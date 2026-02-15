Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
NEP vs WI : वेस्ट इंडिजने नाणेफेक जिंकले करणार गोलंदाजी, वाचा दोन्ही संघाची Playing 11

नेपाळ विरुद्ध वेस्ट इंडीज या सामन्याला सुरुवात झाली आहे. या सामन्यासी नाणेफेक पार पडले आहे या सामन्यांमध्ये वेस्ट इंडिजचा कर्णधार  शाई होपने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Updated On: Feb 15, 2026 | 10:40 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Nepal vs West Indies : नेपाळ विरुद्ध वेस्ट इंडीज यांच्यामध्ये आज मुंबईच्या वानखेडे मैदानावर विश्वचषकाचा 25 वा सामना खेळवला जाणार आहे. वेस्टइंडीजच्या संघाने या विश्वचषकामध्ये कमालीची कामगिरी केली आहे पहिल्या दोन्ही सामन्यांमध्ये विजय मिळवून सध्या गुणतालिकेमधे स्थानावर आहेत. तर नेपाळच्या संघाने पहिले दोन्ही सामने गमावले आहेत. त्यामुळे नेपाळचा संघ हा विश्वचषकाच्या सुपराच्या शर्यतीतून जवळ जवळ बाहेरच झाला आहे. पहिल्या सामन्यांमध्ये नेपाळच्या संघाने इंग्लंडच्या संघाला चांगली लढत दिली होती.

पण त्यांच्या हाती सामना चार धावांनी निसटला तर दुसरा सामन्यात इटलीने दहा विकेट्सने नेपाळचा पराभव केला होता. आजचा सामना वेस्टइंडीजच्या संघासाठी महत्त्वाचा असणार आहे. त्यांचा सुपर 8 साठी स्थान पक्के करण्याची त्यांच्याकडे आज संधी असणार आहे. नेपाळ विरुद्ध वेस्ट इंडीज या सामन्याला सुरुवात झाली आहे. या सामन्यासी नाणेफेक पार पडले आहे या सामन्यांमध्ये वेस्ट इंडिजचा कर्णधार  शाई होपने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सामन्यांमध्ये दोन्ही संघांची प्लेइंग इलेव्हन कशी असणार यावर एकदा नजर टाका.

 

