Rahul Gandhi: १० वर्षांत १५२ पेपरफुटी, पण एकालाही शिक्षा नाही…‘, विद्यार्थी’ कार्यक्रमात राहुल गांधींचा सरकारवर घणाघाती हल्ला

भारतात पेपरफुटीसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. ही भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेची अवस्था आहे. ती वाढत आहे. पेपरफुटीच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. गेल्या १० वर्षांत पेपरफुटीमुळे ७.५ कोटी विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे. १५२ पेपरफुटीच्या घटना घडल्या आहेत. किती पेपरफुटी झाल्या हे लोकांना माहीतही नाही. हा भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी एक मोठा प्रश्न आहे. हा त्यांच्या मेहनतीचा अपमान आहे.
राहुल गांधी म्हणाले की, देशातील ९ कोटी इच्छुकांंपैकी केवळ ६ लाखच यशस्वी होतात. याचा अर्थ १५० तरुणांपैकी केवळ १ जण यशस्वी होईल. तथापि, देशात दोन मार्ग आहेत: पहिला मार्ग प्रामाणिकपणाचा आणि दुसरा भ्रष्टाचार आणि पेपरफुटीचा. तथापि, देशातील ९९% विद्यार्थी प्रामाणिक आहेत आणि भ्रष्टाचाराचा मार्ग अवलंबत नाहीत. मात्र, १% लोक व्यवस्थेचा गैरफायदा घेतात आणि भ्रष्टाचाराचा मार्ग स्वीकारतात, ज्यामुळे उर्वरित विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते.
LIVE: #ChhatronKiGoonj | Dehradun | Uttarakhand | #ShikshaRevolution https://t.co/z94YEIzZ5w — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 17, 2026
ते म्हणाले की, पहिला अन्याय म्हणजे शिक्षणाचा नऊ लाख रुपयांचा खर्च, पाचपैकी चार दरवाजे बंद होतात आणि १५० विद्यार्थ्यांपैकी केवळ एकच यश मिळवू शकतो. शेवटचा अन्याय म्हणजे पेपरफुटीचा अन्याय. आजची चर्चा पेपरफुटीबद्दल आहे. पेपर कोण आणि कसे फोडते?
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ते म्हणाले की, वरपासून खालपर्यंत संपूर्ण व्यवस्था पेपरफुटीमध्ये सामील आहे. सर्वात खालच्या स्तरावर कोचिंग सेंटर्स, त्यानंतर माफिया, आणि त्याही वर एनटीए, मग मंत्रालय. तुमच्या मेहनतीची खिल्ली उडवली जात आहे.
राहुल गांधी म्हणाले, “तुम्ही सर्वजण मला भेटायला इथे आलात, यासाठी मी तुमचा मनापासून आभारी आहे. मला तुमच्याशी भारतासमोरील मुख्य समस्येबद्दल बोलायचे आहे. ही समस्या आपल्या मुलामुलींच्या आणि तरुणांच्या भविष्याबद्दल आहे. ही आपल्या शिक्षण व्यवस्थेबद्दल आणि विशेषतः आपल्या परीक्षा पद्धतीबद्दल आहे. ही राजकीय सभा नाही. ही सभा नव्या शिक्षणविश्वाबद्दल, त्यांच्या भविष्याबद्दल, त्यांच्या संघर्षांबद्दल आणि आपल्यासमोरील आव्हानांबद्दल आहे.” मृत रिया थापाचे वडील राहुल गांधींच्या मंचावर आले. त्यांनी मंचावरून सांगितले की, त्यांची मुलगी रात्रंदिवस अभ्यास करायची. पेपरफुटीमुळे तिने आत्महत्या केली, असे सांगून ते ढसाढसा रडले. रियाच्या वडिलांचे शब्द ऐकून प्रेक्षक भावूक झाले.
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