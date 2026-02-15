Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Photos »
  • Onion Will Be Very Dangerous For The Health Of These Persons Serious Digestive Disorders Will Occur

‘या’ व्यक्तींच्या आरोग्यासाठी कांदा ठरेल अतिशय घातक, उद्भवतील पचनाचे गंभीर विकार

भारतीय जेवणातील सर्वच पदार्थ बनवताना कांद्याचा वापर केला जातो. कांद्याशिवाय जेवणाला चांगली चव लागत नाही. काहींना जेवणासोबत कच्चा कांदा खायला खूप जास्त आवडतो तर काहींना जेवणातील प्रत्येक पदार्थांमध्ये कांदा लागतो. पण चवीने खाल्ला जाणारा कांदा काहींच्या आरोग्यासाठी अतिशय घातक ठरतो. यामध्ये असलेले घटक शरीरात विषासमान घटक तयार करतात, ज्यामुळे संपूर्ण आरोग्य बिघडून जाते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला कोणत्या व्यक्तींनी कांद्याचे सेवन अजिबात करू नये, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Feb 15, 2026 | 10:52 AM
'या' व्यक्तींच्या आरोग्यासाठी कांदा ठरेल अतिशय घातक, उद्भवतील पचनाचे गंभीर विकार

'या' व्यक्तींच्या आरोग्यासाठी कांदा ठरेल अतिशय घातक, उद्भवतील पचनाचे गंभीर विकार

Follow Us:
Follow Us:

1 / 5 विशिष्ट आजारांनी त्रास असलेल्या लोकांनी आहारात कांद्याचे सेवन करू नये. इरिटेबल बोवेल सिंड्रोमसारख्या गंभीर त्रासाने त्रस्त असलेल्या लोकांनी कच्चा कांदा अजिबात खाऊ नये.

विशिष्ट आजारांनी त्रास असलेल्या लोकांनी आहारात कांद्याचे सेवन करू नये. इरिटेबल बोवेल सिंड्रोमसारख्या गंभीर त्रासाने त्रस्त असलेल्या लोकांनी कच्चा कांदा अजिबात खाऊ नये.

2 / 5 कांद्यामध्ये असलेल्या कार्बोहायड्रेट्स पोट फुगणे, गॅस आणि पोटदुखी यांसारख्या समस्या निर्माण करतात. तसेच ज्यांना वारंवार अपचन किंवा ऍसिडिटी होत असेल अशांनी कांदा अजिबात खाऊ नये.

कांद्यामध्ये असलेल्या कार्बोहायड्रेट्स पोट फुगणे, गॅस आणि पोटदुखी यांसारख्या समस्या निर्माण करतात. तसेच ज्यांना वारंवार अपचन किंवा ऍसिडिटी होत असेल अशांनी कांदा अजिबात खाऊ नये.

3 / 5 कच्या कांद्याचे सेवन केल्यामुळे पोटातील ऍसिडचे प्रमाण वाढते आणि छातीमध्ये जळजळ, पोटात जळजळ इत्यादो समस्या वाढतात. कांद्यामध्ये नैसर्गिकरित्या रक्त पातळ करणारे गुणधर्म असतात.

कच्या कांद्याचे सेवन केल्यामुळे पोटातील ऍसिडचे प्रमाण वाढते आणि छातीमध्ये जळजळ, पोटात जळजळ इत्यादो समस्या वाढतात. कांद्यामध्ये नैसर्गिकरित्या रक्त पातळ करणारे गुणधर्म असतात.

4 / 5 तुमच्यावर कोणतीही शस्त्रक्रिया झाली असल्यास कांद्याचे अजिबात सेवन करू नका. डॉक्टरांच्या सल्ल्याने कांदा खावा. कांदा न खाल्ल्यास रक्तस्त्राव रोखण्यास मदत होते.

तुमच्यावर कोणतीही शस्त्रक्रिया झाली असल्यास कांद्याचे अजिबात सेवन करू नका. डॉक्टरांच्या सल्ल्याने कांदा खावा. कांदा न खाल्ल्यास रक्तस्त्राव रोखण्यास मदत होते.

5 / 5 रक्त पातळ करण्याची औषध घेत असलेल्या व्यक्तींनी कांदा बेताने खावा. कांद्यामुळे औषधांच्या परिणामात अडथळा निर्माण होऊ शकतात.

रक्त पातळ करण्याची औषध घेत असलेल्या व्यक्तींनी कांदा बेताने खावा. कांद्यामुळे औषधांच्या परिणामात अडथळा निर्माण होऊ शकतात.

Web Title: Onion will be very dangerous for the health of these persons serious digestive disorders will occur

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 15, 2026 | 10:52 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘या’ व्यक्तींच्या आरोग्यासाठी कांदा ठरेल अतिशय घातक, उद्भवतील पचनाचे गंभीर विकार

‘या’ व्यक्तींच्या आरोग्यासाठी कांदा ठरेल अतिशय घातक, उद्भवतील पचनाचे गंभीर विकार

Feb 15, 2026 | 10:52 AM
धक्कादायक! अमेरिकेत भारतीय विद्यार्थ्याचा दुर्दैवी अंत; बेपत्ता झाल्याच्या ६ दिवसानंतर सापडला मृतदेह

धक्कादायक! अमेरिकेत भारतीय विद्यार्थ्याचा दुर्दैवी अंत; बेपत्ता झाल्याच्या ६ दिवसानंतर सापडला मृतदेह

Feb 15, 2026 | 10:49 AM
अखेर चाहत्यांची संपणार प्रतीक्षा! Jana Nayagan बद्दल समोर आली मोठी अपडेट; कधी प्रदर्शित होणार चित्रपट?

अखेर चाहत्यांची संपणार प्रतीक्षा! Jana Nayagan बद्दल समोर आली मोठी अपडेट; कधी प्रदर्शित होणार चित्रपट?

Feb 15, 2026 | 10:41 AM
NEP vs WI : वेस्ट इंडिजने नाणेफेक जिंकले करणार गोलंदाजी, वाचा दोन्ही संघाची Playing 11

NEP vs WI : वेस्ट इंडिजने नाणेफेक जिंकले करणार गोलंदाजी, वाचा दोन्ही संघाची Playing 11

Feb 15, 2026 | 10:40 AM
BJP Allegations on Kapil Sibal: ‘तो दावा निव्वळ मूर्खपणा’…; एपस्टीन प्रकरणावरून कपिल सिब्बल यांचा भाजपवर पलटवार

BJP Allegations on Kapil Sibal: ‘तो दावा निव्वळ मूर्खपणा’…; एपस्टीन प्रकरणावरून कपिल सिब्बल यांचा भाजपवर पलटवार

Feb 15, 2026 | 10:29 AM
महागडा फोन आता तुमच्या बजेटमध्ये! 33,999 रुपयांत लाँच झालेला Samsung स्मार्टफोन केवळ इतक्या रुपयांत खरेदी करा, वाचा फीचर्स

महागडा फोन आता तुमच्या बजेटमध्ये! 33,999 रुपयांत लाँच झालेला Samsung स्मार्टफोन केवळ इतक्या रुपयांत खरेदी करा, वाचा फीचर्स

Feb 15, 2026 | 10:26 AM
प्रत्येक घासात मिळेल सुखाचा आनंद! दुपारच्या जेवणासाठी काकडी आणि गाजर घालून बनवा चविष्ट दहीभात, नोट करा रेसिपी

प्रत्येक घासात मिळेल सुखाचा आनंद! दुपारच्या जेवणासाठी काकडी आणि गाजर घालून बनवा चविष्ट दहीभात, नोट करा रेसिपी

Feb 15, 2026 | 10:18 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Feb 14, 2026 | 08:20 PM
Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Feb 14, 2026 | 07:15 PM
Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Feb 14, 2026 | 07:09 PM
Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Feb 14, 2026 | 07:03 PM
Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Feb 14, 2026 | 06:55 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये बालाजी उत्सव संपन्न ;बालाजी देवस्थान ट्रस्टची २० वर्षांची परंपरा

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये बालाजी उत्सव संपन्न ;बालाजी देवस्थान ट्रस्टची २० वर्षांची परंपरा

Feb 14, 2026 | 06:49 PM
Nalasopara : नालासोपारा स्टेशनबाहेरील वाहतूक कोंडीची कारणे काय

Nalasopara : नालासोपारा स्टेशनबाहेरील वाहतूक कोंडीची कारणे काय

Feb 14, 2026 | 03:32 PM