Tesla Top 5 Luxury Cars: टेस्लाच्या टॉप ५ सर्वात आलिशान आणि महागड्या कार्स; पाहा त्यांची किंमत आणि जबरदस्त फीचर्स!

अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, पर्यावरणपूरक इंजिन आणि वेगवान परफॉर्मन्सच्या जोडीने 'टेस्ला' कंपनीने जगभरातील लक्झरी कार बाजारपेठेत आपले एक वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. आजच्या काळात टेस्लाच्या गाड्या केवळ इलेक्ट्रिक वाहने राहिलेल्या नसून, त्या स्टेटस सिम्बॉल आणि अति-आरामदायी प्रवासाचे उत्तम माध्यम बनल्या आहेत. या कार्समधील स्वयंचलित ड्रायव्हिंग, भविष्यातील डिझाइन आणि थिएटरसारखा अनुभव देणाऱ्या स्क्रीन ग्राहकांना आकर्षित करतात. जर तुम्हीही उत्तम आराम आणि सुपर-स्पीडच्या शोधात असाल, तर टेस्लाच्या लाइनअपमध्ये एकापेक्षा एक सरस पर्याय उपलब्ध आहेत. चला तर मग जाणून घेऊया जगाला भुरळ घालणाऱ्या टेस्लाच्या टॉप ५ सर्वात आलिशान आणि महागड्या कार्सबद्दल!