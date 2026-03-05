Dinvishesh : भारत सरकारने केली राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाची स्थापना; जाणून घ्या 05 मार्चचा इतिहास

आजच्या दिवशी 2007 मध्ये राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग ही संस्था भारतातील बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली आहे. बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्याय, अत्याचार व शोषणाविरुद्ध प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी या आयोगाची स्थापना करण्यात आली. बालकांचे हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी भारत सरकारने हा आयोग स्थापन केला. या आयोगाचे मुख्य कार्य म्हणजे बालकांशी संबंधित कायदे, धोरणे आणि योजनांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होत आहे का यावर लक्ष ठेवणे. तसेच बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींची चौकशी करणे आणि सरकारला आवश्यक शिफारसी करणे हेही आयोगाचे महत्त्वाचे कार्य आहे. (Dinvishesh)
