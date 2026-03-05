Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Jharkhand Crime: संतापजनक! प्रियकरासह मित्रांनी आळीपाळीने केला अत्याचार, नंतर अल्पवयीन मुलीची केली हत्या

झारखंडमधील पाकूर जिल्ह्यातील अल्पवयीन मुलीला प्रियकराने निर्जन शेतात बोलावून मित्रांसह अत्याचार केल्याचा आरोप. त्यानंतर हत्या करून मृतदेह फेकला. तिघे ताब्यात.

Updated On: Mar 05, 2026 | 10:51 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • परपुरुषाशी संबंधांच्या संशयातून कट रचल्याचा आरोप
  • निर्जन शेतात सामूहिक अत्याचारानंतर हत्या
  • हिरणपूर पोलिसांनी तिघांना ताब्यात; एक अल्पवयीन
झारखंड: झारखंडच्या पाकूर जिल्ह्यातून एक संतापजनक घटना समोर आली आहे. प्रियकराने आपल्या अल्पवयीन प्रेयसीला भेटायला बोलावले. तिला एका निर्जन शेतात नेत, मित्रांसह सामूहिक अत्याचार केल्याचे समोर आले आहे. त्यांनतर मुलीची हत्या करून मृतदेह शेतात फेकून दिला. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे. मात्र प्रियकराने असं का केलं? जाणून घ्या…

काय घडलं नेमकं?

त्याने मुलीला भेटण्याच्या बहाण्याने एका निर्जन शेतात बोलावले, त्याचे काही मित्र आधीच घटनास्थळी उपस्थित होते. त्यांनी पीडितेवर सामूहिक अत्याचार केला, नंतर तिची हत्या केली आणि मृतदेह शेतात फेकून दिला. त्यांनतर तिथून पळ काढला.

Nashik News: बेपत्ता महिलांचा शोध; आता पोलीस ठाण्यांचे रँकिंग ‘शोधमोहिमे’वर ठरणार

पोलिसांना तपासात पीडितेच्या निर्जन शेतात मृतदेह आढळून आला. पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केली असता तिघांना अटक केली. त्यातून पीडित अलपवयीन मुलीचा प्रियकर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. राफेल सोरेन असे आरोपीचे नाव आहे. पोलिसांनी सध्या दोघांना तुरुंगात पाठवले, तर एक अल्पवयीन असल्याने त्याला बालसुधागृहात पाठवण्यात आले.

दुष्कृत्य करण्यामागचं कारण काय?

आरोपी राफेलला पीडित मुलीची विवाह करायचा होता, मात्र ती त्याला फसवत होती. ती दुसऱ्याच पुरुषाच्या प्रेमात होती. राफेनलं सांगितलं की, जेव्हा त्याला याबाबत माहिती समजली तेव्हा त्याने तरुणीचा काटा काढण्याचा कट रचला.

अंधश्रद्धेतून माणुसकीला काळिमा! आधी ‘डाकीण’ ठरवलं, नंतर आई आणि नवजात बाळाला पेट्रोल ओतून जाळले

झारखंड येथून एक संतापजनक घटना समोर आली आहे. अंधश्रद्धेतून माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना घडल्याचे समोर आले आहे. एका महिलेवर ‘डाकिण’ असल्याचा आरोप करत तिच्यावर आणि तिच्या महिलेवर पेट्रोल ओतून आग लावण्यात आली. या भीषण घटनेत त्या महिलेचा आणि नवजात बाळाचा होरपळून मृत्यू झाला. या संतापजनक घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे ही घटना झारखंडमधील पश्चिम सिंहभूम जिल्ह्यातील कुमारडुंगी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील कलैया गावात घडली.

Palghar Accident: पालघरजवळ धावत्या ट्रकला आग; ड्रायव्हरचा केबिनमध्येच होरपळून मृत्यू, क्लिनर गंभीर

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: झारखंडमधील पाकूर जिल्ह्यात.

  • Que: आरोपी कोण आहेत?

    Ans: प्रियकरासह तिघांना ताब्यात घेण्यात आले असून एक आरोपी अल्पवयीन आहे.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: आरोपींना अटक करून दोन जणांना तुरुंगात, तर अल्पवयीनास बालसुधारगृहात पाठवले.

Published On: Mar 05, 2026 | 10:51 AM

Jharkhand Crime: संतापजनक! प्रियकरासह मित्रांनी आळीपाळीने केला अत्याचार, नंतर अल्पवयीन मुलीची केली हत्या

