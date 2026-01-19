आवडीने प्यायले जाणारे Cold Drink शरीरासाठी ठरतात अतिशय घातक, शरीरात लठ्ठपणा वाढण्यासोबतच आतड्यांचे होईल नुकसान

लहान मुलांपासून अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं कोल्ड ड्रिंक प्यायला खूप जास्त आवडते. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये आवडीने कोल्ड ड्रिंक प्यायले जाते.अपचन किंवा गॅसची समस्या उद्भवल्यानंतर डोळ्यांसमोर येणारी गोष्ट म्हणजे कोल्ड्रिंक. पण वारंवार कोल्ड ड्रिंकचे सेवन केल्यामुळे शरीराला हानी पोहचण्याची शक्यता असते. किंमतीने स्वस्त असलेले कोल्ड ड्रिंक आतड्यांचे नुकसान करतात. आज आम्ही तुम्हाला वारंवार कोल्ड ड्रिंक प्यायल्यामुळे शरीराचे कोणते नुकसान होते, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. (फोटो सौजन्य – istock)