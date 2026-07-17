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पॉवर रेंजर्स! २००० च्या दशकातील भारतीय मनोरंजन विश्वात इतिहास घडवणारा टीव्ही शो!

Updated On: Jul 17, 2026 | 10:05 PM IST
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सारांश

२००० च्या दशकात 'पॉवर रेंजर्स' या टीव्ही शोने भारतीय बालपणीच्या विश्वात आणि मनोरंजन क्षेत्रात एक अभूतपूर्व इतिहास घडवला. मैत्री, एकता आणि वाईटावर चांगल्याच्या विजयाची शिकवण देणाऱ्या या शोच्या आठवणी आजच्या डिजिटल आणि टचस्क्रीन युगातही प्रत्येक भारतीय मनामध्ये कायम जिवंत आहेत.

पॉवर रेंजर्स! २००० च्या दशकातील भारतीय मनोरंजन विश्वात इतिहास घडवणारा टीव्ही शो!
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विस्तार

तुम्हाला तो काळ आठवतोय? संध्याकाळचे साडेपाच किंवा सहा वाजण्याची आपण आतुरतेने वाट पाहायचो. हातातील खेळाचे समान बाजूला सारून, होमवर्कची वही घाईघाईने मिटवून आपण टीव्ही स्क्रीनसमोर ठाण मांडून बसायचो. कारण वेळ झालेली असायची आपल्या लाडक्या हिरोंची- ‘पॉवर रेंजर्स’ची! २००० च्या दशकात या एका विदेशी कार्यक्रमाने भारतीय मनोरंजन विश्वात आणि लहान मुलांच्या मनात असा काही इतिहास घडवला, जो आजची पिढी कधीच विसरू शकत नाही.

 

लहानपणीची ती जादू आणि क्रेझ

 

पॉवर रेंजर्स हा केवळ एक टीव्ही शो नव्हता, तर ते आपल्या रोजच्या जगण्याचा एक अविभाज्य भाग बनला होता. ‘पॉवर रेंजर्स डाइनो थंडर’, ‘एसपीडी’ किंवा ‘मायटी मॉर्फिन’ सुरू झाले की घराघरांमध्ये एक वेगळाच उत्साह असायचा.

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रंगांची जादू आणि आपली आवड

लाल, निळा, काळा, पिवळा आणि गुलाबी… प्रत्येक मित्राचा एक ठरलेला रंग असायचा. “मी रेड रेंजर, तू ब्लू रेंजर!” यावरून मित्रांमध्ये होणारे वाद आजही चेहऱ्यावर हसू आणते.

ॲक्शन आणि संवाद

“डिनो थंडर, पॉवर अप!” किंवा “एसपीडी इमर्जन्सी!” हे संवाद आपल्यासाठी केवळ वाक्य नव्हते, तर तो एक मंत्र होता. हवेत लाथा-बुक्के मारत त्या ॲक्शनची नक्कल करणे हा प्रत्येक भारतीय मुलाचा आवडता उद्योग असायचा.

खेळण्यांचे मार्केट

शाळांच्या दप्तरांपासून ते कंपास पेटीपर्यंत आणि वॉटर बॉटलपासून ते वाढदिवसाच्या रिटर्न गिफ्ट्सपर्यंत, सगळीकडे फक्त आणि फक्त रेंजर्सचेच फोटो दिसायचे. बाजारात मिळणारे त्यांचे प्लास्टिकचे ‘मॉर्फर’ खेळणे हातात आले की आपण स्वतःला जगातले सर्वात शक्तिशाली समजायचो.

 

 

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संस्कार आणि मैत्रीची शिकवण

या शो ने आपल्याला केवळ मनोरंजन दिले नाही, तर नकळत खूप काही शिकवले. वाईटावर चांगल्याचा विजय कसा होतो, हे त्यातील खलनायकांचा पराभव पाहून समजायचे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जेव्हा सगळे रेंजर्स एकत्र येऊन आपला ‘मेगाझॉर्ड’ रोबोट बनवायचे, तेव्हा ‘एकता’ आणि ‘मैत्री’ काय असते, याचा पहिला धडा आपल्याला मिळाला.

आजच्या ‘टचस्क्रीन’ आणि ‘डिजिटल‘ युगात कितीही नवनवीन व्हिडिओ गेम्स किंवा कार्टून्स आले, तरी २००० च्या दशकातील त्या पॉवर रेंजर्सची जागा कोणीही घेऊ शकत नाही. तो काळ, ते मित्र आणि टीव्हीसमोर बसून मारलेल्या त्या आनंदाच्या उड्या… हा आपल्या बालपणातील सर्वात सुंदर आणि ऐतिहासिक ठेवा आहे.

Web Title: Power rangers the nostalgic tv show of 2000s

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Published On: Jul 17, 2026 | 10:05 PM

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