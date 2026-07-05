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  • Maharashtras Iconic Traditional Jewellery That Perfectly Complements Both Nauvari And Six Yard Sarees

महाराष्ट्राची शान ‘कोल्हापुरी साज’, नऊवारी साडीपासून ते अगदी सहावारी साडीपर्यंत सगळ्यावर खुलून दिसेल मराठमोळा दागिना

महाराष्ट्रातील महिलांचा अत्यंत लोकप्रिय, पारंपरिक आणि राजेशाही गळ्यातील सुंदर दागिना म्हणजे कोल्हापुरी साज. कोल्हापूरचा हा अलंकार मंगळसूत्राला पर्याय म्हणून सणावारांच्या दिवसांमध्ये घातला जातो. लग्न समारंभ असो किंवा कोणताही सणवार सर्वच कार्यक्रमांमध्ये अतिशय आवडीने कोल्हापुरी साज घातला जातो. मराठमोळ्या शाही दागिन्यांशिवाय सणवार अपूर्णच वाटतात. अस्सल कोल्हापुरी साजामध्ये एका सोन्याच्या साखळीवर २१ वेगवेगळ्या आकारांची गुंफलेली असतात. ज्यामुळे हाराचा लुक शाही दिसतो. चला तर पाहुयात कोल्हापुरी साज दागिन्यांच्या आकर्षक आणि शाही डिझाइन्स. (फोटो सौजन्य – pinterest)

Updated On: Jul 05, 2026 | 03:00 PM
महाराष्ट्राची शान 'कोल्हापुरी साज', नऊवारी साडीपासून ते अगदी सहावारी साडीपर्यंत सगळ्यावर खुलून दिसेल मराठमोळा दागिना

महाराष्ट्राची शान 'कोल्हापुरी साज', नऊवारी साडीपासून ते अगदी सहावारी साडीपर्यंत सगळ्यावर खुलून दिसेल मराठमोळा दागिना

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1 / 5 कोल्हापुरी साजमध्ये एकूण २१ पाने असतात. २१ पानांपैकी १० पाने विष्णूच्या अवतारांचे प्रतिनिधित्व करतात, ८ पाने अष्टमंडलाची असून मध्यभागी १ माणकाचे डूल, १ पाचूचे डूल आणि एक 'डोरला' लावून साज तयार केला जातो.

कोल्हापुरी साजमध्ये एकूण २१ पाने असतात. २१ पानांपैकी १० पाने विष्णूच्या अवतारांचे प्रतिनिधित्व करतात, ८ पाने अष्टमंडलाची असून मध्यभागी १ माणकाचे डूल, १ पाचूचे डूल आणि एक 'डोरला' लावून साज तयार केला जातो.

2 / 5 कोल्हापुरी साजच्या पानावर मासा, कासव, कमळ, चंद्र, सूर्य, शंख, भुंगा, नाग आणि वाघ नखे यांसारखी निसर्ग आणि संस्कृतीशी जोडलेली शुभ चिन्हे कोरलेली जातात.

कोल्हापुरी साजच्या पानावर मासा, कासव, कमळ, चंद्र, सूर्य, शंख, भुंगा, नाग आणि वाघ नखे यांसारखी निसर्ग आणि संस्कृतीशी जोडलेली शुभ चिन्हे कोरलेली जातात.

3 / 5 लग्न कार्यात साडी नेसल्यानंतर गळ्यात मंगळसूत्रासोबत लहान आकाराचा कोल्हापुरी साज घातला जातो. यामुळे गळा मोकळा दिसत नाही. अनेक हौशी लोक सोन किंवा चांदीमध्ये कोल्हापुरी साज बनवून घेतात.

लग्न कार्यात साडी नेसल्यानंतर गळ्यात मंगळसूत्रासोबत लहान आकाराचा कोल्हापुरी साज घातला जातो. यामुळे गळा मोकळा दिसत नाही. अनेक हौशी लोक सोन किंवा चांदीमध्ये कोल्हापुरी साज बनवून घेतात.

4 / 5 नऊवारी साडी नेसल्यानंतर गळ्यात भरगच्च दागिने हवे असल्यास कोल्हापुरी साजची नक्कीच निवड करू शकता. यामुळे चारचौघांमध्ये तुमचा लुक सुंदर दिसेल.

नऊवारी साडी नेसल्यानंतर गळ्यात भरगच्च दागिने हवे असल्यास कोल्हापुरी साजची नक्कीच निवड करू शकता. यामुळे चारचौघांमध्ये तुमचा लुक सुंदर दिसेल.

5 / 5 कोल्हापूरमध्ये केवळ कोल्हापुरी साजच नाहीतर कोल्हापुरी ठुशी' आणि 'चिंचपेटी' हे दागिने सुद्धा अतिशय आवडीने घातले जातात. मराठमोळे पारंपरिक दागिने सणावारांची शोभा वाढवतात.

कोल्हापूरमध्ये केवळ कोल्हापुरी साजच नाहीतर कोल्हापुरी ठुशी' आणि 'चिंचपेटी' हे दागिने सुद्धा अतिशय आवडीने घातले जातात. मराठमोळे पारंपरिक दागिने सणावारांची शोभा वाढवतात.

Web Title: Maharashtras iconic traditional jewellery that perfectly complements both nauvari and six yard sarees

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Published On: Jul 05, 2026 | 03:00 PM

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