क्रूरतेची सीमा ओलांडली! बायकोसोबतचा वाद मिटवण्यासाठी सासरवाडीला गेला; पण मेहुण्याने अंगावर पेट्रोल ओतलं अन्…, थरारक Video Viral

मुसळधार पाऊस, प्रचंड गर्दी… अन् डब्यात शिरला ‘तो’ किळसवाणा पाहुणा; महिलांची उडाली एकच धांदल, Video Viral
मिळालेल्या माहितीनुसार, एक व्यक्ती पत्नीसोबत झालेली भांडणे मिटवायला सासगी गेला होता. येताना तिला पर आणण्याचा त्याचा विचार होता. अमृतसरमध्ये लोपोके गावाचा रहिवासी लवप्रीत सिंह असे या व्यक्तीचे नाव आहे. पत्नी संदीप कौर सोबत त्याचे काही कारणावरुन भांडणे झाले होते. भांडण झाल्यावर पत्नी तिच्या माहेरी निघून गेली होती. पत्नीची समजूत काढयाल लवप्रीत तिच्या घरी गेला होता. तिला परत आणण्यासाठी तरनतारन येथी आपल्या सासरवाडीला तो पोहोचला.
यावेळी दोन्ही बाजूंनी चर्चा सुरु असताना वाद प्रचंड वाढला आणि याचे हाणामारीत रुपांतर झाले. यावेळी लवप्रीतच्या मेहुण्याने साजन सिंहने रागच्या भरात त्याच्या अंगावर पेट्रो ओतले आणि पेटवून दिले. लवप्रीतच्या अंगाने पेट घेतला आणि मोठा गोंधळ सुरु झाला. यावेळी साजन सिंहची भावजय गुरजीत कौरही मध्ये पडली.
तिने लवप्रीतला वाचवण्याचा अटोकाट प्रयत्न केला. परंतु आग एवढी भयंकर होती की दुर्दैवाने गुरजीत कौरही भाजली गेली. या घटनेनंतर सर्वांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र, उपचारादरम्यान गुरजीत कौरचा मृत्यू आणि लवप्रीत सिंहचा मृत्यू झाला. तर आरोपी साजन सिंग सध्या गभीर जखमी असून त्याच्यावर उपचार सुरु आहे.
या घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले होते. या घटनेचा तपास सुरु करण्यात आला असून आरोपी साजन सिंह विरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या हृदयद्रावक घटनेने संपूर्ण परिसरात तीव्र संताप आणि शोकाकुल वातावरण आहे. कौटुंबिक वादाचा हा भयानक शेवट झाला असून याचा थरार व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.
पंजाब के तरनतारन से दिल दहला देने वाली घटना पत्नी को मायके से ससुराल ले जाने पहुंचे पति पर उसके ही साले ने कथित तौर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी घटना में पति की मौत हो गई वहीं, एक महिला और आरोपी साला भी आग की चपेट में आ गए घटना 13 जून की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है pic.twitter.com/xPLZLZaG9V — Archana Pushpendra (@archanapsp) July 4, 2026
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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.