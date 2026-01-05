हलव्याच्या दागिन्यांनी वाढवा मकरसंक्रांती सणाचा गोडवा! हळदीकुंकू समारंभात सौंदर्य दिसेल खुलून

नवीन वर्षात येणारा पहिला सण म्हणजे मकर संक्रांत. यादिवशी घरात सुगड पूजन करून हळदीकुंक केले जाते. तसेच महिला काळ्या रंगाची साडी नेसतात. मकरसंक्रांतीच्या दिवशी काळ्या रंगला खूप जास्त महत्व आहे. मकरसंक्रांतीच्या सणाला 'हलव्याचे दागिने' घातल्यास गोडवा वाढतो, असे मानले जाते. ही महाराष्ट्रातील अतिशय जुनी परंपरा आहे. हलव्याच्या दागिन्यांमुळे आनंद, समृद्धी आणि गोडवा वाढतो. हलव्याचे दागिने केवळ सुंदर दिसण्यासाठी नाहीतर परंपरा जपण्यासाठी परिधान केले जातात. हे दागिने तीळ, साखर आणि साबुदाणा वापरून बनवले जातात. हार, कानातले, कमरेचा पट्टा, बांगड्या, हे नवीन आयुष्याच्या गोड सुरुवातीचे प्रतीक आहे.चला तर पाहुयात हलव्याच्या दागिन्यांच्या काही सुंदर डिझाईनस. (फोटो सौजन्य – pinterest)