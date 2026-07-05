Aashadh Month 2026: कधीपासून सुरू होत आहे आषाढ महिना, आषाढातील सर्व सणांच्या तारखा जाणून घेऊया

मराठी दिनदर्शिकेतील चौथा महिना म्हणजे आषाढ. हा महिना खूप विशेष मानला जातो. या महिन्यात अनेक सणवार व व्रत वैकल्य केली जातात. धार्मिक दृष्टीने देखील आषाढ महत्त्वाचा मानला जातो. या महिन्यामध्ये आषाढी एकादशी येते तिला देवूठाणी किंवा प्रबोधिनी एकादशी असे देखील म्हटले जाते. या महिन्यात आषाढी वारीला सुरुवात होते. यावेळी सर्व भक्तगण वारकरी विठुरायाच्या नामस्मरणात दंगून पालखीत समाविष्ट होतात. तसेच आषाढ महिन्यापासूनच चातुर्मासाची देखील सुरुवात होते. अनेक सणउत्सव या महिन्यात येतात. त्यामुळे खास असलेल्या या महिन्याची सुरुवात कधीपासून होत आहे आणि कोणते सण या महिन्यात येणार आहेत जाणून घेऊया
आषाढ महिन्याची सुरुवात बुधवार १५ जुलै रोजी होणार आहे. हिंदू दिनदर्शिका व मराठी महिन्यातील चौथा महिना आषाढ हा पंचांगानुसार बुधवार १५ जुलै रोजी सुरु होईल आणि बुधवार १२ ऑगस्ट रोजी संपेल.
आषाढी एकादशी : शनिवार २५ जुलै
आषाढ प्रदोष व्रत : रविवार २६ जुलै
गुरु पौर्णिमा : बुधवार २९ जुलै
संकष्टी चतुर्थी : रविवार २ ऑगस्ट
कामिका एकादशी : रविवार ९ ऑगस्ट
आषाढ प्रदोष व्रत : सोमवार १० ऑगस्ट
आषाढी एकादशी २५ जुलै रोजी असून आषाढी वारीची सुरुवात मंगळवार, ७ जुलैपासून होत आहे. संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीचे प्रस्थान देहूहून पंढरपूरकडे मंगळवार, ७ जुलै रोजी होणार आहे ही पालखी २५ जुलै रोजी पंढरपूरमध्ये पोहोचेल. संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीचा यंदा ३४१ वा पालखी सोहळा आहे. तर संत ज्ञानेश्वर महाराजांची पालखी यंदा बुधवार, ८ जुलै रोजी आळंदीहून प्रस्थान करेल व २४ जुलै रोजी पंढरपूरमध्ये पोहोचेल. या दरम्यान पालखी १७ ठिकाणी मुक्काम करेल.
हिंदू धर्मामध्ये आषाढ महिना शुभ आणि पवित्र मानला जातो. याच महिन्यात भगवान जगन्नाथांची रथयात्रा निघते. आषाढ महिन्यात देवशयनी एकादशी देखील असते, ज्या दिवशी भगवान विष्णू चार महिन्यांच्या योगनिद्रेत प्रवेश करतात. येथूनच चार महिने चालणाऱ्या चातुर्मास महिन्याची देखील सुरुवात होते. चातुर्मासात भगवान विष्णू चार महिन्यांसाठी क्षीरसागरात विश्रामासाठी जातात. परिणामी, सर्व शुभ आणि मंगल कार्ये केली जात नाही. गुरूंचा आशीर्वाद घेण्यासाठी आषाढ महिना सर्वात पवित्र मानला जातो. हा महिना विशेषतः गुरूंची सेवा आणि सन्मान करण्यासाठी समर्पित असतो.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: आषाढ महिना बुधवार १५ जुलै रोजी सुरू होत आणि बुधवार १२ ऑगस्ट रोजी संपणार आहे
Ans: आषाढ महिना भगवान विष्णू, विठ्ठल आणि गुरु पूजनासाठी अत्यंत पवित्र मानला जातो. या महिन्यात आषाढी एकादशी, गुरुपौर्णिमा यांसारखे महत्त्वाचे सण येतात.
Ans: या महिन्यात भगवान विठ्ठल, श्रीविष्णू, माता लक्ष्मी आणि सद्गुरू यांची विशेष भक्तिभावाने पूजा केली जाते.