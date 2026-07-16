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कायद्याचा रक्षक बनला भक्षक! सामूहिक बलात्कार पीडित १३ वर्षीय मुलीचे वकिलाकडूनच लैंगिक शोषण

Updated On: Jul 16, 2026 | 11:00 AM IST
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सारांश

Gujart Crime : गुजरातमध्ये एका अल्पवयीन पीडितेशी संबंधित अत्यंत धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. न्याय मिळवून देण्यासाठी ज्या वकिलाला जवळ केले त्यानेच मुलीचे लैंगिक शोषण केले. या प्रकरणात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून आरोपी वकिलाला अटक करण्यात आली आहे.

कायद्याचा रक्षक बनला भक्षक! सामूहिक बलात्कार पीडित १३ वर्षीय मुलीचे वकिलाकडूनच लैंगिक शोषण

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • अल्पवयीन पीडितेच्या तक्रारीनंतर संबंधित व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल.
  • गंभीर आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी आरोपीला अटक करून तपास सुरू केला.
  • प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर न्यायव्यवस्था आणि कायदा व्यवसायाबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
ज्या व्यक्तीवर न्यायाच्या मंदिरात पीडितेला न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारी होती, तोच कायद्याचा रक्षक आज भक्षक बनल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. घटना गुजरातच्या सूरतमध्ये घडली आहे. माहितीनुसार, एका बलात्कार पीडित किशोरवयीन मुलीच्या वाईट परिस्थितीचा फायदा घेत वकिलाने तिचे लैंगिक शोषण केले. अल्पवयीन मुलीने वकिलावर गंभीर आरोप लावत पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीच्या आधारावरच आरोपी वकिलाला अटक करण्यात आली आहे.

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काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

या घटनेची माहिती देताना पोलिसांनी सांगितले की, वकिल प्रणयराज रणवीर याला बलात्काराच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे. रणवीर डिंडोलीमध्ये प्रॅक्टीस करत होता. मिळालेल्या माहितीनुसार, तो अहमदाबादमधील ढोलका येथील रहिवाशी असून मुलीच्या तक्रारीच्या आधारावर त्याच्या विरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. मुलीचे आई-वडील मजदूर आपल्या मुलीला न्याय मिळवून देण्यासाठी ते आरोपी वकिल रणवीर याच्याजवळ पोहचले. त्यांनी सांगितले की, रणवीरने त्यांच्याकडे केस लढण्यासाठी १५ हजार रुपयांच्या फीची मागणी केली. पीडितेचे आई-वडिल इतकी मोठी किंमत देण्यास असमर्थ असल्याने त्याने मुलीला घरकामासाठी घरी येण्यास सांगितले. पिडित मुलगी जेव्हा यासाठी वकिलाच्या घरी गेली तेव्हा त्या नराधमाने तिचे कपडे काढत तिच्यावर बलात्कार केला. यानंतर त्याने मुलीला धमकी दिली की, ही गोष्ट जर तिने कुणाला सांगितली तर तो केसला आणखी खराब बनवेल.

पोलिसांनी आरोपीला केले अटक

या प्रकरणाची तक्रार केल्यानंतर पोलिसांनी सोमवारी गुन्हा दाखल केला आणि रणवीरला अटक केली. त्याच्यावर बीएनएस कायद्यांतर्गत बलात्कार, गुन्हा करण्याच्या उद्देशाने मुलीचा वापर करणे, दुखापत पोहोचवणे आणि धमकी देणे, तसेच पॉक्सो कायद्यांतर्गत गंभीर लैंगिक अत्याचार आणि संबंधित गुन्ह्यांचे आरोप लावण्यात आले आहेत.

मुलीचीच बाजू लढत होता वकिल

यापूर्वीही सप्टेंबर २०२५ मध्ये पीडितेला किडनॅप करण्यात आले होते. यानंतर २३ नोव्हेंबर २०२५ मध्ये तिला शोधण्यात यश आले. त्यावेळी ती १२ वर्षांची होती. याकाळात दोन आरोपींनी तिच्यावर बलात्कार केला होता. मुलीला न्यान मिळवून देण्यासाठी कुटुंबाने कोर्टात केस केली आणि याचे प्रतिनिधित्व आरोपी वकिल रणवीर याच्याकडे देण्यात आले होते. परंतु केस लढून मुलीला न्यान देण्याचे सोडून त्याने या गुन्ह्यात स्वत:ला सामील करण्याचा निर्णय घेतला.

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पोलिसांनी रणवीरचे रेकाॅर्ड्स तपासले असता यापूर्वीही त्याच्यावर गुन्हेगारी खटले दाखल असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अहमदाबादच्या बावला इथे हुंडा मागितल्याबद्दल आणि पत्नीचा छळ केल्यावरुन त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. इतकंच नाही तर त्याच्यावर दारुबंदीशी संबंधित गुन्हे, दंगल अशा असे अनेक आरोप याआधीही लावण्यात आले आहेत. पोलिस या सर्वांचा सखोल तपास करत असून तपासाअंती आरोपीवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई होण्याची आशा आहे.

Web Title: Surat minor rape survivor lawyer arrested after serious allegations gujarat news

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Published On: Jul 16, 2026 | 10:59 AM

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