शुक्रवार, 17 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

आमिर खानच्या Ex पत्नीने Sonam Wangchuk यांना जाहीर केला पाठिंबा! ‘I Support Sonam’ पोस्ट केली शेअर

Updated On: Jul 17, 2026 | 09:32 PM IST
जाहिरात
सारांश

चित्रपट निर्माती किरण राव यांनी हवामान कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या सुरू असलेल्या आमरण उपोषणाला जाहीर पाठिंबा दिला आहे. लडाखला संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीअंतर्गत संरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी वांगचुक दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे गेल्या २० दिवसांपासून उपोषण करत आहेत.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

चित्रपट निर्माती किरण राव यांनी हवामान कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या सुरू असलेल्या आमरण उपोषणाला पाठिंबा जाहीर केला आहे. लडाखला संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीअंतर्गत संरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे वांगचुक गेल्या २० दिवसांपासून उपोषण करत आहेत. त्यांच्या प्रकृतीबाबत वाढती चिंता व्यक्त होत असताना किरण राव यांनी सरकारने आंदोलनकर्त्यांशी तातडीने चर्चा करावी, असे आवाहन केले आहे.

Bhootam Bhayam Movie : आता बहरणार प्रेमपुष्प! आली आली ‘सरोजिनी’, GenZ साठी स्पेशल लव्ह सॉंग

किरण राव यांनी इन्स्टाग्रामवरील प्रोफाइल फोटो बदलून “I Support Sonam” असा संदेश असलेले छायाचित्र ठेवत आपली भूमिका स्पष्ट केली. सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये त्यांनी सोनम वांगचुक, अभिजीत दिपके आणि विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी आंदोलन करणाऱ्या सर्व नागरिकांशी एकजूट व्यक्त केली. लोकांच्या मागण्या समजून घेण्यासाठी सरकारने संवादाचा मार्ग स्वीकारावा आणि सुरू असलेला पेच लवकर सोडवावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

यापूर्वी अभिनेता आमिर खान यांनी ‘3 Idiots’ चित्रपटातील ‘रँचो’ हे पात्र सोनम वांगचुक यांच्या आयुष्यावर आधारित नसल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, वांगचुक यांच्या प्रकृतीबद्दल चिंता व्यक्त करत त्यांनी त्यांचे उपोषण लवकर संपुष्टात यावे, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली होती.

Malaika Arora Boyfriend: ग्रीसमधील सुट्ट्यांमध्ये ‘मिस्ट्री मॅन’सोबत दिसली मलायका अरोरा? एका फोटोने रंगली चर्चा

दरम्यान, प्रकाश राज, सोनी राजदान, अतुल कुलकर्णी, अभय देओल, शबाना आझमी, अदिती राव हैदरी आणि अनुराग कश्यप यांच्यासह अनेक कलाकारांनी वांगचुक यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. तसेच भुवन बाम, मुनव्वर फारुकी, आशिष चंचलानी आणि पुरव झा यांसारख्या डिजिटल क्रिएटर्सनीही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या आंदोलनाचा संदेश अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

Web Title: Aamir khans ex wife kiran rao supports sonam wangchuk

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 17, 2026 | 09:32 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘…तर चीनला रोखणार नाही’ ; सोनम वांगचुक भारतावरील ‘त्या’ विधानामुळे ट्रोल; पण व्हायरल VIDEO मागचं सत्य काही औरच
1

‘…तर चीनला रोखणार नाही’ ; सोनम वांगचुक भारतावरील ‘त्या’ विधानामुळे ट्रोल; पण व्हायरल VIDEO मागचं सत्य काही औरच

‘राहुल गांधी नव्हे, मोदींनी वांगचुक यांची भेट का घेतली नाही?’ हर्षवर्धन सपकाळांचा भाजपवर हल्लाबोल
2

‘राहुल गांधी नव्हे, मोदींनी वांगचुक यांची भेट का घेतली नाही?’ हर्षवर्धन सपकाळांचा भाजपवर हल्लाबोल

‘राज ठाकरेंना ढेकळं कळतात का?’ गुणरत्न सदावर्तेंचा हल्लाबोल; सोनम वांगचुक आंदोलनावरूनही केली टीका
3

‘राज ठाकरेंना ढेकळं कळतात का?’ गुणरत्न सदावर्तेंचा हल्लाबोल; सोनम वांगचुक आंदोलनावरूनही केली टीका

Aamir Khan On Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणावर आमिर खाननं सोडलं मौन; ‘3 Idiots’वरही दिलं स्पष्टीकरण
4

Aamir Khan On Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणावर आमिर खाननं सोडलं मौन; ‘3 Idiots’वरही दिलं स्पष्टीकरण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आमिर खानच्या Ex पत्नीने Sonam Wangchuk यांना जाहीर केला पाठिंबा! ‘I Support Sonam’ पोस्ट केली शेअर

आमिर खानच्या Ex पत्नीने Sonam Wangchuk यांना जाहीर केला पाठिंबा! ‘I Support Sonam’ पोस्ट केली शेअर

Jul 17, 2026 | 09:32 PM
बारामतीची श्रावणी कुदळे नीट परीक्षेत महाराष्ट्रात प्रथम, देशात मुलींमध्ये देखील अव्वल

बारामतीची श्रावणी कुदळे नीट परीक्षेत महाराष्ट्रात प्रथम, देशात मुलींमध्ये देखील अव्वल

Jul 17, 2026 | 09:16 PM
Prakriti Nautiyal : सिनेसृष्टीतून आणखीन एक जोडपं दुरावलं! घटस्फोटासाठी दाखल केला अर्ज, लग्नाला झालीत दोन वर्ष

Prakriti Nautiyal : सिनेसृष्टीतून आणखीन एक जोडपं दुरावलं! घटस्फोटासाठी दाखल केला अर्ज, लग्नाला झालीत दोन वर्ष

Jul 17, 2026 | 09:08 PM
साखर नाही, गूळही नाही! तरीही चवीला अप्रतिम; घरच्या घरी बनवा हेल्दी शुगर-फ्री लाडू

साखर नाही, गूळही नाही! तरीही चवीला अप्रतिम; घरच्या घरी बनवा हेल्दी शुगर-फ्री लाडू

Jul 17, 2026 | 09:04 PM
निविदा प्रक्रिया पारदर्शक; ७५ लाखांची बचत केली, घोटाळ्याचा प्रश्नच नाही – नगराध्यक्ष अनिल सावंत

निविदा प्रक्रिया पारदर्शक; ७५ लाखांची बचत केली, घोटाळ्याचा प्रश्नच नाही – नगराध्यक्ष अनिल सावंत

Jul 17, 2026 | 09:01 PM
Fifa World Cup 2026: विश्वकप जिंकणाऱ्या टीमला मिळणार खास ‘भेट’, Medal सह खास चॅम्पियनशिप रिंग

Fifa World Cup 2026: विश्वकप जिंकणाऱ्या टीमला मिळणार खास ‘भेट’, Medal सह खास चॅम्पियनशिप रिंग

Jul 17, 2026 | 08:50 PM
चार महिन्यांनंतर परिवहन समितीला मुहूर्त; २० जुलैला १२ सदस्यांची घोषणा, भाजपचे १०, एमआयएम व शिवसेनेला प्रत्येकी एक जागा

चार महिन्यांनंतर परिवहन समितीला मुहूर्त; २० जुलैला १२ सदस्यांची घोषणा, भाजपचे १०, एमआयएम व शिवसेनेला प्रत्येकी एक जागा

Jul 17, 2026 | 08:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा