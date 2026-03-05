Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Photos »
  • The Body Will Get Cool In The Harsh Summer Make These Chilled Mocktails At Home In An Easy Way

कडाक्याच्या उन्हाळ्यात शरीराला मिळेल थंडावा! सोप्या पद्धतीमध्ये घरी बनवा ‘हे’ थंडगार मॉकटेल्स

उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर उन्हाचा पारा खूप जास्त वाढतो. कडक उन्हात कुठेही बाहेर जाऊन आल्यानंतर डोकेदुखी किंवा आरोग्यासंबंधित गंभीर समस्या उद्भवतात. सतत येणाऱ्या घामामुळे संपूर्ण शरीर डिहायड्रेट होऊन जाते, ज्यामुळे शरीरात थकवा, अशक्तपणा वाढण्याची खूप जास्त शक्यता असते. त्यामुळे कडक उन्हात बाहेर जाऊन आल्यानंतर थंडगार पेयांचे सेवन करावे. या पेयांच्या सेवनामुळे शरीरात वाढलेली उष्णता कमी होईल आणि पोटात थंडावा कायम टिकून राहील. ही पेय केवळ चवीसाठीच नाहीतर संपूर्ण शरीरासाठी फायदेशीर ठरतात. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Mar 05, 2026 | 10:56 AM
कडाक्याच्या उन्हाळ्यात शरीराला मिळेल थंडावा! सोप्या पद्धतीमध्ये घरी बनवा 'हे' थंडगार मॉकटेल्स

कडाक्याच्या उन्हाळ्यात शरीराला मिळेल थंडावा! सोप्या पद्धतीमध्ये घरी बनवा 'हे' थंडगार मॉकटेल्स

Follow Us:
Follow Us:

1 / 5 पल्स टॉफी, हजमोला, कोल्ड्रिंक, लिंबू, पुदिन्याची पाने, काळे मीठ किंवा चाट मसाला आणि बर्फाचा वापर करून बनवलेले मसाला ड्रिंक सगळ्यांचं प्यायला खूप जास्त आवडते. हे पेय तुम्ही घरी आलेल्या पाहुण्यांसाठी सुद्धा बनवू शकता.

पल्स टॉफी, हजमोला, कोल्ड्रिंक, लिंबू, पुदिन्याची पाने, काळे मीठ किंवा चाट मसाला आणि बर्फाचा वापर करून बनवलेले मसाला ड्रिंक सगळ्यांचं प्यायला खूप जास्त आवडते. हे पेय तुम्ही घरी आलेल्या पाहुण्यांसाठी सुद्धा बनवू शकता.

2 / 5 गुलाबाच्या सरबत, थंड दूध किंवा पाणी, तुळशीच्या बिया आणि लिंबाचा रस घालून बनवलेले गुलाब सरबत सगळेच खूप आवडीने पितात. गुलाब सिरपची बॉटल बाजारात सहज उपलब्ध होते.

गुलाबाच्या सरबत, थंड दूध किंवा पाणी, तुळशीच्या बिया आणि लिंबाचा रस घालून बनवलेले गुलाब सरबत सगळेच खूप आवडीने पितात. गुलाब सिरपची बॉटल बाजारात सहज उपलब्ध होते.

3 / 5 आंबटगोड चवीच्या किवीपासून तुम्ही थंडगार ड्रिंक बनवू शकता. किवीमध्ये असलेले विटामिन सी त्वचा आणि केसांसाठी फायदेशीर ठरते आणि शरीरात थंडावा टिकून राहतो.

आंबटगोड चवीच्या किवीपासून तुम्ही थंडगार ड्रिंक बनवू शकता. किवीमध्ये असलेले विटामिन सी त्वचा आणि केसांसाठी फायदेशीर ठरते आणि शरीरात थंडावा टिकून राहतो.

4 / 5 उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदा आवर्जून नारळ पाणी प्यावे. नारळ पाण्यामुळे शरीर हायड्रेट राहते आणि शरीरात वाढलेली उष्णता कमी होण्यास मदत होते.

उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदा आवर्जून नारळ पाणी प्यावे. नारळ पाण्यामुळे शरीर हायड्रेट राहते आणि शरीरात वाढलेली उष्णता कमी होण्यास मदत होते.

5 / 5 हॉटेल किंवा कॅफेमध्ये गेल्यानंतर आवडीने ब्लूबेरी ड्रिंक प्यायले जाते. ब्लूबेरी सिरप, पुदिन्याची पाने आणि इतर मसाल्यांचा वापर करून बनवलेले ड्रिंक चवीला अतिशय सुंदर लागते.

हॉटेल किंवा कॅफेमध्ये गेल्यानंतर आवडीने ब्लूबेरी ड्रिंक प्यायले जाते. ब्लूबेरी सिरप, पुदिन्याची पाने आणि इतर मसाल्यांचा वापर करून बनवलेले ड्रिंक चवीला अतिशय सुंदर लागते.

Web Title: The body will get cool in the harsh summer make these chilled mocktails at home in an easy way

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 05, 2026 | 10:56 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कडाक्याच्या उन्हाळ्यात शरीराला मिळेल थंडावा! सोप्या पद्धतीमध्ये घरी बनवा ‘हे’ थंडगार मॉकटेल्स

कडाक्याच्या उन्हाळ्यात शरीराला मिळेल थंडावा! सोप्या पद्धतीमध्ये घरी बनवा ‘हे’ थंडगार मॉकटेल्स

Mar 05, 2026 | 10:56 AM
‘जना नायगन’च्या रिलीज डेटबद्दल विजयने सोडले मौन, थेट मुख्यमंत्र्यांना आवाहन; म्हणाला ‘तुम्ही मला गप्प करू शकता पण…’

‘जना नायगन’च्या रिलीज डेटबद्दल विजयने सोडले मौन, थेट मुख्यमंत्र्यांना आवाहन; म्हणाला ‘तुम्ही मला गप्प करू शकता पण…’

Mar 05, 2026 | 10:53 AM
Jharkhand Crime: संतापजनक! प्रियकरासह मित्रांनी आळीपाळीने केला अत्याचार, नंतर अल्पवयीन मुलीची केली हत्या

Jharkhand Crime: संतापजनक! प्रियकरासह मित्रांनी आळीपाळीने केला अत्याचार, नंतर अल्पवयीन मुलीची केली हत्या

Mar 05, 2026 | 10:51 AM
David Miller क्रिकेट इतिहासातील सर्वात अनलकी खेळाडू? आयसीसी स्पर्धेत 12 व्यांदा मिळाले अपयश

David Miller क्रिकेट इतिहासातील सर्वात अनलकी खेळाडू? आयसीसी स्पर्धेत 12 व्यांदा मिळाले अपयश

Mar 05, 2026 | 10:43 AM
Dinvishesh : भारत सरकारने केली राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाची स्थापना; जाणून घ्या 05 मार्चचा इतिहास

Dinvishesh : भारत सरकारने केली राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाची स्थापना; जाणून घ्या 05 मार्चचा इतिहास

Mar 05, 2026 | 10:41 AM
Hormuz Strait News: भारताचा सागरी संरक्षण क्षेत्रात मोठा निर्णय; एचएएल-रशियाचा ५,०८३ कोटींचा करार

Hormuz Strait News: भारताचा सागरी संरक्षण क्षेत्रात मोठा निर्णय; एचएएल-रशियाचा ५,०८३ कोटींचा करार

Mar 05, 2026 | 10:34 AM
Sant Tukaram Maharaj beej: संत तुकाराम बीज म्हणजे काय? जाणून घेऊया महत्त्व आणि कसा साजरा होतो हा सोहळा

Sant Tukaram Maharaj beej: संत तुकाराम बीज म्हणजे काय? जाणून घेऊया महत्त्व आणि कसा साजरा होतो हा सोहळा

Mar 05, 2026 | 10:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM