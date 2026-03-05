David Miller क्रिकेट इतिहासातील सर्वात अनलकी खेळाडू? आयसीसी स्पर्धेत 12 व्यांदा मिळाले अपयश

सर्वांना माहिती आहे की दक्षिण आफ्रिकेचा संघ चोकर आहे… पण त्यांचा खेळाडू डेव्हिड मिलर ‘क्रिकेटच्या इतिहासातील’ सर्वात ‘दुर्भाग्यवान’ खेळाडू आहे का? २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातून बाहेर पडल्यानंतर याची बरीच चर्चा होत आहे. ग्रुप स्टेज आणि सुपर-८ मध्ये एकही सामना न गमावता उपांत्य फेरीत पोहोचलेला दक्षिण आफ्रिकेचा संघ बुधवारी, ४ मार्च रोजी न्यूझीलंडविरुद्ध पराभव पत्करून स्पर्धेतून बाहेर पडला.
गेल्या टी-२० विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत पोहोचलेल्या दक्षिण आफ्रिकेने उपांत्य फेरीच्या सामन्यात न्यूझीलंडसमोर १७० धावांचे लक्ष्य ठेवले होते, ज्याचा पाठलाग किवी संघाने फक्त १२.५ षटकांत ९ गडी गमावून पूर्ण केला. न्यूझीलंडच्या विजयाचा हिरो फिन अॅलन होता, ज्याने ३३ चेंडूत टी-२० विश्वचषकाच्या इतिहासातील सर्वात जलद शतक झळकावले. न्यूझीलंडने नॉकआउट सामन्यांमध्ये दक्षिण आफ्रिकेला हरवण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.
आयसीसी स्पर्धांमध्ये नॉकआउट सामन्यांमध्ये न्यूझीलंडने दक्षिण आफ्रिकेला चार वेळा हरवले आहे. २०२६ च्या टी२० विश्वचषकापूर्वी, न्यूझीलंडने २०२५ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या उपांत्य फेरीत, २०१५ च्या विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत आणि २०११ च्या विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत दक्षिण आफ्रिकेला हरवले होते. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की डेव्हिड मिलर हा दक्षिण आफ्रिकेच्या संघातील एक खेळाडू आहे जो गेल्या १२ आयसीसी स्पर्धांमध्ये खेळला आहे पण तो एकही ट्राॅफी जिंकला नाही. संघ अनेक वेळा ट्रॉफी जिंकण्याच्या जवळ पोहोचला आहे, परंतु मिलर कधीही तो ट्रॉफी जिंकू शकला नाही.
हो, २०१० मध्ये दक्षिण आफ्रिकेसाठी टी-२० आणि एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणाऱ्या डेव्हिड मिलरने २०१३ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये आपला पहिला आयसीसी कार्यक्रम खेळला. दक्षिण आफ्रिकेने २०१३ ते २०२६ दरम्यान १२ आयसीसी स्पर्धांमध्ये भाग घेतला आहे, ज्यात चॅम्पियन्स ट्रॉफी, टी-२० विश्वचषक आणि एकदिवसीय विश्वचषक यांचा समावेश आहे. ते सहा वेळा उपांत्य फेरी किंवा अंतिम फेरीत पोहोचले आहेत, परंतु नॉकआउट टप्प्यात ट्रॉफी मिळवण्यात त्यांना सातत्याने अपयश आले आहे. हे आकडे मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमधील आहेत. टेम्बा बावुमाच्या नेतृत्वाखाली दक्षिण आफ्रिकेने शेवटची जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धा जिंकली होती.