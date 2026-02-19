Washim News: जि.प.त अवतरणार जिजाऊंसह बाल शिवबा! पालकमंत्र्यांसह राज्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत केले अनावरण

हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून विशेष उपक्रम राबविण्यात येत आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय इमारतीच्या मुख्य प्रवेशद्वारी जिजाऊ व बाल शिवबा यांच्या शिल्पाचे अनावरण गुरुवारी करण्यात येणार आहे. या सोहळ्याला पालकमंत्री मकरंद जाधव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव आणि रक्षा खडसे प्रमुख उपस्थित राहणार आहेत.
यापूर्वी या ठिकाणी जिजाबाई यांची प्रतिमा स्थापित करण्यात आली होती. आता जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाब खरात यांच्या संकल्पनेतून जिजाऊ व बाल शिवबा यांचे भव्य शिल्प उभारण्यात आले असून, शिवजयंतीच्या औचित्यावर त्याचे अनावरण करण्यात येणार आहे. या उपक्रमामुळे जिल्ह्यातील शिवप्रेमींमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
या कार्यक्रमाला सहपालकमंत्री संजय सावकारे, कामगार मंत्री अॅड. आकाश फुंडकर, विधान परिषद सदस्य किरण सरनाईक, वसंत खंडेलवाल, धीरज लिंगाडे तसेच आमदार चैनसुख संचेती, डॉ. संजय कुटे, संजय गायकवाड, श्वेता महाले, सिद्धार्थ खरात आणि मनोज कार्यदे यांची उपस्थिती राहणार आहे. याशिवाय ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, अमरावती विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल, जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील, पोलिस अधीक्षक निलेश तांबे आदी वरिष्ठ अधिकारीही कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत.
शिल्प अनावरणासोबतच सांस्कृतिक कार्यक्रमाचेही आयोजन करण्यात आले असून, शाहीर विक्रांतसिंग राजपूत यांचा शाहिरी जागर हा कार्यक्रम विशेष आकर्षण ठरणार आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने या सोहळ्याला मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले आहे. शिवजयंतीच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित या कार्यक्रमातून ऐतिहासिक वारशाचे जतन करत नव्या पिढीमध्ये प्रेरणा निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे.