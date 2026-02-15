‘या’ व्यक्तींच्या आरोग्यासाठी कांदा ठरेल अतिशय घातक, उद्भवतील पचनाचे गंभीर विकार

भारतीय जेवणातील सर्वच पदार्थ बनवताना कांद्याचा वापर केला जातो. कांद्याशिवाय जेवणाला चांगली चव लागत नाही. काहींना जेवणासोबत कच्चा कांदा खायला खूप जास्त आवडतो तर काहींना जेवणातील प्रत्येक पदार्थांमध्ये कांदा लागतो. पण चवीने खाल्ला जाणारा कांदा काहींच्या आरोग्यासाठी अतिशय घातक ठरतो. यामध्ये असलेले घटक शरीरात विषासमान घटक तयार करतात, ज्यामुळे संपूर्ण आरोग्य बिघडून जाते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला कोणत्या व्यक्तींनी कांद्याचे सेवन अजिबात करू नये, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. (फोटो सौजन्य – istock)