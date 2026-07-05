देव तारी त्याला कोण मारी! व्हेनेझुएलाच्या विनाशकारी भूकंपात एका श्वानाने वाचवला चिमुरड्याचा जीव; हृदयस्पर्शी Photo Viral

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चिमुकल्यासाठी ढाल बनला कुत्रा
कुत्र्याला एक प्रामाणिक प्राणी म्हणून ओळखले जाते. अशात व्हायरल होत असेल्या या फोटोतही कुत्र्याने आपली प्रामाणिकता पुरेपुर निभावल्याचे दिसते. माहितीनुसार, व्हेनेझुएलातील भूकंपानंतर बचाव पथकाने जेव्हा शोधकार्य सुरु केले तेव्हा त्यांना एका इमारतीच्या मलब्याखाली एक लहान मुल सापडले. यात हैराण करणारी गोष्ट म्हणजे यावेळी एक श्वान देखील ढाल बनून मुलाच्या रक्षणासाठी तिथे बसलेला असतो. हा निव्वळ योगायोग देखील असू शकतो परंतु इतक्या विनाशकारी भूकंपात मुलाचे प्राण वाचणे कोणत्या चमत्काराहून कमी नाही.
Este perrito salvo la vida del bebé y lo acompaño hasta que ambos fueron rescatados de los escombros. Dentro de lo devastador y doloroso que fue el terremoto en Venezuela, esto es un mensaje de amor, amistad, fidelidad y todo lo bueno que se les ocurra. pic.twitter.com/pj2IIqxQjv — Señor Sifuentes ✌✌ (@jrsifuentes69) June 29, 2026
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दोघांनाही बचाव पथकाने सुरक्षित बाहेर काढलं
व्हायरल झालेल्या या फोटोत कुत्रा घाबरलेला दिसतो. त्याचे डोळे पाणावलेले असतात पण कणखर होऊन तो सर्व दृष्य आपल्या डोळ्यांना पाहत असतो. सांगितले जात आहे की, या घटनेदरम्यान कुत्रा अत्यंत शांत होता, तो भुंकला नाही किंवा पळून जाण्याचा प्रयत्नही त्याने केला नाही. व्हायरल पोस्टमधील बचाव कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी जेव्हा बाळाला श्वानासोबत पाहिले तेव्हा ते भावूक झाले. कुत्रा मुलाच्या अंगावर असल्याने, आधी कुत्र्याला वाचवणे स्वाभाविक होते. पण जोपर्यंत बचाव कर्मचारी मुलाला सुरक्षितपणे बाहेर काढतील याची खात्री पटली नाही, तोपर्यंत त्या कुत्र्याने मुलाला सोडले नाही. यातूनही चिमुरड्यासाठीची त्याची काळजी दिसून येते. व्हायरल पोस्टनुसार, कुत्रा आणि मुलगा दोघांची प्रकृती चांगली आहे. बचाव पथकाने जेव्हा कुत्र्याचा प्रामाणिकपणा पाहिला तेव्हा त्यांनी टाळ्या वाजवत त्याला सन्मान दिल्याचेही सांगितले जात आहे.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.