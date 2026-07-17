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Tesla Top 5 Luxury Cars: टेस्लाच्या टॉप ५ सर्वात आलिशान आणि महागड्या कार्स; पाहा त्यांची किंमत आणि जबरदस्त फीचर्स!

अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, पर्यावरणपूरक इंजिन आणि वेगवान परफॉर्मन्सच्या जोडीने 'टेस्ला' कंपनीने जगभरातील लक्झरी कार बाजारपेठेत आपले एक वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. आजच्या काळात टेस्लाच्या गाड्या केवळ इलेक्ट्रिक वाहने राहिलेल्या नसून, त्या स्टेटस सिम्बॉल आणि अति-आरामदायी प्रवासाचे उत्तम माध्यम बनल्या आहेत. या कार्समधील स्वयंचलित ड्रायव्हिंग, भविष्यातील डिझाइन आणि थिएटरसारखा अनुभव देणाऱ्या स्क्रीन ग्राहकांना आकर्षित करतात. जर तुम्हीही उत्तम आराम आणि सुपर-स्पीडच्या शोधात असाल, तर टेस्लाच्या लाइनअपमध्ये एकापेक्षा एक सरस पर्याय उपलब्ध आहेत. चला तर मग जाणून घेऊया जगाला भुरळ घालणाऱ्या टेस्लाच्या टॉप ५ सर्वात आलिशान आणि महागड्या कार्सबद्दल!

Updated On: Jul 17, 2026 | 10:23 PM
Tesla Top 5 Luxury Cars: टेस्लाच्या टॉप ५ सर्वात आलिशान आणि महागड्या कार्स; पाहा त्यांची किंमत आणि जबरदस्त फीचर्स!
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1 / 5 टेस्ला मॉडेल एस प्लेड (Tesla Model S Plaid) ही टेस्लाची सर्वात आलिशान फ्लॅगशिप सेडान कार असून ती तिच्या वेगवान परफॉर्मन्ससाठी जगभर ओळखली जाते. या कारमध्ये १७ इंचाची मोठी मुख्य टचस्क्रीन, मागच्या सीटवरील प्रवाशांसाठी स्वतंत्र एंटरटेनमेंट स्क्रीन आणि २२-स्पीकरची सराउंड साउंड सिस्टीम देण्यात आली आहे. अवघ्या २ सेकंदांपेक्षा कमी वेळात १०० किमी प्रतितास वेग पकडणारी ही लक्झरी कार आराम आणि स्पीडचे एक अप्रतिम उदाहरण आहे.

टेस्ला मॉडेल एस प्लेड (Tesla Model S Plaid) ही टेस्लाची सर्वात आलिशान फ्लॅगशिप सेडान कार असून ती तिच्या वेगवान परफॉर्मन्ससाठी जगभर ओळखली जाते. या कारमध्ये १७ इंचाची मोठी मुख्य टचस्क्रीन, मागच्या सीटवरील प्रवाशांसाठी स्वतंत्र एंटरटेनमेंट स्क्रीन आणि २२-स्पीकरची सराउंड साउंड सिस्टीम देण्यात आली आहे. अवघ्या २ सेकंदांपेक्षा कमी वेळात १०० किमी प्रतितास वेग पकडणारी ही लक्झरी कार आराम आणि स्पीडचे एक अप्रतिम उदाहरण आहे.

2 / 5 टेस्ला मॉडेल एक्स प्लेड (Tesla Model X Plaid) ही टेस्लाची सर्वात मोठी प्रीमियम एसयूव्ही (SUV) कार असून तिच्यामध्ये ६ ते ७ प्रवाशांसाठी अत्यंत आलिशान बैठक व्यवस्था मिळते. या कारचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे तिचे 'फाल्कन विंग डोअर्स' आहेत, जे वरच्या बाजूला पक्षाच्या पंखांसारखे उघडतात. या हाय-टेक एसयूव्हीमध्ये पॅनोरामिक ग्लास रूफ (काचेचे छत) असून ती जगातील सर्वात वेगवान आणि लक्झरियस फॅमिली गाड्यांपैकी एक आहे.

टेस्ला मॉडेल एक्स प्लेड (Tesla Model X Plaid) ही टेस्लाची सर्वात मोठी प्रीमियम एसयूव्ही (SUV) कार असून तिच्यामध्ये ६ ते ७ प्रवाशांसाठी अत्यंत आलिशान बैठक व्यवस्था मिळते. या कारचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे तिचे 'फाल्कन विंग डोअर्स' आहेत, जे वरच्या बाजूला पक्षाच्या पंखांसारखे उघडतात. या हाय-टेक एसयूव्हीमध्ये पॅनोरामिक ग्लास रूफ (काचेचे छत) असून ती जगातील सर्वात वेगवान आणि लक्झरियस फॅमिली गाड्यांपैकी एक आहे.

3 / 5 टेस्ला सायबरट्रक - सायबरबीस्ट (Tesla Cybertruck - Cyberbeast) हा टेस्लाचा भविष्यातील डिझाइन असलेला एक अत्यंत शक्तिशाली, बुलेटप्रूफ स्टेनलेस स्टीलचा बनलेला इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक आहे. बाहेरील सांगाडा रफ-टफ असला तरी आतून हा ट्रक १५-स्पीकर साउंड सिस्टीम आणि प्रशस्त केबिनसह प्रचंड लक्झरियस बनवला आहे. 'सायबरबीस्ट' हे याचे टॉप मॉडेल असून ते स्पोर्ट्स कारसारखा वेग आणि एका लक्झरी जहाजासारखा आरामदायी अनुभव देते.

टेस्ला सायबरट्रक - सायबरबीस्ट (Tesla Cybertruck - Cyberbeast) हा टेस्लाचा भविष्यातील डिझाइन असलेला एक अत्यंत शक्तिशाली, बुलेटप्रूफ स्टेनलेस स्टीलचा बनलेला इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक आहे. बाहेरील सांगाडा रफ-टफ असला तरी आतून हा ट्रक १५-स्पीकर साउंड सिस्टीम आणि प्रशस्त केबिनसह प्रचंड लक्झरियस बनवला आहे. 'सायबरबीस्ट' हे याचे टॉप मॉडेल असून ते स्पोर्ट्स कारसारखा वेग आणि एका लक्झरी जहाजासारखा आरामदायी अनुभव देते.

4 / 5 टेस्ला मॉडेल वाय प्रीमियम / एल (Tesla Model Y Premium / L) ही टेस्लाची अत्यंत लोकप्रिय मध्यम आकाराची एसयूव्ही असून ती अधिकृतपणे भारतीय बाजारपेठेत उपलब्ध झाली आहे. याच्या नवीन मॉडेलमध्ये १६ इंचाची मुख्य स्क्रीन, व्हेंटिलेटेड (हवेशीर) सीट्स, ॲम्बियंट लायटिंग आणि मागील प्रवाशांसाठी स्वतंत्र ८ इंचाची स्क्रीन दिली आहे. विशेषतः भारतासाठी आलेल्या ६-सीटर 'Model Y L' व्हेरिएंटमध्ये ३ रो (ओळींची) आसन व्यवस्था आणि वाढीव लेगरूमसह उत्तम आराम मिळतो.

टेस्ला मॉडेल वाय प्रीमियम / एल (Tesla Model Y Premium / L) ही टेस्लाची अत्यंत लोकप्रिय मध्यम आकाराची एसयूव्ही असून ती अधिकृतपणे भारतीय बाजारपेठेत उपलब्ध झाली आहे. याच्या नवीन मॉडेलमध्ये १६ इंचाची मुख्य स्क्रीन, व्हेंटिलेटेड (हवेशीर) सीट्स, ॲम्बियंट लायटिंग आणि मागील प्रवाशांसाठी स्वतंत्र ८ इंचाची स्क्रीन दिली आहे. विशेषतः भारतासाठी आलेल्या ६-सीटर 'Model Y L' व्हेरिएंटमध्ये ३ रो (ओळींची) आसन व्यवस्था आणि वाढीव लेगरूमसह उत्तम आराम मिळतो.

5 / 5 नवीन टेस्ला रोडस्टर (New Tesla Roadster) ही टेस्लाची आगामी काळातील सर्वात महागडी आणि सुपर-लक्झरी स्पोर्ट्स कार असणार आहे जी उघड्या छताच्या (कन्व्हर्टेबल) डिझाइनसह येईल. यामध्ये रेसिंग ट्रॅकवरील कारसारखे अत्याधुनिक इंटिरियर आणि विशेष 'फाउंडर्स सिरीज'चे प्री-बुकिंग डिझाइन दिले जाईल. टेस्लाच्या दाव्यानुसार, ही कार एका चार्जमध्ये तब्बल १,००० किमी धावू शकणार असून तिचा टॉप स्पीड ४०० किमी प्रतितास पेक्षा जास्त असेल.

नवीन टेस्ला रोडस्टर (New Tesla Roadster) ही टेस्लाची आगामी काळातील सर्वात महागडी आणि सुपर-लक्झरी स्पोर्ट्स कार असणार आहे जी उघड्या छताच्या (कन्व्हर्टेबल) डिझाइनसह येईल. यामध्ये रेसिंग ट्रॅकवरील कारसारखे अत्याधुनिक इंटिरियर आणि विशेष 'फाउंडर्स सिरीज'चे प्री-बुकिंग डिझाइन दिले जाईल. टेस्लाच्या दाव्यानुसार, ही कार एका चार्जमध्ये तब्बल १,००० किमी धावू शकणार असून तिचा टॉप स्पीड ४०० किमी प्रतितास पेक्षा जास्त असेल.

Web Title: Teslas top five luxurious and costly cars automobile

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Published On: Jul 17, 2026 | 10:23 PM

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