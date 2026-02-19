Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Ahilyanagar News Complaint By Deputy Mayor Of Newasha Shalini Sukhdhan In Nevasa Nagar Panchayat

Ahilyanagar News: प्रस्ताव नसल्याने 58 लाख रुपये धूळखात? नेवाशाच्या उपनगराध्यक्ष शालिनी सुखधान यांची तक्रार

दलित वस्ती कामाचे प्रस्ताव पाठविले नसल्याबाबतची लेखी तक्रार उपनगराध्यक्ष शालिनी संजय सुखधान यांनी नेवासे नगरपंचायतीच्या मुख्याधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली आहे.

Updated On: Feb 19, 2026 | 10:24 PM
नेवाशाच्या उपनगराध्यक्ष शालिनी सुखधान यांची तक्रार

नेवाशाच्या उपनगराध्यक्ष शालिनी सुखधान यांची तक्रार

Follow Us:
Follow Us:

नेवासे येथील नगरपंचायतीने सन २०२५-२६ या चालू आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीकडे दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत कामांचे प्रस्ताव पाठविले नसल्याबाबत उपनगराध्यक्ष शालिनी संजय सुखधान यांनी मुख्याधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे. प्रस्ताव न पाठवल्यामुळे सुमारे ५८ लाख ६५ हजार रुपयांचा निधी प्रलंबित राहिल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

नेवासे नगरपंचायत हद्दीत प्रभाग क्रमांक २ आणि १६ हे अनुसूचित जातींसाठी आरक्षित आहेत. या प्रभागांसाठी दरवर्षी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत ‘आण्णा भाऊ साठे दलित वस्ती सुधार योजना’ अंतर्गत निधी उपलब्ध होतो. मात्र, चालू वर्षात नगरपंचायतीकडून कोणतेही प्रस्ताव पाठविण्यात आले नसल्याचे सुखधान यांनी नमूद केले आहे.

Ahilyanagar News: जामखेडमध्ये युरिया खताचा काळाबाजार! शेतकऱ्यांच्या खिशाला दुहेरी कात्री

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील इतर नगरपंचायती, नगरपरिषदा, नगरपालिका आणि महानगरपालिकांनी संबंधित कामांचे प्रस्ताव वेळेत सादर करून निधी मंजूर करून घेतला, तसेच निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून कामेही सुरू केली आहेत. त्याउलट नेवासे नगरपंचायतीकडून प्रस्ताव न पाठवल्यामुळे निधी अखर्चित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जर वेळेत मान्यता घेतली नाही, तर हा निधी शासनाकडे परत जाऊ शकतो आणि प्रभाग २ व १६ मधील नागरिक लाभापासून वंचित राहू शकतात, असा इशारा देण्यात आला आहे.

सध्याच्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर प्रभाग क्रमांक २ मधील मुंबादेवी मंदिराजवळ दोन लाख लिटर क्षमतेची पाण्याची टाकी उभारणे आणि जुन्या पाणीपुरवठा विहिरीवरून पाईपलाईन टाकण्याचा प्रस्ताव तत्काळ पाठवावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

विशेष सभा बोलावण्याची मागणी

२३ जानेवारी रोजी नगराध्यक्षांना सर्वसाधारण सभेच्या अजेंड्यावर दलित वस्ती निधी संदर्भातील प्रस्ताव घेण्याबाबत लेखी पत्र देण्यात आले होते. तरीदेखील हा विषय अजेंड्यावर न घेता प्रस्ताव नियोजन समितीकडे पाठवला गेला नाही, असा आरोप सुखधान यांनी केला आहे.

Washim News: जि.प.त अवतरणार जिजाऊंसह बाल शिवबा! पालकमंत्र्यांसह राज्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत केले अनावरण

त्यामुळे हा प्रश्न तातडीने निकाली काढण्यासाठी विशेष सभा बोलवावी, अन्यथा निधी अखर्चित राहून लाभार्थी योजनेपासून वंचित राहतील, असा इशाराही त्यांनी निवेदनात दिला आहे.

कारण स्पष्ट करण्याची मागणी

सन २०२५-२६ या वर्षासाठी दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत निधी मिळवण्यात अपयश आल्यास त्याची जबाबदारी प्रशासनावर राहील, असेही सुखधान यांनी नमूद केले आहे. दलितेतर व वैशिष्ट्यपूर्ण योजनांसाठी प्रस्ताव पाठवले गेले असताना दलित वस्ती सुधार योजनेचे प्रस्ताव का पाठवले गेले नाहीत, याचे कारण प्रशासनाने स्पष्ट करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

Web Title: Ahilyanagar news complaint by deputy mayor of newasha shalini sukhdhan in nevasa nagar panchayat

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 19, 2026 | 10:24 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ahilyanagar News: जामखेडमध्ये युरिया खताचा काळाबाजार! शेतकऱ्यांच्या खिशाला दुहेरी कात्री
1

Ahilyanagar News: जामखेडमध्ये युरिया खताचा काळाबाजार! शेतकऱ्यांच्या खिशाला दुहेरी कात्री

Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न
2

Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा
3

Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

हळदीत होणार जल्लोष! ‘सुपर डुपर’ मधील ‘नाचा दणाना’ गाण्यावर थिरकणार महाराष्ट्र; ललित-विदुलाची केमिस्ट्री कमाल
4

हळदीत होणार जल्लोष! ‘सुपर डुपर’ मधील ‘नाचा दणाना’ गाण्यावर थिरकणार महाराष्ट्र; ललित-विदुलाची केमिस्ट्री कमाल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ahilyanagar News: प्रस्ताव नसल्याने 58 लाख रुपये धूळखात? नेवाशाच्या उपनगराध्यक्ष शालिनी सुखधान यांची तक्रार

Ahilyanagar News: प्रस्ताव नसल्याने 58 लाख रुपये धूळखात? नेवाशाच्या उपनगराध्यक्ष शालिनी सुखधान यांची तक्रार

Feb 19, 2026 | 10:24 PM
Washim News: जि.प.त अवतरणार जिजाऊंसह बाल शिवबा! पालकमंत्र्यांसह राज्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत केले अनावरण

Washim News: जि.प.त अवतरणार जिजाऊंसह बाल शिवबा! पालकमंत्र्यांसह राज्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत केले अनावरण

Feb 19, 2026 | 09:52 PM
Pune Airport वर १५ मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ थांबताय? वाहनचालकांनो सावधान; थेट…

Pune Airport वर १५ मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ थांबताय? वाहनचालकांनो सावधान; थेट…

Feb 19, 2026 | 09:46 PM
प्रचंड फॉर्ममध्ये Zimbabwe, सुपर 8 पूर्वी अजून एक उलटफेर, ऑस्ट्रेलियानंतर श्रीलंकेलाही नमवले

प्रचंड फॉर्ममध्ये Zimbabwe, सुपर 8 पूर्वी अजून एक उलटफेर, ऑस्ट्रेलियानंतर श्रीलंकेलाही नमवले

Feb 19, 2026 | 09:39 PM
डीएचओ मानांकनात राज्यात बुलढाणा तृतीय! अमरावती परिमंडळात द्वितीय स्थान; आरोग्य अधिकाऱ्यांची माहिती

डीएचओ मानांकनात राज्यात बुलढाणा तृतीय! अमरावती परिमंडळात द्वितीय स्थान; आरोग्य अधिकाऱ्यांची माहिती

Feb 19, 2026 | 09:39 PM
रेवती लेलेची मेहंदी! लवकरच अडकणार विवाहबंधनात; फोटोज केले शेअर

रेवती लेलेची मेहंदी! लवकरच अडकणार विवाहबंधनात; फोटोज केले शेअर

Feb 19, 2026 | 09:28 PM
उद्धव ठाकरेंनी दिला राज ठाकरे यांना तगडा झटका! शिंदेंच्या भेटीनंतर घेतला मोठा निर्णय

उद्धव ठाकरेंनी दिला राज ठाकरे यांना तगडा झटका! शिंदेंच्या भेटीनंतर घेतला मोठा निर्णय

Feb 19, 2026 | 09:19 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Feb 19, 2026 | 07:48 PM
राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

Feb 19, 2026 | 07:40 PM
Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Feb 19, 2026 | 07:26 PM
Dhule Crime News : लग्नात दोन गटात तुफान राडा; ३ जणांची निर्घृण हत्या

Dhule Crime News : लग्नात दोन गटात तुफान राडा; ३ जणांची निर्घृण हत्या

Feb 19, 2026 | 07:22 PM
Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Feb 19, 2026 | 03:27 PM
Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग

Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग

Feb 19, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Feb 18, 2026 | 03:10 PM