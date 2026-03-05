कडाक्याच्या उन्हाळ्यात शरीराला मिळेल थंडावा! सोप्या पद्धतीमध्ये घरी बनवा ‘हे’ थंडगार मॉकटेल्स

उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर उन्हाचा पारा खूप जास्त वाढतो. कडक उन्हात कुठेही बाहेर जाऊन आल्यानंतर डोकेदुखी किंवा आरोग्यासंबंधित गंभीर समस्या उद्भवतात. सतत येणाऱ्या घामामुळे संपूर्ण शरीर डिहायड्रेट होऊन जाते, ज्यामुळे शरीरात थकवा, अशक्तपणा वाढण्याची खूप जास्त शक्यता असते. त्यामुळे कडक उन्हात बाहेर जाऊन आल्यानंतर थंडगार पेयांचे सेवन करावे. या पेयांच्या सेवनामुळे शरीरात वाढलेली उष्णता कमी होईल आणि पोटात थंडावा कायम टिकून राहील. ही पेय केवळ चवीसाठीच नाहीतर संपूर्ण शरीरासाठी फायदेशीर ठरतात. (फोटो सौजन्य – istock)