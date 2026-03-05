Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Dinvishesh : भारत सरकारने केली राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाची स्थापना; जाणून घ्या 05 मार्चचा इतिहास

बालकांचे हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी भारत सरकारने राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग स्थापन केला. या आयोगाचे मुख्य कार्य म्हणजे बालकांशी संबंधित कायदे, धोरणे आणि योजनांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होत आहे का यावर लक्ष ठेवणे.

Updated On: Mar 05, 2026 | 10:41 AM
आजच्या दिवशी 2007 मध्ये राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग ही संस्था भारतातील बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली आहे. बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्याय, अत्याचार व शोषणाविरुद्ध प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी या आयोगाची स्थापना करण्यात आली. बालकांचे हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी भारत सरकारने हा आयोग स्थापन केला. या आयोगाचे मुख्य कार्य म्हणजे बालकांशी संबंधित कायदे, धोरणे आणि योजनांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होत आहे का यावर लक्ष ठेवणे. तसेच बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींची चौकशी करणे आणि सरकारला आवश्यक शिफारसी करणे हेही आयोगाचे महत्त्वाचे कार्य आहे. (Dinvishesh)

05 मार्च रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1851: भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ची स्थापना झाली.
  • 1931: दुसर्‍या गोलमेज परिषदेपुर्वी गांधी-आयर्विन करार झाला.
  • 1933: भयानक मंदीमुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष फ्रँकलिन डी. रुझव्हेल्ट यांनी सर्व बँका काही दिवसांसाठी बंद केल्या व आर्थिक व्यवहारांवर बंदी घातली.
  • 1966: म्हैसूरचे राजे वाडियार यांचा बंगळुरूमध्ये असेलेला राजवाडा सरकारच्या ताब्यात घेण्याचा विधेयक मंजूर झाला.
  • 1982: सोव्हिएत प्रोब व्हेनेरा 14 शुक्रावर उतरले.
  • 1997: संत ज्ञानेश्वरांची प्रतिमा असलेले टपाल तिकीट प्रकाशीत झाले.
  • 1998: रशियाकडून घेतलेल्या सिंधुरक्षक पाणबुडीचे मुंबईत आगमन झाले.
  • 2000: कर्नाटकातील कैगा अणू वीजप्रकल्प पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या हस्ते देशाला समर्पित केला.
  • 2007: राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग स्थापना
05 मार्च रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1512: ‘गेर्हाट मार्केटर’- नकाशाकार आणि गणितज्ञ यांचा जन्म. (मृत्यू: 2 डिसेंबर 1594)
  • 1898: ‘चाऊ एन लाय’ – चीनचे राष्ट्राध्यक्ष यांचा जन्म. (मृत्यू: 8 जानेवारी 1976)
  • 1908: ‘सर रेक्स हॅरिसन’ – ब्रिटिश आणि अमेरिकन रंगभूमीवरील व हॉलिवूड चित्रपटांतील अभिनेते यांचा जन्म. (मृत्यू: 2 जून 1990)
  • 1910: ‘श्रीपाद वामन काळे’ – संपादक यांचा जन्म.
  • 1913: ‘गंगुबाई हनगळ’ – शास्त्रीय गायिका यांचा जन्म. (मृत्यू: 21 जुलै 2009)
  • 1916: ‘बिजू पटनायक’- ओरिसाचे मुखमंत्री आणि स्वातंत्र्य सेनानी यांचा जन्म. (मृत्यू: 17 एप्रिल 1997)
  • 1959: ‘शिवराज सिंह चौहान’ – मध्यप्रदेश चे मुख्यमंत्री यांचा जन्म.
  • 1974: ‘हितेन तेजवानी’- अभिनेता यांचा जन्म.
05 मार्च रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1827: ‘अलासांड्रो व्होल्टा’ – इटालीय भौतिकशास्त्रज्ञ यांचे निधन (जन्म: 18 फेब्रुवारी 1745)
  • 1914: ‘शांताराम अनंत देसाई’ – नाटककार, समीक्षक आणि प्राध्यापक यांचे निधन.
  • 1953: ‘जोसेफ स्टॅलिन’ – सोव्हियत रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष यांचे निधन (जन्म: 18 डिसेंबर 1878)
  • 1968: ‘नारायण गोविंद चाफेकर’ – समाजशास्त्रज्ञ व ग्रंथकार यांचे निधन
  • 1985: ‘पु. ग. सहस्रबुद्धे’ – महाराष्ट्र संस्कृतीकार यांचे निधन
  • 1985: ‘देविदास दत्तात्रय वाडेकर’- कोशागार, तत्वज्ञ तत्त्वज्ञान महाकोशाचे संपादक यांचे निधन
  • 1995: ‘जलाल आगा’- हिंदी चित्रपट अभिनेते यांचे निधन
  • 2013: ‘ह्युगो चावेझ’ – व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष यांचे निधन (जन्म: 28 जुलै 1954)

