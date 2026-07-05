महाराष्ट्राची शान ‘कोल्हापुरी साज’, नऊवारी साडीपासून ते अगदी सहावारी साडीपर्यंत सगळ्यावर खुलून दिसेल मराठमोळा दागिना

महाराष्ट्रातील महिलांचा अत्यंत लोकप्रिय, पारंपरिक आणि राजेशाही गळ्यातील सुंदर दागिना म्हणजे कोल्हापुरी साज. कोल्हापूरचा हा अलंकार मंगळसूत्राला पर्याय म्हणून सणावारांच्या दिवसांमध्ये घातला जातो. लग्न समारंभ असो किंवा कोणताही सणवार सर्वच कार्यक्रमांमध्ये अतिशय आवडीने कोल्हापुरी साज घातला जातो. मराठमोळ्या शाही दागिन्यांशिवाय सणवार अपूर्णच वाटतात. अस्सल कोल्हापुरी साजामध्ये एका सोन्याच्या साखळीवर २१ वेगवेगळ्या आकारांची गुंफलेली असतात. ज्यामुळे हाराचा लुक शाही दिसतो. चला तर पाहुयात कोल्हापुरी साज दागिन्यांच्या आकर्षक आणि शाही डिझाइन्स. (फोटो सौजन्य – pinterest)