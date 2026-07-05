रविवार, 5 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

क्रूरतेची सीमा ओलांडली! बायकोसोबतचा वाद मिटवण्यासाठी सासरवाडीला गेला; पण मेहुण्याने अंगावर पेट्रोल ओतलं अन्…, थरारक Video Viral

Updated On: Jul 05, 2026 | 02:36 PM IST
जाहिरात
सारांश

सोशल मीडियावर एक अत्यंत थरारक घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. पत्नीसोबतचा वाद मिटवण्यासाठी सासरवाडीला गेलेल्या व्यक्तीसोबत असे काही घडलं आहे पाहून अंगावर काटा येईल.

Man Set on Fire By Brother in Law

क्रूरतेची सीमा ओलांडली! बायकोसोबतचा वाद मिटवण्यासाठी सासरवाडीला गेला; पण मेहुण्याने अंगावर पेट्रोल ओतलं अन्..., थरारक Video Viral (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • बायकोसोबतचा वाद मिटवण्यासाठी सासरवाडीला गेला
  • पण मेहुण्याने अंगावर पेट्रोल ओतलं अन्…
  • थरारक Video Viral
सोशल मीडियावर एक अत्यंत थरारक घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. कौटुंबिक वादातून एका व्यक्तीने असे काही कृत्य केलं आहे की संपूर्ण पंजाब हादरलं आहे. एक व्यक्ती बायकोसोबतचा वाद मिटवण्यासाठी सासरी गेला होता. पण तिथे त्याच्यासोबत जे घडलं ते पाहून तुमच्याही अंगावर काटा येईल. या भयंकर घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

मुसळधार पाऊस, प्रचंड गर्दी… अन् डब्यात शिरला ‘तो’ किळसवाणा पाहुणा; महिलांची उडाली एकच धांदल, Video Viral

नेमकं काय घडलं?

मिळालेल्या माहितीनुसार, एक व्यक्ती पत्नीसोबत झालेली भांडणे मिटवायला सासगी गेला होता. येताना तिला पर आणण्याचा त्याचा विचार होता. अमृतसरमध्ये लोपोके गावाचा रहिवासी लवप्रीत सिंह असे या व्यक्तीचे नाव आहे. पत्नी संदीप कौर सोबत त्याचे काही कारणावरुन भांडणे झाले होते. भांडण झाल्यावर पत्नी तिच्या माहेरी निघून गेली होती. पत्नीची समजूत काढयाल लवप्रीत तिच्या घरी गेला होता. तिला परत आणण्यासाठी तरनतारन येथी आपल्या सासरवाडीला तो पोहोचला.

यावेळी दोन्ही बाजूंनी चर्चा सुरु असताना वाद प्रचंड वाढला आणि याचे हाणामारीत रुपांतर झाले. यावेळी लवप्रीतच्या मेहुण्याने साजन सिंहने रागच्या भरात त्याच्या अंगावर पेट्रो ओतले आणि पेटवून दिले. लवप्रीतच्या अंगाने पेट घेतला आणि मोठा गोंधळ सुरु झाला. यावेळी साजन सिंहची भावजय गुरजीत कौरही मध्ये पडली.

तिने लवप्रीतला वाचवण्याचा अटोकाट प्रयत्न केला. परंतु आग एवढी भयंकर होती की दुर्दैवाने गुरजीत कौरही भाजली गेली.  या घटनेनंतर सर्वांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र, उपचारादरम्यान गुरजीत कौरचा मृत्यू आणि लवप्रीत सिंहचा मृत्यू झाला. तर आरोपी साजन सिंग सध्या गभीर जखमी असून त्याच्यावर उपचार सुरु आहे.

पोलिसांकडून घटनेचा तपास सुरु

या घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले होते. या घटनेचा तपास सुरु करण्यात आला असून आरोपी साजन सिंह विरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या हृदयद्रावक घटनेने संपूर्ण परिसरात तीव्र संताप आणि शोकाकुल वातावरण आहे. कौटुंबिक वादाचा हा भयानक शेवट झाला असून याचा थरार व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

व्हायरल व्हिडिओ

इच्छा तिथे मार्ग! आई फुलं विकतेय अन् चिमुकली रस्त्यावरच अभ्यासात मग्न; VIDEO पाहून नेटकऱ्यांनी केलं कौतुक

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Man set on fire by brother in law video viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 05, 2026 | 02:36 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

VIDEO : प्रेम असावं तर असं! पत्नीला जिना चढायला होत होता त्रास… पतीने घरातच बनवला एस्केलेटर; यूजर्स म्हणाले, ‘हेच खरं प्रेम’
1

VIDEO : प्रेम असावं तर असं! पत्नीला जिना चढायला होत होता त्रास… पतीने घरातच बनवला एस्केलेटर; यूजर्स म्हणाले, ‘हेच खरं प्रेम’

अरे व्वा! रेल्वे स्थानकावर अचानक सुरु झालं भरतनाट्याम, तरुणींनी एस्कलेटरला बनवले डान्स स्टेज; Video Viral
2

अरे व्वा! रेल्वे स्थानकावर अचानक सुरु झालं भरतनाट्याम, तरुणींनी एस्कलेटरला बनवले डान्स स्टेज; Video Viral

रेल्वे स्थाकावर कपडे काढले, शिवीगाळ केली अन् ५ किन्नरांचा पुरुषावर हल्ला, पत्नी-मुलीलाही केली मारहाण; Video Viral
3

रेल्वे स्थाकावर कपडे काढले, शिवीगाळ केली अन् ५ किन्नरांचा पुरुषावर हल्ला, पत्नी-मुलीलाही केली मारहाण; Video Viral

मुसळधार पाऊस, प्रचंड गर्दी… अन् डब्यात शिरला ‘तो’ किळसवाणा पाहुणा; महिलांची उडाली एकच धांदल, Video Viral
4

मुसळधार पाऊस, प्रचंड गर्दी… अन् डब्यात शिरला ‘तो’ किळसवाणा पाहुणा; महिलांची उडाली एकच धांदल, Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
क्रूरतेची सीमा ओलांडली! बायकोसोबतचा वाद मिटवण्यासाठी सासरवाडीला गेला; पण मेहुण्याने अंगावर पेट्रोल ओतलं अन्…, थरारक Video Viral

क्रूरतेची सीमा ओलांडली! बायकोसोबतचा वाद मिटवण्यासाठी सासरवाडीला गेला; पण मेहुण्याने अंगावर पेट्रोल ओतलं अन्…, थरारक Video Viral

Jul 05, 2026 | 02:36 PM
Foreign Universities: आता परदेशात न जाताच मिळणार इंटरनॅशनल डिग्री? भारतातील ‘या’ शहरात १५ परदेशी विद्यापीठांचे कॅम्पस उभारले

Foreign Universities: आता परदेशात न जाताच मिळणार इंटरनॅशनल डिग्री? भारतातील ‘या’ शहरात १५ परदेशी विद्यापीठांचे कॅम्पस उभारले

Jul 05, 2026 | 02:34 PM
Wardha News: आष्टीत महापुराचा तडाखा; शेकडो हेक्टर खरीप पिकांचे नुकसान, तातडीच्या मदतीची मागणी

Wardha News: आष्टीत महापुराचा तडाखा; शेकडो हेक्टर खरीप पिकांचे नुकसान, तातडीच्या मदतीची मागणी

Jul 05, 2026 | 02:16 PM
Aamir Khan Married: आमिर खान-गौरी स्प्रॅट अडकले लग्नबंधनात; अभिनेता झाला भावूक, विवाहसोहळ्याचा पहिला फोटो आला समोर

Aamir Khan Married: आमिर खान-गौरी स्प्रॅट अडकले लग्नबंधनात; अभिनेता झाला भावूक, विवाहसोहळ्याचा पहिला फोटो आला समोर

Jul 05, 2026 | 02:15 PM
E20 इंधनामुळे इंजिन सुरक्षित; 60 हजार किमी चाचण्यांत यशस्वी ठरली वाहने

E20 इंधनामुळे इंजिन सुरक्षित; 60 हजार किमी चाचण्यांत यशस्वी ठरली वाहने

Jul 05, 2026 | 02:15 PM
LPG सिलेंडरच्या किमतींवर होणार परिणाम? सरकारने LNG सप्लायवरील बंदी हटवली; जाणून घ्या नेमकं काय बदलणार

LPG सिलेंडरच्या किमतींवर होणार परिणाम? सरकारने LNG सप्लायवरील बंदी हटवली; जाणून घ्या नेमकं काय बदलणार

Jul 05, 2026 | 02:14 PM
Success Story: १८ वर्षे आयटी क्षेत्रात काम केल्यानंतर ४७ व्या वर्षी डॉक्टर बनलेल्या जान्हवी यांचा प्रेरणादायी प्रवास एकदा वाचा

Success Story: १८ वर्षे आयटी क्षेत्रात काम केल्यानंतर ४७ व्या वर्षी डॉक्टर बनलेल्या जान्हवी यांचा प्रेरणादायी प्रवास एकदा वाचा

Jul 05, 2026 | 02:07 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

Jul 04, 2026 | 03:32 PM
Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Jul 04, 2026 | 03:21 PM
Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Jul 04, 2026 | 08:25 AM
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा