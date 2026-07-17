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Iran US Conflict: इराणच्या जमिनीवर अमेरिका लढायला उतरणार? ट्रम्प वैतागले, दक्षिण इराणवर हल्ले वाढवले

Updated On: Jul 17, 2026 | 09:54 PM IST
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सारांश

युद्ध पुन्हा सुरु झाल्यापासून गेल्या ४८ तासात अमेरिकेने इराणवरील हल्ले अधिक तीव्र केले आहेत . इराणच्या महत्वाचा ठिकाणांवर हल्ले करून इराणला शरण येण्यासाठी दबाव निर्माण करण्यात येत आहे . तसेच अमेरिकेच्या वर्तुळात हि जमिनीवर लढायला उतारण्याआधी असणारी तयारी आहे . पण दुसऱ्या बाजूला असं करणं हा खूपच धाडसी निर्णय आहे . हा निर्णय घेणं

फोटो सौजन्य AI

फोटो सौजन्य AI

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विस्तार

वॉशिंग्टन / तेहरान :

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष आता धोकादायक वळणावर आला आहे. गेल्या 72 तासांत अमेरिकेने दक्षिण इराणमधील हवाई हल्ले लक्षणीयरीत्या वाढवले आहेत. वृत्तसंस्थांच्या माहितीनुसार बंदर, रस्ते, तेल पाइपलाइन आणि लष्करी लॉजिस्टिक्स केंद्रांना लक्ष्य करण्यात आले आहे.या पार्श्वभूमीवर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीमची तातडीची बैठक घेतली. सूत्रांचे म्हणणे आहे की इराणकडून होणाऱ्या प्रॉक्सी हल्ल्यांमुळे आणि आखाती भागातील अमेरिकी तळांवर वाढणाऱ्या धोक्यामुळे ट्रम्प वैतागले आहेत. त्यांनी पेंटागॉनला दबाव अधिक वाढवा असे आदेश दिल्याचे सांगितले जाते.

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हवाई मोहीम ते जमिनीवरील युद्ध?

सध्या अमेरिका केवळ हवाई आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्यांपुरतीच मर्यादित आहे. पण वॉशिंग्टनमधील काही वरिष्ठ अधिकारी खाजगीत ग्राउंड इन्कर्शन च्या पर्यायांवरही चर्चा करत आहेत. याच कारणामुळे बाजारात आणि राजकीय वर्तुळात तणाव आहे.मात्र इराणने कठोर इशारा दिला आहे. इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्डचे कमांडर म्हणाले, आमच्या भूमीवर एकही परदेशी बूट पडल्यास त्याचा आम्ही चोख प्रत्युत्तर देऊ. याची किंमत संपूर्ण प्रदेशाला मोजावी लागेल. इराणने आखाती देशांतील अमेरिकी तळ आणि जहाजांना लक्ष्य करण्याची धमकीही दिली आहे.जेव्हा जेव्हा अमेरिका जमिनीवर उतरून लढायला गेली आहे . तेव्हा तेव्हा इराक वगळता तिला सपाटून मार खावा लागला आहे . याची उदाहरण जसे कि अफगाणिस्थान , व्हियेतनाम , आणि इराणचा सुद्धा जमिनीवर लढण्याचा मोठा अनुभव आहे . इराण ने जवळपास १४ वर्ष इराक सोबत युद्ध केलेलं आहे . आणि तसेच इराण हा काही इराक सारखा सपाट प्रदेश असणारा देश नाही . इराणमध्ये डोंगर आहेत , वाळवंट आहे , समुद्र आहे , त्यामुळे जमिनीवर अमेरिकेची ची दमछाक होऊ शकते हे जवळपास निश्चित आहे .

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जगासाठी 3 मोठी चिंता

तज्ञांच्या मते पुढील escalation मुळे 3 मोठे धोके आहेत.

पहिला मानवी संकट.

जमिनीवरील युद्ध झाले तर हजारो नागरिक आणि सैनिक मारले जाऊ शकतात.

दुसरा आर्थिक धक्का.

इराण होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद करण्याची धमकी देत आहे. तसे झाल्यास कच्च्या तेलाचे दर 150 डॉलरपर्यंत जाऊ शकतात.

तिसरा प्रादेशिक युद्ध.

लेबनॉनचा हिज्बुल्ला, येमेनचे हूती आणि इराकमधील गट या संघर्षात उडी घेऊ शकतात.व्हाइट हाउसने अद्याप जमिनीवरील सैन्य पाठवण्याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले, आम्हाला युद्ध नको आहे. पण अमेरिका आणि आमच्या मित्रराष्ट्रांच्या सुरक्षेशी कोणी खेळ करू शकत नाही. पुढील 48 तास निर्णायक मानले जात आहेत. इराण कसा प्रतिसाद देतो आणि अमेरिका किती पुढे जाते यावरच संपूर्ण मध्यपूर्वेचे भवितव्य अवलंबून आहे.

Web Title: Will america go to war on iranian soil trump is upset increases attacks on southern iran

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Published On: Jul 17, 2026 | 09:54 PM

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