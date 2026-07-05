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देव तारी त्याला कोण मारी! व्हेनेझुएलाच्या विनाशकारी भूकंपात एका श्वानाने वाचवला चिमुरड्याचा जीव; हृदयस्पर्शी Photo Viral

Updated On: Jul 05, 2026 | 03:00 PM IST
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सारांश

Venezuela Earthquake : बऱ्याचदा फोटो अनेक गोष्टी बोलून जातात. व्हेनेझुएलाच्या भूकंपादरम्यानचा एका भावनिक फोटो सोशल मिडियावर व्हायरल होत असून यात एका श्वानाने चिमुरड्याचा जीव वाचवल्याचे दिसून येते.

देव तारी त्याला कोण मारी! व्हेनेझुएलाच्या विनाशकारी भूकंपात एका श्वानाने वाचवला चिमुरड्याचा जीव; हृदयस्पर्शी Photo Viral

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • विनाशकारी भूकंपानंतर बचाव पथकाला मलब्याखाली हृदयस्पर्शी दृश्य दिसले.
  • संकटाच्या काळातील एका मुक्या जीवाच्या वर्तनाने सर्वांचे लक्ष वेधले.
  • फोटो व्हायरल होताच नेटकऱ्यांकडून भावनिक आणि कौतुकाच्या प्रतिक्रिया उमटल्या.
असं म्हणतात तुमची वेळ आली नसेल तर कितीही कठिण प्रसंग असूदेत मृत्यू तुमच्या जवळ येत नाही. प्रत्येकामध्ये देव दडलेला असतो फक्त वेळ यायला हवी. कठीण प्रसंगात कोणी आपला जीव वाचवला की आपण त्याला देवदूताची उपमा देतो. एक असाच देवदूत व्हेनेझुएलाच्या भूकंपातही आढळला. अलिकडेच यासंबंधित एक फोटो सोशल मिडियावर खूप जास्त व्हायरल होत आहे. या फोटोत एका श्वानाने चिमुकल्याला घट्ट मिठी मारत तिथे आलेल्या नैसर्गिक आपत्तीपासून बाळाचे प्राण वाचवल्याचे दिसते. त्याच्या चेहऱ्यावर भिती असते, डोळे पाणावलेले असतात पण बाळाला काही होऊ नये यासाठी त्या गंभीर परिस्थितीतही तो खंबीरपणे बाळाचे रक्षण करत असतो.

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चिमुकल्यासाठी ढाल बनला कुत्रा

कुत्र्याला एक प्रामाणिक प्राणी म्हणून ओळखले जाते. अशात व्हायरल होत असेल्या या फोटोतही कुत्र्याने आपली प्रामाणिकता पुरेपुर निभावल्याचे दिसते. माहितीनुसार, व्हेनेझुएलातील भूकंपानंतर बचाव पथकाने जेव्हा शोधकार्य सुरु केले तेव्हा त्यांना एका इमारतीच्या मलब्याखाली एक लहान मुल सापडले. यात हैराण करणारी गोष्ट म्हणजे यावेळी एक श्वान देखील ढाल बनून मुलाच्या रक्षणासाठी तिथे बसलेला असतो. हा निव्वळ योगायोग देखील असू शकतो परंतु इतक्या विनाशकारी भूकंपात मुलाचे प्राण वाचणे कोणत्या चमत्काराहून कमी नाही.

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दोघांनाही बचाव पथकाने सुरक्षित बाहेर काढलं

व्हायरल झालेल्या या फोटोत कुत्रा घाबरलेला दिसतो. त्याचे डोळे पाणावलेले असतात पण कणखर होऊन तो सर्व दृष्य आपल्या डोळ्यांना पाहत असतो. सांगितले जात आहे की, या घटनेदरम्यान कुत्रा अत्यंत शांत होता, तो भुंकला नाही किंवा पळून जाण्याचा प्रयत्नही त्याने केला नाही. व्हायरल पोस्टमधील बचाव कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी जेव्हा बाळाला श्वानासोबत पाहिले तेव्हा ते भावूक झाले. कुत्रा मुलाच्या अंगावर असल्याने, आधी कुत्र्याला वाचवणे स्वाभाविक होते. पण जोपर्यंत बचाव कर्मचारी मुलाला सुरक्षितपणे बाहेर काढतील याची खात्री पटली नाही, तोपर्यंत त्या कुत्र्याने मुलाला सोडले नाही. यातूनही चिमुरड्यासाठीची त्याची काळजी दिसून येते. व्हायरल पोस्टनुसार, कुत्रा आणि मुलगा दोघांची प्रकृती चांगली आहे. बचाव पथकाने जेव्हा कुत्र्याचा प्रामाणिकपणा पाहिला तेव्हा त्यांनी टाळ्या वाजवत त्याला सन्मान दिल्याचेही सांगितले जात आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Venezuela earthquake heartwarming photo viral dog protects child under rubble goes viral

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Published On: Jul 05, 2026 | 03:00 PM

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