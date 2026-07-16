Argentina vs England: 84 मिनिटानंतर अर्जेंटिनाचा कमबॅक, इंग्लंडला नमवत फिफा वर्ल्ड कपच्या फायनलमध्ये धडक

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पहिल्या सत्रात दोन्ही संघांनी खराब खेळ केला
अर्जेंटिना आणि इंग्लंड यांच्यातील दुसऱ्या उपांत्य सामन्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते आणि मैदानावर आक्रमक खेळाची अपेक्षा होती. तथापि, पहिल्या सत्रात पूर्णपणे वेगळे चित्र दिसले, ज्यात इंग्लंड आणि अर्जेंटिना या दोन्ही संघांनी गोल करण्याच्या अनेक संधी गमावल्या आणि त्या संधींचे गोलमध्ये रूपांतर करण्यात ते अपयशी ठरले. पहिल्या सत्राच्या अखेरीस धावफलक ०-० असा होता.
Esta toma del gol de Enzo Fernandez a Inglaterra unicaa vaya golazoo pic.twitter.com/4NvrAYCyfZ — hannah_q (@Hanna_q2204) July 15, 2026
शेवटच्या ७ मिनिटात २ गोल
दुसऱ्या हाफमध्ये दोन्ही संघांनी आक्रमक खेळ केला, ज्यात इंग्लंडने ५५ व्या मिनिटाला पहिला गोल केला. इंग्लंडच्या अँथनी गॉर्डनने मॉर्गन रॉजर्सचा पास गोलमध्ये वळवून आपल्या संघाला १-० अशी आघाडी मिळवून दिली. यानंतर, इंग्लंडने आणखी आक्रमकपणे खेळायला सुरुवात केली आणि त्यांच्या गोलकीपरने चेंडू गोलपोस्टपर्यंत पोहोचू नये यासाठी उत्कृष्ट प्रयत्न केले. दरम्यान, अर्जेंटिनालाही गोल करण्याच्या काही संधी मिळाल्या, पण ते अयशस्वी ठरले. ८५ व्या मिनिटाला, अर्जेंटिनाच्या एन्झो फर्नांडिसने मेस्सीच्या पासवर गोलकीपरला चकवून गोल केला आणि स्कोअर १-१ असा बरोबरीत आणला. दुसऱ्या हाफच्या अखेरीस सामना १-१ असा बरोबरीत राहिला.
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मार्टिनेझचा इंज्युरी टाइममधील गोल, अर्जेंटिना अंतिम फेरीत दाखल
या उपांत्य फेरीच्या सामन्यात, दोन्ही हाफ संपल्यानंतर इंज्युरी टाइम सुरू झाला. दुसऱ्या मिनिटाला, लिओनेल मेस्सीच्या अप्रतिम पासवर लॉटारो मार्टिनेझने हेडरद्वारे गोल करून अर्जेंटिनाला २-१ अशी आघाडी मिळवून दिली. सात मिनिटांत दोन गोल करून अर्जेंटिनाने सामन्यावर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवले होते आणि इंग्लंडने पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न केला, पण पंचांनी शिट्टी वाजवताच अर्जेंटिना २-१ ने पुढे झाला आणि अंतिम फेरीत आपले स्थान निश्चित केले. आता अंतिम सामन्यात अर्जेंटिनाचा सामना स्पेनशी होईल, जो सामना २० जुलै रोजी भारतीय वेळेनुसार रात्री १२:३० वाजता खेळला जाईल.