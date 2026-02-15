अखेर चाहत्यांची संपणार प्रतीक्षा! Jana Nayagan बद्दल समोर आली मोठी अपडेट; कधी प्रदर्शित होणार चित्रपट?

चित्रपट कधी होणार प्रदर्शित?
यॉर्क सिनेमाजच्या इन्स्टाग्राम पेजवर एक सूचना पोस्ट करण्यात आली होती, ज्यामध्ये चित्रपटाबाबत नवीन अपडेट दिली आहे. त्यात लिहिले आहे की, “कृपया लक्षात ठेवा की ‘जन नायकन’ हा चित्रपट ३० एप्रिलपूर्वी प्रदर्शित होणार नाही. ज्यांचे तिकिट परतफेड बाकी आहे ते येऊन ते घेऊ शकतात. नवीन प्रदर्शन तारखेसाठी तिकिटे बुक करताना आमच्या सदस्यांना प्राधान्य दिले जाईल.” असे त्यामध्ये म्हटले आहे.
या तारखेपूर्वी हा चित्रपट प्रदर्शित होणार नाही
चित्रपटामुळे निर्माण झाला मोठा वाद?
अभिनेता विजय अभिनय सोडून राजकारणात प्रवेश करणार आहे. अभिनेत्याचा शेवटचा चित्रपट, “जन नायकन”, ९ जानेवारी रोजी प्रदर्शित होणार होता. परंतु, त्याला सेन्सॉर प्रमाणपत्र मिळाले नाही. परिणामी, चित्रपट निर्मात्यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ९ जानेवारी रोजी, मद्रास उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सेन्सॉर बोर्डाला चित्रपटाला सेन्सॉर प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले. नंतर मद्रास उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या आदेशाला स्थगिती दिली. परिणामी, “जन नायकन” च्या निर्मात्यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे.
सेन्सॉर बोर्डाकडून हिरवा कंदील मिळण्याची प्रतीक्षा
अलीकडेच, “जन नायकन” च्या निर्मात्यांनी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) विरुद्धचा खटला मागे घेण्यासाठी मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी आपला निकाल दिला आहे. “जन नायकन” आता सेन्सॉर बोर्डाकडून पुनरावलोकन केले जाणार आहे. त्यानंतरच नवीन प्रदर्शन तारीख जाहीर केली जाणार असल्याचे समजले आहे. तसेच, परदेशी वितरकाच्या निवेदनातून हे स्पष्ट होते की हा चित्रपट ३० एप्रिलपूर्वी प्रदर्शित होणार नाही.