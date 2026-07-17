आमिर खानच्या Ex पत्नीने Sonam Wangchuk यांना जाहीर केला पाठिंबा! ‘I Support Sonam’ पोस्ट केली शेअर

चित्रपट निर्माती किरण राव यांनी हवामान कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या सुरू असलेल्या आमरण उपोषणाला पाठिंबा जाहीर केला आहे. लडाखला संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीअंतर्गत संरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे वांगचुक गेल्या २० दिवसांपासून उपोषण करत आहेत. त्यांच्या प्रकृतीबाबत वाढती चिंता व्यक्त होत असताना किरण राव यांनी सरकारने आंदोलनकर्त्यांशी तातडीने चर्चा करावी, असे आवाहन केले आहे.
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किरण राव यांनी इन्स्टाग्रामवरील प्रोफाइल फोटो बदलून “I Support Sonam” असा संदेश असलेले छायाचित्र ठेवत आपली भूमिका स्पष्ट केली. सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये त्यांनी सोनम वांगचुक, अभिजीत दिपके आणि विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी आंदोलन करणाऱ्या सर्व नागरिकांशी एकजूट व्यक्त केली. लोकांच्या मागण्या समजून घेण्यासाठी सरकारने संवादाचा मार्ग स्वीकारावा आणि सुरू असलेला पेच लवकर सोडवावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
यापूर्वी अभिनेता आमिर खान यांनी ‘3 Idiots’ चित्रपटातील ‘रँचो’ हे पात्र सोनम वांगचुक यांच्या आयुष्यावर आधारित नसल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, वांगचुक यांच्या प्रकृतीबद्दल चिंता व्यक्त करत त्यांनी त्यांचे उपोषण लवकर संपुष्टात यावे, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली होती.
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दरम्यान, प्रकाश राज, सोनी राजदान, अतुल कुलकर्णी, अभय देओल, शबाना आझमी, अदिती राव हैदरी आणि अनुराग कश्यप यांच्यासह अनेक कलाकारांनी वांगचुक यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. तसेच भुवन बाम, मुनव्वर फारुकी, आशिष चंचलानी आणि पुरव झा यांसारख्या डिजिटल क्रिएटर्सनीही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या आंदोलनाचा संदेश अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला आहे.