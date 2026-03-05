Jharkhand Crime: संतापजनक! प्रियकरासह मित्रांनी आळीपाळीने केला अत्याचार, नंतर अल्पवयीन मुलीची केली हत्या

काय घडलं नेमकं?
त्याने मुलीला भेटण्याच्या बहाण्याने एका निर्जन शेतात बोलावले, त्याचे काही मित्र आधीच घटनास्थळी उपस्थित होते. त्यांनी पीडितेवर सामूहिक अत्याचार केला, नंतर तिची हत्या केली आणि मृतदेह शेतात फेकून दिला. त्यांनतर तिथून पळ काढला.
पोलिसांना तपासात पीडितेच्या निर्जन शेतात मृतदेह आढळून आला. पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केली असता तिघांना अटक केली. त्यातून पीडित अलपवयीन मुलीचा प्रियकर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. राफेल सोरेन असे आरोपीचे नाव आहे. पोलिसांनी सध्या दोघांना तुरुंगात पाठवले, तर एक अल्पवयीन असल्याने त्याला बालसुधागृहात पाठवण्यात आले.
दुष्कृत्य करण्यामागचं कारण काय?
आरोपी राफेलला पीडित मुलीची विवाह करायचा होता, मात्र ती त्याला फसवत होती. ती दुसऱ्याच पुरुषाच्या प्रेमात होती. राफेनलं सांगितलं की, जेव्हा त्याला याबाबत माहिती समजली तेव्हा त्याने तरुणीचा काटा काढण्याचा कट रचला.
