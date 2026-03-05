Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
‘जना नायगन’च्या रिलीज डेटबद्दल विजयने सोडले मौन, थेट मुख्यमंत्र्यांना आवाहन; म्हणाला ‘तुम्ही मला गप्प करू शकता पण…’

अभिनेता थलापती विजय यांनी बुधवार, ४ मार्च रोजी तामिळनाडूमध्ये एका सभेला संबोधित केले. येथे त्यांनी पहिल्यांदाच "जना नायगन" चित्रपटाच्या विलंबाबद्दल भाष्य केले. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांवरही निशाणा साधला.

Updated On: Mar 05, 2026 | 10:53 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • ‘जना नायगन’च्या रिलीज डेटबद्दल विजयने सोडले मौन
  • अभिनेत्याने थेट मुख्यमंत्र्यांना आवाहन
  • ‘जना नायगन’ चित्रपट आता कधी होणार प्रदर्शित?
 

अभिनयातून निवृत्त होण्यापूर्वीचा थलापती विजयचा शेवटचा चित्रपट “जना नायगन” ९ जानेवारी रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार होता.परंतु, हा चित्रपट सेन्सॉर बोर्डाशी कायदेशीर अडचणीत अडकला आणि वारंवार त्याची रिलीज डेट पुढे ढकलण्यात आली. परिणामी, चाहते अजूनही या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची प्रतीक्षा करत आहेत. आता, अभिनेता विजयने पहिल्यांदाच याबद्दल आपले स्पष्ट मत मांडले. त्यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांवरही निशाणा साधला आणि म्हटले की ते त्यांना गप्प करू शकतात, परंतु प्रत्येक घरात उपस्थित असलेल्या विजयच्या चाहत्यांना नाही.

तसेच, थलापती विजय केवळ एक अभिनेताच नाही तर एक राजकारणी देखील आहे. बुधवार, ४ मार्च रोजी, त्याने त्याच्या राजकीय मोहिमेचा भाग म्हणून समर्थकांच्या मेळाव्याला संबोधित करण्यासाठी तमिळनाडूतील तंजावरला भेट दिली. येथे त्याने त्याच्या शेवटच्या चित्रपट “जना नायगन” च्या प्रदर्शनाला झालेल्या विलंबाबद्दल उघडपणे आपले स्पष्ट मत मांडले आहे.

वर्षा उसगांवकर यांना मोठा धक्का; अभिनेत्रीची लाखोंची फसवणूक, बिल्डर-दिग्दर्शकाविरोधात गुन्हा दाखल

‘जना नायगन’ वर विजय काय म्हणाला?

एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, अभिनेता म्हणाला, “ऐका, मी काय म्हणतोय ते म्हणजे, पुढचे सरकार टीव्हीके सरकार असेल. मच्छिमारांनो, तुमची आशा कायम ठेवा. तुमचे सर्व प्रकारे संरक्षण केले जाईल. ‘जना नायगन’च्या रिलीज दरम्यान अनेक लोकांनी समर्थन केले. मुख्यमंत्र्यांनीही त्याला पाठिंबा दिला. त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. मुख्यमंत्री, तुम्ही मला गप्प करू शकता, पण तुम्ही प्रत्येक घरातील विजयला गप्प करू शकत नाही. त्यांनी त्यांची मोहीम आधीच सुरू केली आहे.” असे म्हणून अभिनेत्याने पोस्ट शेअर केली आहे.

‘जना नायगन’ वर मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन काय म्हणाले

मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी त्यांच्या इन्स्टाग्राम हँडलवर चित्रपटाच्या समर्थनार्थ लिहिले की, “ईडी, सीबीआय आणि आयकर प्रमाणेच, सीबीएफसी केंद्र सरकारच्या हातातील कठपुतळी बनले आहे. त्यात फेरफार केले जात आहे.”

 

‘जना नायगन’ कधी होणार प्रदर्शित?

मिळालेल्या माहितीनुसार, Jana Nayagan या चित्रपटाच्या प्रदर्शनात उशीर होत असताना कॅनडातील वितरक यॉर्क सिनेमा यांनी त्यांच्या सोशल मीडियावर घोषणा केली होती की हा चित्रपट एप्रिल 2026 पूर्वी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार नाही. १४ फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनानुसार, हा चित्रपट ३० एप्रिलपूर्वी प्रदर्शित होऊ शकणार नाही, असे सांगण्यात आले. तसेच ज्यांना तिकीटांचे रिफंड अद्याप मिळालेले नाहीत, त्यांनी संबंधित चित्रपटगृहांशी संपर्क साधावा, असेही प्रेक्षकांना आवाहन करण्यात आले.

लग्नाच्या रिसेप्शनला पारंपारिक लूकमध्ये चमकली रश्मिका; विजयचीही स्टाईल लक्षवेधी, पाहा Video

थलापती विजय निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत

निर्मात्यांनी मद्रास उच्च न्यायालयातून सेन्सॉर बोर्डाविरुद्धचा खटला मागे घेतला आहे, परंतु अद्याप चित्रपटाला बोर्डाकडून प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. मार्च ते एप्रिल दरम्यान तामिळनाडू विधानसभा निवडणुका देखील होणार आहेत, त्यामुळे चित्रपट प्रदर्शित होण्याची शक्यता कमी आहे. अभिनेता टीव्हीकेसोबत निवडणूक लढवण्याचीही तयारी करत आहे.

‘जना नायगन’ चित्रपटावर वाद का?

चित्रपटाभोवती वाद डिसेंबर २०२५ मध्ये सुरू झाला, जेव्हा निर्मात्यांनी चित्रपटाला प्रमाणपत्रासाठी सेन्सॉर बोर्डाकडे सादर केले. बोर्डाने १६ कट आणि काही बदल करण्याचे आदेश दिले. निर्मात्यांनी तसे केले आणि चित्रपट सीबीएफसीकडे परत पाठवला. चित्रपटाच्या अध्यक्षांनी सांगितले की चित्रपटातील काही दृश्यांमुळे धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्याच्या तक्रारी त्यांना मिळाल्या आहेत. परिणामी, प्रमाणपत्र रोखण्यात आले आणि प्रकरण न्यायालयात गेले.

 

Published On: Mar 05, 2026 | 10:53 AM

