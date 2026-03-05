Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
David Miller क्रिकेट इतिहासातील सर्वात अनलकी खेळाडू? आयसीसी स्पर्धेत 12 व्यांदा मिळाले अपयश

न्यूझीलंडविरूद्ध दक्षिण आफ्रिकेविरूद्ध सामना गमावल्यानंतर खेळाडू डेव्हिड मिलर 'क्रिकेटच्या इतिहासातील' सर्वात 'दुर्भाग्यवान' खेळाडू आहे का? २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातून बाहेर पडल्यानंतर याची बरीच चर्चा होत आहे.

Updated On: Mar 05, 2026 | 10:43 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

सर्वांना माहिती आहे की दक्षिण आफ्रिकेचा संघ चोकर आहे… पण त्यांचा खेळाडू डेव्हिड मिलर ‘क्रिकेटच्या इतिहासातील’ सर्वात ‘दुर्भाग्यवान’ खेळाडू आहे का? २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातून बाहेर पडल्यानंतर याची बरीच चर्चा होत आहे. ग्रुप स्टेज आणि सुपर-८ मध्ये एकही सामना न गमावता उपांत्य फेरीत पोहोचलेला दक्षिण आफ्रिकेचा संघ बुधवारी, ४ मार्च रोजी न्यूझीलंडविरुद्ध पराभव पत्करून स्पर्धेतून बाहेर पडला. 

गेल्या टी-२० विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत पोहोचलेल्या दक्षिण आफ्रिकेने उपांत्य फेरीच्या सामन्यात न्यूझीलंडसमोर १७० धावांचे लक्ष्य ठेवले होते, ज्याचा पाठलाग किवी संघाने फक्त १२.५ षटकांत ९ गडी गमावून पूर्ण केला. न्यूझीलंडच्या विजयाचा हिरो फिन अॅलन होता, ज्याने ३३ चेंडूत टी-२० विश्वचषकाच्या इतिहासातील सर्वात जलद शतक झळकावले. न्यूझीलंडने नॉकआउट सामन्यांमध्ये दक्षिण आफ्रिकेला हरवण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. 

IND vs ENG : कोण भिडणार न्यूझीलंडशी फायनलमध्ये? भारत-इंग्लंड सेमीफायनल सामना कुठे पाहता येणार मोफत, JioStar नाही…तर

आयसीसी स्पर्धांमध्ये नॉकआउट सामन्यांमध्ये न्यूझीलंडने दक्षिण आफ्रिकेला चार वेळा हरवले आहे. २०२६ च्या टी२० विश्वचषकापूर्वी, न्यूझीलंडने २०२५ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या उपांत्य फेरीत, २०१५ च्या विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत आणि २०११ च्या विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत दक्षिण आफ्रिकेला हरवले होते. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की डेव्हिड मिलर हा दक्षिण आफ्रिकेच्या संघातील एक खेळाडू आहे जो गेल्या १२ आयसीसी स्पर्धांमध्ये खेळला आहे पण तो एकही ट्राॅफी जिंकला नाही. संघ अनेक वेळा ट्रॉफी जिंकण्याच्या जवळ पोहोचला आहे, परंतु मिलर कधीही तो ट्रॉफी जिंकू शकला नाही.

हो, २०१० मध्ये दक्षिण आफ्रिकेसाठी टी-२० आणि एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणाऱ्या डेव्हिड मिलरने २०१३ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये आपला पहिला आयसीसी कार्यक्रम खेळला. दक्षिण आफ्रिकेने २०१३ ते २०२६ दरम्यान १२ आयसीसी स्पर्धांमध्ये भाग घेतला आहे, ज्यात चॅम्पियन्स ट्रॉफी, टी-२० विश्वचषक आणि एकदिवसीय विश्वचषक यांचा समावेश आहे. ते सहा वेळा उपांत्य फेरी किंवा अंतिम फेरीत पोहोचले आहेत, परंतु नॉकआउट टप्प्यात ट्रॉफी मिळवण्यात त्यांना सातत्याने अपयश आले आहे. हे आकडे मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमधील आहेत. टेम्बा बावुमाच्या नेतृत्वाखाली दक्षिण आफ्रिकेने शेवटची जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धा जिंकली होती.

आयसीसी स्पर्धांमध्ये डेव्हिड मिलर

  • २०१३ – पराभव (चॅम्पियन्स ट्रॉफी)
  • २०१४ – पराभव (टी२० विश्वचषक)
  • २०१५ – पराभव (विश्वचषक)
  • २०१६ – पराभव (टी२० विश्वचषक)
  • २०१७ – पराभूत (चॅम्पियन्स ट्रॉफी)
  • २०१९ – पराभव (विश्वचषक)
  • २०२१ – पराभव (टी२० विश्वचषक)
  • २०२२ – पराभव (टी२० विश्वचषक)
  • २०२३ – पराभव (विश्वचषक)
  • २०२४ – पराभव (टी२० विश्वचषक)
  • २०२५ – पराभव (चॅम्पियन्स ट्रॉफी)
  • २०२६ – पराभव (टी२० विश्वचषक)*

Published On: Mar 05, 2026 | 10:43 AM

