की, रणवीरने त्यांच्याकडे केस लढण्यासाठी १५ हजार रुपयांच्या फीची मागणी केली. पीडितेचे आई-वडिल इतकी मोठी किंमत देण्यास असमर्थ असल्याने त्याने मुलीला घरकामासाठी घरी येण्यास सांगितले. पिडित मुलगी जेव्हा यासाठी वकिलाच्या घरी गेली तेव्हा त्या नराधमाने तिचे कपडे काढत तिच्यावर बलात्कार केला. यानंतर त्याने मुलीला धमकी दिली की, ही गोष्ट जर तिने कुणाला सांगितली तर तो केसला आणखी खराब बनवेल.
पोलिसांनी आरोपीला केले अटक
या प्रकरणाची तक्रार केल्यानंतर पोलिसांनी सोमवारी गुन्हा दाखल केला आणि रणवीरला अटक केली. त्याच्यावर बीएनएस कायद्यांतर्गत बलात्कार, गुन्हा करण्याच्या उद्देशाने मुलीचा वापर करणे, दुखापत पोहोचवणे आणि धमकी देणे, तसेच पॉक्सो कायद्यांतर्गत गंभीर लैंगिक अत्याचार आणि संबंधित गुन्ह्यांचे आरोप लावण्यात आले आहेत.
मुलीचीच बाजू लढत होता वकिल
यापूर्वीही सप्टेंबर २०२५ मध्ये पीडितेला किडनॅप करण्यात आले होते. यानंतर २३ नोव्हेंबर २०२५ मध्ये तिला शोधण्यात यश आले. त्यावेळी ती १२ वर्षांची होती. याकाळात दोन आरोपींनी तिच्यावर बलात्कार केला होता. मुलीला न्यान मिळवून देण्यासाठी कुटुंबाने कोर्टात केस केली आणि याचे प्रतिनिधित्व आरोपी वकिल रणवीर याच्याकडे देण्यात आले होते. परंतु केस लढून मुलीला न्यान देण्याचे सोडून त्याने या गुन्ह्यात स्वत:ला सामील करण्याचा निर्णय घेतला.
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पोलिसांनी रणवीरचे रेकाॅर्ड्स तपासले असता यापूर्वीही त्याच्यावर गुन्हेगारी खटले दाखल असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अहमदाबादच्या बावला इथे हुंडा मागितल्याबद्दल आणि पत्नीचा छळ केल्यावरुन त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. इतकंच नाही तर त्याच्यावर दारुबंदीशी संबंधित गुन्हे, दंगल अशा असे अनेक आरोप याआधीही लावण्यात आले आहेत. पोलिस या सर्वांचा सखोल तपास करत असून तपासाअंती आरोपीवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई होण्याची आशा आहे.