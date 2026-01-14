BMC Election 2026 Photos: 'अदाणी, मराठी अन्...; 'देवाभाऊ' की ठाकरे बंधू? मुंबईकर कोणाला निवडणार...

राज्यात उद्या 19 महानगरपालिकांसाठी मतदान होणार आहे. तर परवा निकाल जाहीर होणार आहेत. दरम्यान मुंबईची निवडणूक यंदा सर्वात महत्वाची असल्याचे म्हटले जात आहे. भाजप शिवसेना युती विरुद्ध ठाकरे बंधू अशी लढत होणार आहे. यामध्ये मराठी भाषा, मुंबईचा विकास, अमराठी-मराठी, अंबानी, अडाणी, मुंबईला राज्यापासून तोडण्याचा डाव असे अनेक मुद्दे प्रचारात पाहण्यास मिळाले. तसेच भाजपकडून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जास्तीत जास्त विकासावरच भाष्य केल्याचे दिसून आले. दरम्यान 16 तारखेला मुंबईकर जनता कोणाच्या परड्यात यश देणार हे पहावे लागणार आहे.