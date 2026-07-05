रविवार, 5 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Vaibhav Sooryavanshi Debut Emotional Post India Vs England T20

‘मला ही संधी दिल्याबद्दल…’; आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पणानंतर Vaibhav Sooryavanshi ची सोशल मीडियावर भावनिक पोस्ट

Updated On: Jul 05, 2026 | 02:43 PM IST
जाहिरात
सारांश

Vaibhav Sooryavanshi Social Media Post Fater Debut: इंग्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या टी२० सामन्यात वैभव सूर्यवंशीने अखेर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. भारतीय संघ सामना हरला असला तरी, त्यानंतर वैभवने सोशल मीडियावर एक खास पोस्ट शेअर केली आहे.

‘मला ही संधी दिल्याबद्दल…’; आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पणानंतर Vaibhav Sooryavanshi ची सोशल मीडियावर भावनिक पोस्ट
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पणानंतर वैभवची भावनिक पोस्ट
  • सोशल मीडियावर पोस्ट व्हायरल
  • वैभवच्या पदार्पणाच्या सामन्यात भारताचा पराभव
१५ वर्षीय स्फोटक फलंदाज वैभव सूर्यवंशीने अखेर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. वैभवने वयाच्या १५ वर्षे आणि ९९ दिवसांनी इंग्लंडविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करत दिग्गज खेळाडू सचिन तेंडुलकरचा रेकॉर्ड मोडला. तो भारतीय संघाकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळणारा सर्वात तरुण क्रिकेटपटू ठरला. आपल्या पहिल्याच सामन्यात वैभवने १४ धावा केल्या आणि विल जॅक्सच्या गोलंदाजीवर जोस बटलरने त्याला स्टम्प आउट केले. टीम इंडियासाठी पदार्पण केल्यावर वैभवने आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. सामन्यानंतर, वैभवने सोशल मीडियावर एक भावनिक पोस्ट शेअर केली, जी काही तासांमध्येत व्हायरल झाली.

IND vs ENG: ‘चूक इथेच झाली…’; भारताच्या पराभवानंतर श्रेयस अय्यरचा संयम सुटला, ‘या’ खेळाडूवर फोडलं खापर

डेब्यूनंतर वैभवची भावनिक पोस्ट

आपल्या पदार्पणाच्या सामन्यानंतर, वैभवने इन्स्टाग्रामवर एक स्टोरी शेअर करत लिहिले की, ‘तुमच्या सर्व संदेशांनी मी भारावून गेलो आहे. माझ्या वरिष्ठांचे आणि हितचिंतकांचे, त्यांनी दिलेल्या प्रेमाबद्दल आणि पाठिंब्याबद्दल मी आभार मानू इच्छितो. माझ्या देशाचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाल्याबद्दल मीखरोखरच कृतज्ञ आहे. मी माझ्या संघासाठी नेहमीच माझे सर्वोत्तम देण्याचा प्रयत्न करेन. पुन्हा एकदा खूप खूप धन्यवाद.’

वैभवच्या पदार्पणाच्या सामन्यात भारताचा पराभव

ओल्ड ट्रॅफर्ड येथे इंग्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या सामन्यात, वैभव सूर्यवंशीने अभिषेक शर्मासोबत टीम इंडियासाठी डावाची सुरुवात केली. जेव्हा वैभवने जोफ्रा आर्चरच्या पहिल्याच चेंडूवर षटकार ठोकला. आपल्या पहिल्याच आंतरराष्ट्रीय सामन्यात वैभव सूर्यवंशी फिरकी गोलंदाजाला फटका मारण्याच्या प्रयत्नात तो स्टम्प आउट झाला आणि १४ धावांवर बाद झाला. प्रथम फलंदाजी करताना भारताने १९० धावा केल्या, ज्या इंग्लंडने १९ षटकांत पूर्ण करून ४ विकेट्सने विजय मिळवला.

तिसऱ्या टी२० सामन्यात वैभववर असतील सर्वांच्या नजरा

वैभव सूर्यवंशीने आपल्या पहिल्या आंतरराष्ट्रीय सामन्यात फलंदाजी करताना केवळ १४ धावा केल्या असल्या तरी, त्याच्या दोन षटकारांपैकी एक षटकार जोफ्रा आर्चरविरुद्ध होता. मात्र, एक मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात तो बाद झाला. आता ७ जुलै रोजी नॉटिंगहॅम येथे इंग्लंडविरुद्ध खेळल्या जाणाऱ्या या टी-२० मालिकेतील तिसऱ्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीवर सर्वांच्या नजरा असतील, जिथे त्याच्याकडून एका मोठ्या खेळीची अपेक्षा आहे.

‘Vaibhav Sooryavanshi ने गल्ली क्रिकेट खेळावं अन्…’; डेब्यूच्या चर्चांवर ‘हा’ माजी क्रिकेटपटू प्रचंड भडकला

Web Title: Vaibhav sooryavanshi debut emotional post india vs england t20

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 05, 2026 | 02:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs ENG: ‘चूक इथेच झाली…’; भारताच्या पराभवानंतर श्रेयस अय्यरचा संयम सुटला, ‘या’ खेळाडूवर फोडलं खापर
1

IND vs ENG: ‘चूक इथेच झाली…’; भारताच्या पराभवानंतर श्रेयस अय्यरचा संयम सुटला, ‘या’ खेळाडूवर फोडलं खापर

IND Vs ENG Live: श्रेयस अय्यरचं कॅप्टन्सीचं ग्रहण जाईना! अजून एक पराभव पदरात, इंग्लंडचा विजय
2

IND Vs ENG Live: श्रेयस अय्यरचं कॅप्टन्सीचं ग्रहण जाईना! अजून एक पराभव पदरात, इंग्लंडचा विजय

IND Vs ENG Live: मँचेस्टरमध्ये अभिषेक शर्माचे वादळ; इंग्लंडला विजयासाठी 191 रन्सची गरज
3

IND Vs ENG Live: मँचेस्टरमध्ये अभिषेक शर्माचे वादळ; इंग्लंडला विजयासाठी 191 रन्सची गरज

आजपासून ‘Vaibhav’ पर्व सुरू; सूर्यवंशीने मोडला सचिनचा रेकॉर्ड, टीम इंडियाचा ‘बेबी’ बॉस मैदानात
4

आजपासून ‘Vaibhav’ पर्व सुरू; सूर्यवंशीने मोडला सचिनचा रेकॉर्ड, टीम इंडियाचा ‘बेबी’ बॉस मैदानात

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘मला ही संधी दिल्याबद्दल…’; आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पणानंतर Vaibhav Sooryavanshi ची सोशल मीडियावर भावनिक पोस्ट

‘मला ही संधी दिल्याबद्दल…’; आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पणानंतर Vaibhav Sooryavanshi ची सोशल मीडियावर भावनिक पोस्ट

Jul 05, 2026 | 02:41 PM
Aashadh Month 2026: कधीपासून सुरू होत आहे आषाढ महिना, आषाढातील सर्व सणांच्या तारखा जाणून घेऊया

Aashadh Month 2026: कधीपासून सुरू होत आहे आषाढ महिना, आषाढातील सर्व सणांच्या तारखा जाणून घेऊया

Jul 05, 2026 | 02:40 PM
क्रूरतेची सीमा ओलांडली! बायकोसोबतचा वाद मिटवण्यासाठी सासरवाडीला गेला; पण मेहुण्याने अंगावर पेट्रोल ओतलं अन्…, थरारक Video Viral

क्रूरतेची सीमा ओलांडली! बायकोसोबतचा वाद मिटवण्यासाठी सासरवाडीला गेला; पण मेहुण्याने अंगावर पेट्रोल ओतलं अन्…, थरारक Video Viral

Jul 05, 2026 | 02:36 PM
Foreign Universities: आता परदेशात न जाताच मिळणार इंटरनॅशनल डिग्री? भारतातील ‘या’ शहरात १५ परदेशी विद्यापीठांचे कॅम्पस उभारले

Foreign Universities: आता परदेशात न जाताच मिळणार इंटरनॅशनल डिग्री? भारतातील ‘या’ शहरात १५ परदेशी विद्यापीठांचे कॅम्पस उभारले

Jul 05, 2026 | 02:34 PM
Wardha News: आष्टीत महापुराचा तडाखा; शेकडो हेक्टर खरीप पिकांचे नुकसान, तातडीच्या मदतीची मागणी

Wardha News: आष्टीत महापुराचा तडाखा; शेकडो हेक्टर खरीप पिकांचे नुकसान, तातडीच्या मदतीची मागणी

Jul 05, 2026 | 02:16 PM
Aamir Khan Married: आमिर खान-गौरी स्प्रॅट अडकले लग्नबंधनात; अभिनेता झाला भावूक, विवाहसोहळ्याचा पहिला फोटो आला समोर

Aamir Khan Married: आमिर खान-गौरी स्प्रॅट अडकले लग्नबंधनात; अभिनेता झाला भावूक, विवाहसोहळ्याचा पहिला फोटो आला समोर

Jul 05, 2026 | 02:15 PM
E20 इंधनामुळे इंजिन सुरक्षित; 60 हजार किमी चाचण्यांत यशस्वी ठरली वाहने

E20 इंधनामुळे इंजिन सुरक्षित; 60 हजार किमी चाचण्यांत यशस्वी ठरली वाहने

Jul 05, 2026 | 02:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

Jul 04, 2026 | 03:32 PM
Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Jul 04, 2026 | 03:21 PM
Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Jul 04, 2026 | 08:25 AM
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा